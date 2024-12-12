Удар по Таганрогу был результативным: ранено более 40 оккупантов

Ракеты атаковали военный аэродром и воинскую часть.

https://glavred.info/ukraine/udar-po-taganrogu-byl-rezultativnym-raneno-bolee-40-okkupantov-10621889.html Ссылка скопирована

Ракетный удар по Таганрогу был нанесен в ночь на 11 декабря / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какие военные цели были поражены в Таганроге

Сколько оккупантов пострадали в результате ракетного удара

Ракетный удар по Таганрогу Ростовской области был результативным. 41 российский военный получил ранения, один - погиб. Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники.

видео дня

В результате атаки на военный аэродром были ранены 26 оккупантов, а еще 15 — из-за удара по воинской части в Таганроге на Театральной улице, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы.

Таким образом, общее количество раненых в результате ракетной атаки 11 декабря по Таганрогу — 41 человек. Один военный РФ погиб.

Какие ракеты есть у Украины / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Таганрогу 11 декабря - что известно

В ночь на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева".

Кроме авиаремонтного завода, удалось также поразить воинскую часть, где базируется 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы.

OSINT-аналитики отмечали, что предполагаемыми целями были аэродром "Таганрог-Центральный", обслуживающий стратегические бомбардировщики и другие виды авиации, а также Таганрогский авиационный научно-исследовательский комплекс.

В Минобороны России заявили, что по аэродрому в Таганроге Украина запустила ракеты ATACMS. Ракет было шесть, и все якобы не долетели до цели.

Минобороны РФ также заявило, что ответит на удар по авиабазе в Таганроге.

В Пентагоне предупредили, что Россия может вновь ударить "Орешником" по Украине "в ближайшие дни". Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх не уточнила подробностей о возможной цели атаки.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред