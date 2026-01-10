Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза удара "Орешником" по Киеву: эксперт раскрыл вероятный сценарий

Алексей Тесля
10 января 2026, 17:25
18
Ракета "Орешник", размещенная РФ в Беларуси, не сможет нанести удар по Киеву, подчеркнул Константин Криволап.
Угроза удара 'Орешником' по Киеву: эксперт раскрыл вероятный сценарий
РФ нанесла новый удар ракетой Орешник / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Важное из заявлений Криволапа:

  • У ракеты ограничение по минимальной дальности — примерно 700 километров
  • С территории полигона Капустин Яр ракета "Орешник" может долетать и до Киева

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил о том, что ракета "Орешник", размещенная РФ в Беларуси, не сможет нанести удар по Киеву.

"Нет, из Беларуси он может долететь, но там есть ограничение по минимальной дальности — примерно 700 километров. То есть, если запускать его с севера Беларуси, он может ударить, условно, Херсон или Запорожье", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, с территории полигона Капустин Яр ракета "Орешник" может долетать и до Киева, и по всей территории Украины.

"Военной угрозы "Орешник" не несет. "Искандер" — значительно более мощная ракета, независимо от модификации: "Искандер-К", "Искандер-М" или "Кинжал". Это действительно серьезное оружие. Ракета Х-101 — также серьезная. Х-22 — вообще монстр, хотя и очень неточный", - пояснил он.

Комплекс Ярс, инфографика
/ Главред

По словам собеседника, то, что удар "Орешником" был нанесен по Стрыю, и что РФ вообще туда попала, вызывает удивление.

"И еще важный момент: "Орешник" задумывался как замена или дополнение к ракетному комплексу "Авангард". Его планировали использовать как гиперзвуковую систему для прорыва противоракетной обороны. Но этот проект, очевидно, не сложился, и тогда возникла идея: "А давайте попробуем "Орешником". Похоже, что именно это они и сделали — просто попробовали", - добавил он.

Важные детали удара РФ "Орешником"

Россия использовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для атаки по государственному объекту во Львовской области. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомлённые о произошедшем.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее стали известны подробности удара по Львовской области баллистической ракетой средней дальности Орешник. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание произведений Ленина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного удара. Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую "Орешник", против Львовской области.

Как сообщал Главред, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ударом враг пытался запугать Запад и посеять панику в Украине. РФ использовала наземные ракетные комплексы.

Читайте также:

О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Константин Криволап Ракета Орешник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушений

Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушений

17:17Война
"Рано говорить публично": Зеленский заинтриговал заявлением об операциях СБУ

"Рано говорить публично": Зеленский заинтриговал заявлением об операциях СБУ

16:29Война
ВСУ взорвали важный НПЗ и ряд "жирных" целей — Генштаб раскрыл детали

ВСУ взорвали важный НПЗ и ряд "жирных" целей — Генштаб раскрыл детали

15:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

"Пятиэтажка станет холодильником": названы сроки промерзания домов без тепла

"Пятиэтажка станет холодильником": названы сроки промерзания домов без тепла

Последние новости

17:28

Общение через адвокатов: сын Бекхэмов отрекся от родителей

17:25

Угроза удара "Орешником" по Киеву: эксперт раскрыл вероятный сценарий

17:17

Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушенийФото

16:32

Не так стоишь и не так молишься: церковные запреты, которых не существует

16:29

"Рано говорить публично": Зеленский заинтриговал заявлением об операциях СБУ

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
16:26

Квиткова впервые после помолвки "спалила" нежные поцелуи с Бражко

16:11

"Шансов не будет": тревожный прогноз сроков и сценария завершения войны

15:58

ВСУ взорвали важный НПЗ и ряд "жирных" целей — Генштаб раскрыл детали

15:57

Елена-Кристина Лебедь показала фигуру после праздников и напугала поклонников

Реклама
15:33

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

15:33

Гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть спринты и эстафеты онлайн

15:21

Угроза катастрофического сценария в энергетике: раскрыта главная проблема

15:05

Как растопить лёд на машине и не повредить стекло: безотказные способы

15:03

Возвращение "Запутанной истории": кто получил главные роли

14:55

Зима покажет свой характер: какая погода ожидает Днепр на следующей неделе

14:27

"Готовим решения": Буданов назвал две проблемы обороноспособности Украины

14:25

Проще не придумаешь: рецепт куриных колбасок, от которых невозможно оторваться

14:12

Топ-5 джинсов зимы 2026: модели, которые подойдут всем типам фигурыВидео

14:01

Недружелюбные соседи для моркови: какие овощи и фрукты делают ее горькойВидео

13:49

Может погубить 70% урожая: чем опасна наледь на деревьях и как спасти свой сад

Реклама
13:49

Снег и метель: какая погода в Харькове будет на выходных

13:09

Только три знака зодиака вскоре войдут в полосу мощного везения – кто они

13:07

Просто, вкусно и доступно: рецепт бомбического салатаВидео

12:54

Макрон назвал цифру: сколько солдат Франция готова отправить в Украину

12:43

В Киеве остановили электротранспорт, тепло и водоснабжение - какова причина

12:36

"Мне надо Игоря бросить": жена молчуна Николаева сделала заявление о своем браке

12:21

На Полтаву надвигаются сильные морозы: синоптики назвали даты похолодания

12:20

Ризатдинова публично ответила на предложение стать новой "Холостячкой"

12:16

Деликатная причина: Бритни Спирс больше никогда не будет выступать в США

12:09

Как выбрать диван, кресла и шторы для гостиной, чтобы они не устарели через год

12:03

"Сердце болит": Олег Винник ошеломил своим неоднозначным заявлением

11:57

Россия ударила "Орешником" по Львову: в ISW назвали цели оккупантов

11:55

Россия ударила по энергетике, вводят экстренные отключения — какова ситуация

11:39

K-pop может впервые победить на премии "Грэмми"Видео

11:25

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

11:23

Препятствие для мира: СМИ узнали о серьезном недовольствеТрампа Путиным

11:17

Светлана Билоножко показалась на могиле мужа: "Два года прошло"

10:52

Почему хлорофитум чахнет зимой: тревожные сигналы, которые нельзя игнорироватьВидео

10:50

Гороскоп Таро на завтра 11 января: Водолею - действия, Тельцам - верное решение

10:30

Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд - The Telegraph

Реклама
10:27

Взлетят ли доллар и евро до 45 и 55 гривен: эксперт озвучила прогноз

10:19

"Меня использовали": Бужинская срочно обратилась к поклонникам

09:43

Алина Гросу беременна первенцем: фото и видеоВидео

09:42

Почему 11 января нужно избегать использования острых предметов: какой праздник

09:21

Россия атаковала Украину роем дронов: есть возгорания, разрушения и пострадавшиеФото

08:54

Утрата Ирана станет для России катастрофоймнение

08:50

Британские миротворцы в Украине: сколько Лондон потратит на развертывание войск

08:43

Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

08:26

"Мы решим это": Трамп ответил, проведет ли спецоперацию по захвату Путина

07:47

Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять