Фронт сдвинулся: РФ оккупировала Серебрянку и продвинулась возле шести сел

Оккупанты продвигаются на Донбассе. В DeepState показали новые изменения на карте войны.

DeepState сообщил о продвижении РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, deepstatemap.live

Кратко:

Российские войска оккупировали село Серебрянка

Оккупанты также продвинулись вблизи шести населённых пунктов

Российские оккупационные войска захватили село Серебрянка Бахмутского района Донецкой области и продвинулись вблизи шести других населенных пунктов. Свежие новости с фронта сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

"Враг оккупировал Серебрянку", — говорится в сообщении проекта DeepState.

Аналитики также обновили карту боевых действий. Теперь Серебрянка находится в красной зоне, что свидетельствует о том, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Также враг продвинулся вблизи Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, в Северске и Переездном.

Карта deepstatemap.live

Ситуация на фронте - послдение новости

Как писал Главред, ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Главной задачей украинских бойцов остается удержание флангов, чтобы не допустить окружения. В то же время противник не прорвался настолько глубоко, как бы хотел. Об этом сообщил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко.

В Генштабе заявили, что российское наступление на Черниговщину по состоянию на декабрь 2025 года маловероятно. За последние три месяца не зафиксировано изменений в составе или численности войск РФ, а признаков формирования ударных группировок нет.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что операция по освобождению и зачистке Купянска Харьковской области продолжается. По его словам, городские бои - это очень сложно. Силы обороны берегут жизни своих военных и мирного населения. Трегубов подчеркнул, что в последние дни оккупанты сдаются в плен. Среди пленных есть не только россияне, но и наемники из стран третьего мира.

РФ может победить без оккупации: мнение эксперта

Если активные боевые действия приостановятся, война на экономическом, финансовом, дипломатическом и информационном фронтах будет продолжаться и даже набирать обороты. Об этом заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Победа Москвы вовсе не означает, что Россия оккупирует всю Украину, потому что Путин может согласиться остановиться на нынешней линии фронта", - сказал Тука в комментарии Главреду.

Тука подчеркнул, что в современном мире военная компонента определяет лишь 20% успеха, остальное зависит от "мягкой силы".

"Просто теперь будут вопить не "Путин, приди!", а "Мир любой ценой!", "Украина – нейтральная страна" и "Верните нам русский язык и русскую православную церковь!". Все это начинается уже сейчас. И недаром Путин начал проталкивать свои "хотелки" во всевозможные "мирные планы". Все это может закончиться установлением в Украине пророссийской власти, которая юридически не будет иметь признаков оккупации, но будет стопроцентно зависеть от "братского русского народа", - объяснил Тука.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

