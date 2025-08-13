Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Забудьте о химчистке авто: простой лайфхак убирает пятна за копейки

Руслан Иваненко
13 августа 2025, 23:59
9
Специалист рассказал, как правильно наносить и смывать средство, чтобы удалить даже застарелые пятна.
авто
Как удалить пятна с автосидений быстро и без дорогих химикатов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как легко удалить пятна с авто без химчистки
  • Почему сода работает лучше некоторых спреев
  • Как правильно подготовить и нанести средство

Следы от кофе, сока или следов домашних любимцев на сиденьях автомобиля - знакомая проблема для каждого водителя. Часто в таких ситуациях мы спешим заказать дорогую химчистку или покупаем "волшебные" средства, которые не всегда оправдывают ожидания.

Главред решил рассказать о простом и бюджетном способе, который поможет справиться с большинством загрязнений.

видео дня

Экспертный совет

Издание SlashGear делится гениально простым лайфхаком: обычная пищевая сода, которая есть на каждой кухне, способна справиться с пятнами на обивке не хуже, чем брендированные автохимикаты. Этот метод не только эффективен, но и экономичен.

Как подготовить средство

  • В небольшой миске смешайте 2 столовые ложки соды и 1 ложку теплой воды до образования густой пасты.
  • Перед началом очистки тщательно пропылесосьте сиденье, чтобы избежать втирания пыли и крошек в ткань.
  • Обязательно сделайте тест на незаметном участке обивки, чтобы убедиться, что материал не изменит цвет.

Пошаговая инструкция для удаления пятен

  • Нанесите пасту на загрязнение с помощью пальца или мягкой зубной щетки.
  • Время действия средства зависит от "возраста" пятна: для свежих загрязнений достаточно 30 секунд - 5 минут, для застарелых - оставьте пасту на 30 минут.
  • После этого аккуратно протрите обработанный участок влажной тряпкой, а затем сухой.
  • Если пятно не исчезло полностью с первого раза, процедуру можно повторить.

Почему этот метод работает

Секрет эффективности соды заключается не только в ее очистительных свойствах, но и в способности поглощать неприятные запахи. Этот безопасный и проверенный способ подходит для большинства видов тканевой обивки, позволяя вам сэкономить деньги и время.

Читайте также:

Об источнике: SlashGear

SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США ослабили санкции против РФ: что разрешили России

США ослабили санкции против РФ: что разрешили России

23:45Мир
Территории не на повестке дня: WSJ узнал, какие темы Трамп обсудит с Путиным

Территории не на повестке дня: WSJ узнал, какие темы Трамп обсудит с Путиным

23:03Политика
Встреча Трампа с Зеленским и Путиным: СМИ узнали вероятное место саммита

Встреча Трампа с Зеленским и Путиным: СМИ узнали вероятное место саммита

21:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Последние новости

23:59

Забудьте о химчистке авто: простой лайфхак убирает пятна за копейки

23:45

США ослабили санкции против РФ: что разрешили России

23:30

Максим Галкин выгулял гипс в Латвии: что вызывает беспокойство

23:03

Территории не на повестке дня: WSJ узнал, какие темы Трамп обсудит с Путиным

22:24

Заплатят по максимуму: украинцам назвали самые высокие тарифы на газ

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
22:09

Медали и гимн Украины: кто и как заставил "нейтральных" слушать его на пьедестале

22:05

Меган Маркл и принц Гарри решились на отчаянный шаг

21:47

Дочь изможденного Киркорова намеренно доводит его: странное видеоВидео

21:30

Екатерина Бужинская рассказала о своей таинственной дочери - где она живет

Реклама
21:28

Встреча Трампа с Зеленским и Путиным: СМИ узнали вероятное место саммита

21:21

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

21:06

Почему РФ концентрирует силы возле Доброполья: эксперт раскрыл главную причину

20:45

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

20:27

Удерживать ситуацию непросто: в ВСУ раскрыли угрозу окружения Покровска

20:17

ТОП-11 вещей, которые уверенная женщина никогда не попросит в мужчины

20:07

Простое действие в августе: садовод поделилась, как сделать свеклу сладкой и сочнойВидео

19:59

Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встречеВидео

19:59

В Украине изменили правила бронирования для граждан - кого затронет нововведение

19:36

Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

19:35

"Потребуется обмен территориями": детали разговора Трампа с Зеленским и Европой

Реклама
19:31

Мухи исчезнут раз и навсегда: мгновенный и простой способ отпугнуть насекомыхВидео

19:10

Красные линии и страхи Украинымнение

19:05

Американцы ни при чем: откуда на самом деле появилось название украинского Нью-ЙоркаВидео

19:02

Почему собаки грызут мебель и как их отучить - ТОП-4 способа

18:37

Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

18:30

Странная находка возле дерева привела соседа в недоумение: какой она скрывала секрет

18:21

РФ "наделала достаточно ракет": тревожный прогноз по срокам окончания войныВидео

18:21

Модные оттенки волос на осень-2025: уникальная палитра от голливудских колористов

18:08

США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда ее планируют

17:52

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

17:27

Союзники Киева могут пойти Путину навстречу: Sky News о худшем сценарии перемирия

17:27

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл деталиВидео

17:24

5 запретов, которые нельзя нарушать 14 августа - приметы

17:18

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

17:15

"Цифровой концлагерь" запущен: в России начали блокировать Telegram и WhatsApp

16:28

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

16:11

Тото Кутуньо пел "Червону руту": трогательное видеоВидео

16:07

Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

15:57

Вкус детства: рецепт помидоров на зиму с секретным продуктом

15:56

Совсем не связано с этикетом: почему на самом деле раньше оттопыривали мизинец

Реклама
15:50

Больше и стильнее: как с помощью цвета сделать комнату шире

15:20

Прорыв россиян на востоке: в ВСУ назвали две главные причины

15:15

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

15:15

Почему нельзя говорить "біля одинадцятої години": какую ошибку совершает большинство людейВидео

15:10

Трамп заявил об "освобождении Москвы и Ленинграда" в рамках сделки с Путиным — что сказал

15:04

Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко

15:00

Куда исчезли колорадские жуки этим летом: ученый назвал неожиданные причины

14:51

Где спрятано лицо: лишь единицы смогут увидеть его за 22 секунды

14:45

"Надеюсь, она это потянет": Евгений Кошевой поделился, чем занимаются его дочери

14:45

Вывод войск РФ из Херсонской и Запорожской областей - в Москве сделали заявлениеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять