На светофоре может появиться четвертый цвет: какую функцию он будет выполнять

Светофор - это неотъемлемый атрибут на дороге, который регулирует дорожное движение. Все привыкли к тому, что на нем есть три цвета: зеленый, желтый и красный. Однако, не исключено, что скоро может появиться еще один сигнал.

Каким может быть четвертый сигнал светофора

Autogid рассказывает, что в Европе начато тестирование инновационной системы дорожного регулирования. Так, четырехцветный светофор может стать ключевым элементом городской инфраструктуры, адаптировав ее к растущей эре беспилотного транспорта.

В частности, предлагается добавить четвертый, белый сигнал, для координации движения между обычными и автономными автомобилями. Такую идею выдвинули специалисты из Университета Северной Каролины (США).

Какую функцию будет выполнять четвертый сигнал светофора

Известно, что принцип работы системы заключается в следующем: когда перекресток приближается к пиковой загрузке беспилотными транспортными средствами, светофор активирует белый цвет. В этот момент контроль над проездом переходит к самим автономным системам - они начинают обмениваться данными, согласовывать свои траектории и скорость. Такая координация позволяет максимально эффективно проехать перекресток, минимизируя пробки.

Что будет означать белый сигнал светофора

Для обычных водителей белый сигнал будет служить простым ориентиром: необходимо двигаться, следуя потоку автономных автомобилей. Как только интенсивность движения спадает, светофор автоматически возвращается к привычному циклу с красным, желтым и зеленым светом.

Преимущества четырехцветного светофора

Предварительные результаты моделирования свидетельствуют о высокой эффективности. Так, внедрение четырехцветного светофора способно сократить задержки движения до 94%, хотя этот показатель в значительной степени зависит от доли автономного транспорта в общем потоке.

Сейчас эта концепция находится на стадии эксперимента. Однако исследователи убеждены, что с развитием технологий ситуация быстро изменится.

