Латинские буквы и зеленый цвет: что означают новые номерные знаки на авто

В Украине можно увидеть много необычных номерных знаков, которых раньше не было.

Что означают буквы на автомобильных номерах

Почему номера бывают зелеными

Большинство людей привыкли, что первые две буквы на автомобильных номерах указывают на регион, в котором был зарегистрирован транспорт. Но сейчас в Украине все изменилось. Кроме привычных номеров на дорогах можно увидеть зеленые с латинскими буквами.

Главред решил разобраться, что означают латинские буквы на номерах авто.

Когда в Украине изменили вид автомобильных номеров

В 2023 году Министерство внутренних дел Украины утвердило новые правила относительно автомобильных номеров. Согласно приказу, исчезла обязательная привязка к конкретной области.

В частности, теперь автомобили могут получать номера без учета места регистрации.

Что означают новые буквы на номерах

Водители уже начали замечать латинские буквы на номерах. Что интересно, они имеют интересное значение. Например:

ED или DC - такие сочетания на номерных знаках указывают, что покупка автомобиля была оформлена онлайн через "Электронный кабинет водителя" в единой информационной системе МВД.

- такие сочетания на номерных знаках указывают, что покупка автомобиля была оформлена онлайн через "Электронный кабинет водителя" в единой информационной системе МВД. DI или PD - эти буквы появляются, когда договор купли-продажи транспорта был заключен через Единый государственный портал электронных услуг, в частности с помощью приложения "Дія".

Эти коды расположены на том же месте, где раньше указывался регион Украины - например, АА для Киева или ВС для Львовской области.

Почему на автомобиле зеленый номерной знак

Автор канала "Auto theme" на YouTube рассказал, что зеленые номерные знаки начали выдавать именно электромобилям.

По его словам, такая практика применяется и в Европе.

"Видимо такие автомобили хотели выделить, чтобы обозначить, что они работают на электричестве. Обычно они (номера, - ред.) стоят от 600 гривен и разрешены только для электромобилей", - говорится в сообщении.

Что означают зеленые номера на авто - видео:

Об источнике: канал "Auto theme" на YouTube Auto theme - украиноязычный канал на YouTube, автор которого рассказывает о главных новостях об автомобилях, штрафах, правилах дорожного движения и нюансах для водителей. На данный канал уже подписалось более 69 тысяч пользователей.

