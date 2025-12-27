Площадка для пуска у границы: названо место размещения Орешника в Беларуси

Зафиксированные строительные работы и элементы инфраструктуры соответствуют объектам стратегических ракетных сил России.

https://glavred.info/world/ploshchadka-dlya-puska-u-granicy-nazvano-mesto-razmeshcheniya-oreshnika-v-belarusi-10727543.html Ссылка скопирована

В Беларуси планируют разместить ракеты "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Главное:

РФ готовит площадку для размещения "Орешника" на востоке Беларуси

Мобильные пусковые установки могут находиться в районе города Кричев

Россия, предположительно, готовит площадку для размещения гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник", которые могут оснащаться ядерными боезарядами, на территории бывшего военного аэродрома на востоке Беларуси.

К такому выводу пришли американские аналитики после изучения спутниковых снимков, сообщает Reuters.

видео дня

Раскрыто место размещения "Орешника"

Эксперты, проанализировавшие изображения компании Planet Labs, считают с высокой долей вероятности, что мобильные пусковые установки могут находиться в районе города Кричев. По их оценке, зафиксированные строительные работы и элементы инфраструктуры соответствуют объектам стратегических ракетных сил России.

Среди характерных признаков:

охраняемый железнодорожный участок для доставки техники;

замаскированная площадка, которую специалисты рассматривают как возможную точку запуска.

Источники Reuters отмечают, что выводы исследователей в целом совпадают с данными американской разведки. При этом аналитики подчеркивают: размещение таких ракет в Беларуси носит прежде всего политико-демонстративный характер и усиливает фактор ядерного давления на Европу.

Детали переброски новых ракет в Беларусь

Ранее Владимир Путин заявлял о планах развернуть "Орешник" в Беларуси, а Александр Лукашенко говорил о возможном размещении до десяти пусковых установок без указания конкретных локаций. В Минске утверждают, что этот шаг не меняет баланс сил в регионе и является ответом на действия Запада.

Отмечается, что возможное развертывание происходит накануне истечения срока действия договора СНВ-3 — последнего соглашения между США и Россией по ограничению стратегических ядерных вооружений. По мнению ряда экспертов, Москва таким образом пытается сдержать страны НАТО от дальнейших поставок Украине дальнобойного оружия.

Запросы Reuters о комментариях остались без конкретных ответов: российская сторона не отреагировала оперативно, Беларусь отказалась от комментариев, а американские ведомства воздержались от заявлений.

Размещение "Орешника" в Беларуси: данные СВР

Россия как страна, ведущая агрессивную политику, развернула в Беларуси баллистическую ракету средней дальности "Орешник", сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

По его словам, данный ракетный комплекс нацелен прежде всего на европейские государства. Таким образом Москва пытается усилить политико-военное воздействие на Европу и одновременно повысить защищённость системы "Орешник" от возможных ударов.

Размещение "Орешника" в Беларуси: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что российские ракеты "Орешник" появятся на секретной базе в Беларуси. В Беларуси началось строительство новой военной базы возле Минска, однако в публичном пространстве нет никаких упоминаний об этом строительстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси. Из Беларуси в Киев "Орешник" может долететь меньше чем за 2 минуты.

Как сообщал Главред, ракеты "Орешник" имеют дальность полета "5000 километров, с "мертвой зоной" около 700 километров", поэтому европейцам, особенно в Восточной Европе, нужно обратить на это внимание.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред