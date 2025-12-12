Ан-26 в Крыму взорвали вместе с военными РФ: всплыли детали мощного удара ВСУ

Взрывы произошли на военном аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму.

Украинские беспилотники поразили военно-транспортный Ан-26 РФ

Сообщается об уничтоженных и раненых на месте происшествия

В российских источниках появилась информация о поражении украинским беспилотником военно-транспортного самолета Ан-26.

Удар по россиянам произошел на военном аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму, пишет портал Милитарный.

Также сообщается об уничтоженных и раненых на месте происшествия — вероятно, среди экипажа или представителях комендатуры аэродрома.

Отмечается, что ранее российский мониторинговый канал сообщал о воздушной тревоге в городе Кача, расположенном недалеко от российской авиабазы.

Детали удара по аэродрому РФ в Крыму

В свою очередь в движении сопротивления "Атеш" уточнили, что партизаны говорят, что помогли Силам обороны провести эту операцию.

Подчеркнем, что еще днем "Атеш" писал о том, что украинские дроны готовятся ударить по военным объектам в Севастополе и Каче.

Что известно о самолете Ан-26

Ан-26 – советский военно-транспортный самолет, созданный в КБ Антонова на базе Ан-24Т. Первый полет он совершил в 1969 году, а на вооружение был принят в 1975 году. Производство продолжалось до 1986 года, за это время было выпущено более 1400 машин различных модификаций.

Удар по уникальному самолету РФ: данные экспертов

Украинские силы обороны нанесли удар по экспериментальному российскому самолёту А-60 в Таганроге Ростовской области во время ночной операции 25 ноября. По данным портала Militarnyi, А-60 представляет собой воздушную платформу, используемую Россией для тестирования лазерных вооружений.

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Об источнике: Милитарный Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия. Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году. 31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

