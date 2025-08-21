Новый сигнал светофора на дорогах: что означает загадочный синий огонек

Теперь на некоторых светофорах включается дополнительный синий свет.

Синий огонь на светофоре / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Кажется, что в современном мире светофоры уже никого не могут удивить. Все водители привыкли к красному, желтому и зеленому сигналу, но, оказывается, на светофоре может быть и синий свет.

Главред решил разобраться, что означает синий свет возле светофора.

Для чего нужен синий свет светофора

Jalopnik сообщает, что когда сигнал светофора меняется на красный, включается дополнительный синий свет. Он имеет четкую цель помощи полицейским ловить и штрафовать водителей, которые проезжают на запрещающий сигнал.

Это так называемые подтверждающие огни, которые помогают полицейским видеть, на какой сигнал светофора движутся автомобили, независимо от угла обзора. Например, если офицер стоит в одном месте, а машина проезжает перекресток в другом направлении, он все равно будет видеть, был ли сигнал красным.

Синие огни на светофоре / фото: скриншот из видео

Где устанавливают синий свет светофора

Известно, что такие огни используют в разных городах США, например: Флориде, Колорадо, Южной Дакоте и Канзасе.

Кроме того, исследование безопасности, проведенное Департаментом транспорта Миннесоты, показало, что после появления этих огней количество аварий, вызванных проездом на красный свет, уменьшилось на 33%. Другое исследование Федерального управления автомобильных дорог также подтверждает значительное снижение аварийности.

Об источнике: Jalopnik Jalopnik - новостной веб-сайт, который специализируется на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

