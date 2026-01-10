Угроза удара 'Орешником' по Киеву: эксперт раскрыл вероятный сценарий

Ракета "Орешник", размещенная РФ в Беларуси, не сможет нанести удар по Киеву, подчеркнул Константин Криволап.

РФ нанесла новый удар ракетой Орешник / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Важное из заявлений Криволапа:

У ракеты ограничение по минимальной дальности — примерно 700 километров

С территории полигона Капустин Яр ракета "Орешник" может долетать и до Киева

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил о том, что ракета "Орешник", размещенная РФ в Беларуси, не сможет нанести удар по Киеву.

"Нет, из Беларуси он может долететь, но там есть ограничение по минимальной дальности — примерно 700 километров. То есть, если запускать его с севера Беларуси, он может ударить, условно, Херсон или Запорожье", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, с территории полигона Капустин Яр ракета "Орешник" может долетать и до Киева, и по всей территории Украины.

"Военной угрозы "Орешник" не несет. "Искандер" — значительно более мощная ракета, независимо от модификации: "Искандер-К", "Искандер-М" или "Кинжал". Это действительно серьезное оружие. Ракета Х-101 — также серьезная. Х-22 — вообще монстр, хотя и очень неточный", - пояснил он.

По словам собеседника, то, что удар "Орешником" был нанесен по Стрыю, и что РФ вообще туда попала, вызывает удивление.

"И еще важный момент: "Орешник" задумывался как замена или дополнение к ракетному комплексу "Авангард". Его планировали использовать как гиперзвуковую систему для прорыва противоракетной обороны. Но этот проект, очевидно, не сложился, и тогда возникла идея: "А давайте попробуем "Орешником". Похоже, что именно это они и сделали — просто попробовали", - добавил он.

Важные детали удара РФ "Орешником"

Россия использовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для атаки по государственному объекту во Львовской области. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомлённые о произошедшем.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее стали известны подробности удара по Львовской области баллистической ракетой средней дальности Орешник. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание произведений Ленина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного удара. Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую "Орешник", против Львовской области.

Как сообщал Главред, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ударом враг пытался запугать Запад и посеять панику в Украине. РФ использовала наземные ракетные комплексы.

Читайте также:

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

