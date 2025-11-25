Укр
Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

Алексей Тесля
25 ноября 2025, 10:07
165
Целью украинского удара был авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева.
А-60
Поражен российский самолет А-60 / Коллаж Главред, фото скриншот, airwar.ru

Главное:

  • Поражен экспериментальный российский самолет А-60
  • Целью украинского удара был авиационный НТК имени Бериева

Силы обороны Украины в Таганроге Ростовской области поразили экспериментальный российский самолет А-60 во время ночной атаки 25 ноября.

Как пишет портал Militarnyi, А-60 – это летающая лаборатория для испытания лазерного оружия.

видео дня

Подробности удара по Таганрогу

Отмечается, что видео атаки опубликовал Telegram-канал Exilenova+. Судя по видео и фото очевидцев среди местных жителей, целью украинского удара был авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, а также аэродром Таганрог-Южный, который является главной испытательной базой предприятия.

Анализируя одно из видео удара, обозреватели пришли к выводу, что во время атаки была поражена, а возможно и полностью уничтожена советская/российская летающая лаборатория А-60 с регистрационным номером RA-86879, на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД.

Самолет A-50 А-50
/ Инфографика: Главред

В чем особенность самолета А-60

Самолет стал носителем авиационного варианта мегаватного лазера, который планировалось вывести в космос в качестве 17Ф19Д "Скиф-Д". С целью размещения лазерной системы базовая конструкция Ил-76 претерпела довольно серьезные изменения.

За время проекта в СССР было построено только два опытных образца этой экспериментальной системы.

Пораженный А-60 много лет стоял на одном месте на территории аэродрома "Таганрог-Южный".

Screenshot
/ militarnyi.com

Что известно об авиазаводе им.Бериева

Авиазавод им.Бериева специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения, в частности, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Также на заводе производят капитальный ремонт самолетов авиации ВМФ России и модернизацию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МСМ. Предприятие входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" российской госкорпорации "Ростех".

Смотрите видео - удар по самолету А-60:

Screenshot
/ Скриншот

Удары по целям РФ: что говорят эксперты

По данным Института изучения войны, атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие предприятия вызвали перебои в обеспечении топливом и стали причиной роста внутренних цен на бензин. Аналитики отмечают, что сформировавшийся дефицит топлива приведёт к увеличению расходов как для компаний, так и для населения, что в дальнейшем может усилить инфляционное давление на российскую экономику.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

Об источнике: Милитарный

Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия.

Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году.

31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

