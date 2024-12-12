Удар по Таганрогу был результативным: ранено более 40 оккупантов

Вы узнаете:
- Какие военные цели были поражены в Таганроге
- Сколько оккупантов пострадали в результате ракетного удара
Ракетный удар по Таганрогу Ростовской области был результативным. 41 российский военный получил ранения, один - погиб. Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники.
В результате атаки на военный аэродром были ранены 26 оккупантов, а еще 15 — из-за удара по воинской части в Таганроге на Театральной улице, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы.
Таким образом, общее количество раненых в результате ракетной атаки 11 декабря по Таганрогу — 41 человек. Один военный РФ погиб.
Ракетный удар по Таганрогу 11 декабря - что известно
В ночь на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева".
Кроме авиаремонтного завода, удалось также поразить воинскую часть, где базируется 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы.
OSINT-аналитики отмечали, что предполагаемыми целями были аэродром "Таганрог-Центральный", обслуживающий стратегические бомбардировщики и другие виды авиации, а также Таганрогский авиационный научно-исследовательский комплекс.
В Минобороны России заявили, что по аэродрому в Таганроге Украина запустила ракеты ATACMS. Ракет было шесть, и все якобы не долетели до цели.
Минобороны РФ также заявило, что ответит на удар по авиабазе в Таганроге.
В Пентагоне предупредили, что Россия может вновь ударить "Орешником" по Украине "в ближайшие дни". Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх не уточнила подробностей о возможной цели атаки.
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