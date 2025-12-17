Новый режим освещения улиц стал ловушкой для водителей - предупреждение эксперта

Уличный свет потребляет мизерную долю ресурса, однако его отсутствие радикально меняет поведение водителей.

https://glavred.info/auto/novyy-rezhim-osveshcheniya-ulic-stal-lovushkoy-dlya-voditeley-preduprezhdenie-eksperta-10724705.html Ссылка скопирована

Новый режим уличного освещения повышает риск аварий/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Почему водители в Киеве все чаще игнорируют ПДД

Как отсутствие привычного освещения влияет на внимание водителей

Что помогает уменьшить количество ДТП

В Киеве все чаще фиксируют нарушения правил дорожного движения из-за отключения уличного освещения. Особенно это заметно на магистралях крупных городов. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал эксперт по адвокации Кампании "За безопасные дороги" Николай Ильчук.

Главред выяснил, как следует вести себя водителям во время отключений света.

видео дня

Почему водители стали чаще игнорировать правила

Как отметил эксперт, при отсутствии привычного освещения у водителей притупляется внимание к дорожным знакам и разметке. На магистралях столицы возникает иллюзия "свободной дороги", из-за чего водители все чаще пренебрегают ПДД. Темнота создает условия, при которых водители ориентируются не на установленные ограничения, а на собственное ощущение скорости и пространство, что часто приводит к фатальным ошибкам.

Как изменился скоростной режим на столичных дорогах

Особую тревогу вызывает ситуация на скоростных трассах и крупных проспектах. В условиях блэкаутов или экономии света водители существенно превышают допустимую норму.

По словам Ильчука, на участках, где установлены ограничения, машины нередко разгоняются до 80-100 км/ч. Такое превышение скорости в сочетании с ограниченной видимостью в разы повышает риск смертельных ДТП, ведь тормозной путь в темноте становится труднопрогнозируемым.

Как работает уличное освещение в условиях экономии

Сейчас уличное освещение Киева функционирует в режиме "регулируемой экономии". В Киевской городской государственной администрации (КГГА) объяснили, что график работы фонарей напрямую зависит от типа ламп, установленных на конкретном участке (энергосберегающие LED-лампы позволяют гибко настраивать освещенность). Специалисты постоянно ищут баланс, чтобы максимально экономить ресурс, не превращая улицы в зоны повышенной опасности.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Действительно ли отключение света существенно спасает энергосистему

По официальным данным КГГА, все уличное освещение столицы потребляет менее 1% от общего энергоресурса города. Несмотря на такую относительно низкую цифру, даже эти ограничения являются частью общенациональной стратегии экономии. Однако эксперты отмечают, что психологическое и физическое влияние отсутствия света на безопасность движения намного масштабнее, чем процент сэкономленной энергии.

Что поможет уменьшить количество ДТП в темное время суток

Надлежащее освещение является критически важным фактором безопасности. Николай Ильчук подчеркивает, что именно свет помогает водителю вовремя увидеть пешехода, дорожный знак или препятствие. Сейчас городские службы продолжают оптимизировать режимы работы сетей, но водителям и пешеходам настоятельно рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, даже если дорога кажется пустой. Также пешеходам следует обязательно использовать светоотражающие элементы, чтобы стать заметными для водителей на неосвещенных магистралях.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Николай Ильчук Николай Ильчук - эксперт по адвокации в Кампании "За безопасные дороги". Специализируется на вопросах безопасности дорожного движения, урбанистики и оптимизации транспортной инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред