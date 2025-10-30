Укр
Читать на украинском
Справиться сможет не каждый: задача по ПДД на проезд кругового перекрестка

Мария Николишин
30 октября 2025, 18:17
Данная задача по ПДД заставит задуматься многих водителей.
Тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какой автомобиль проедет последним
  • Как перестраиваться на кольце

Большинство считает, что тесты по ПДД нужны только тем людям, которые хотят получить водительское удостоверение, но это не так. Такие задачи помогают развивать критическое мышление и внимательность даже опытным водителям.

Так, автор канала За!Правилами поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображение и ответить: в каком порядке транспортные средства проедут круговой перекресток.

Кто кому должен уступить дорогу / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

  1. Синий автомобиль, мотоцикл, желтый.
  2. Синий автомобиль, желтый, мотоцикл.
  3. Желтый автомобиль, мотоцикл, синий.
  4. Желтый автомобиль, синий, мотоцикл.
  5. Мотоцикл, синий автомобиль, желтый.
  6. Мотоцикл, желтый автомобиль, синий.

Кто кому должен уступить дорогу на круговом перекрестке - объяснение

Автор видео рассказывает, что на рисунке изображен круговой перекресток и три транспортных средства.

"Красный мотоцикл и синий автомобиль уже движутся по кругу, а водитель желтого автомобиля на круг только въезжает. Кстати, мы видим, что въезжает он с левой полосы, но напомню, что это не является нарушением, поскольку на круг можно заезжать с любой полосы", - подчеркнул он.

Отмечается, что водитель желтого автомобиля проедет перекресток последним, поскольку, въезжая на круг, нужно давать дорогу другим транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Стоит подчеркнуть, что на рисунке изображено обычное одновременное перестроение транспортных средств. В ПДД отмечается, что в случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика: Главред

"Но при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, который находится слева, должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа. То есть, согласно этому пункту, дорогу должен дать водитель синего автомобиля, у которого мотоцикл находится с правой стороны", - говорится в видео.

Правильный вариант ответа - 5.

Интересная задача ПДД - видео:

Об источнике: YouTube канал "За!Правилами"

YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

