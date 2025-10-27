Укр
Honda "воскрешает" легенду: эксперты назвали пятерку фаворитов 2026 года

Руслан Иваненко
27 октября 2025, 22:50
Среди пятерки лидеров оказалось новое поколение машины, хорошо известной украинским водителям.
Новинки авто 2026 года уже вызывают интерес фанатов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие новинки авто 2026 года обещают стать бестселлерами
  • Чем отличаются новые поколения Toyota, Subaru и Kia
  • Как электрификация меняет Honda Prelude и RAM 1500 Rev

Следующий год обещает стать настоящим праздником для автолюбителей. По прогнозам экспертов Edmunds, пять моделей 2026 года могут стать глобальными хитами продаж, и о них уже активно говорят в автосообществе, пишет Associated Press.

Главред решил рассказать о ключевых новинках года для всех, кто следит за автомобильными тенденциями.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 долгое время остается одним из самых популярных кроссоверов в США и Украине. В 2026 году мир увидит шестое поколение модели, которое будет предлагать исключительно гибридные силовые установки с экономным расходом топлива. Кроме того, автомобиль получит современные системы безопасности и технологические обновления, делающие его еще более привлекательным для покупателей.

Subaru Outback

Седьмое поколение Subaru Outback полностью меняет концепцию модели: от универсала повышенной проходимости до мощного кроссовера. Новый Outback предложит дорожный просвет 22,7 см, обновленный интерьер и расширенное оснащение, что делает его идеальным выбором для активного отдыха.

Kia Telluride

Kia Telluride быстро завоевал популярность в США после дебюта. Следующее поколение будет сохранять просторный интерьер и богатое оснащение. Эксперты ожидают, что модель получит улучшенную гибридную силовую установку с расходом топлива менее 8 литров на 100 км, хотя официальная презентация пока не состоялась.

Honda Prelude

После перерыва с 2001 года Honda Prelude возвращается как гибридное купе. Шестое поколение модели, которое поступило в производство в Японии в 2025 году, оснащено 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 327 л.с. и крутящим моментом 501 Нм. Это современное спортивное купе заменяет Honda Civic и Accord в кузовах купе.

RAM 1500 Rev

RAM 1500 Rev изначально планировали сделать полностью электрическим пикапом, но серийная версия получит два электромотора и бензиновый двигатель-генератор. На электротяге запас хода составляет около 235 км, а с ДВС - до 1110 км, что делает пикап практичным и для длительных поездок.

Эти модели уже привлекают внимание экспертов и автолюбителей по всему миру.

Об источнике: The Associated Press

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

