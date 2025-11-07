Укр
Из Беларуси до Киева — 440 км: в Forbes предупредили о новых угрозах для Украины

Анна Ярославская
7 ноября 2025, 11:12
В Беларуси поставят на боевое дежурство ракеты "Орешник". Удары по Украине могут стать смертельно быстрыми.
Путин, Лукашенко, Орешник
Путин, Лукашенко, Орешник / Коллаж: Гдавред, фото: сайт Кремля, МО РФ

Главные тезисы:

  • "Орешники" имеют дальность до 5000 км и "мёртвую зону" около 700 км
  • Размещение в Беларуси позволяет наносить удары по Украине гораздо быстрее
  • Новое оружие увеличивает ударные возможности РФ

28-29 октября во время Третьей Минской международной конференции глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия хранит часть своего ядерного оружия в его стране. Также, по его словам, на территории республики размещены российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Аналитики объяснили, чем это может угрожать Украине.

Как пишет Forbes, белорусское правительство подтвердило получение ракет "Орешник" из России. В правительстве добавили, что, согласно оценкам, эти баллистические ракеты будут полностью готовы к эксплуатации и поставлены на боевое дежурство на территории Беларуси к концу декабря.

видео дня

Прибытие этих "Орешников" состоялось после четырёхдневных военных учений Беларуси и России в сентябре. Учения, известные как "Запад-2025", были сосредоточены на противовоздушной обороне и боеготовности белорусских и российских военнослужащих. Часть учений также была посвящена отработке навыков применения ядерного оружия и других видов военной техники. Одной из систем вооружения, представленных и испытанных на "Западе-2025", стал "Орешник".

Журналисты напомнили, что, по словам президента Владимира Зеленского, который говорил, что ракеты "Орешник" имеют дальность полёта "5000 километров, с „мёртвой зоной" около 700 километров".

"Поэтому европейцам, особенно в Восточной Европе, нашим балтийским коллегам и всем остальным, нужно обратить на это внимание. Важно учитывать эти риски", - заявлял глава Украины.

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
Ракетный комплекс Кедр / Инфографика: Главред

Чем "Орешник" в Беларуси опасен для Украины

В Forbes констатируют, что это вооружение представляет новую угрозу для Украины. Когда эти ракеты впервые запустили в ноябре 2024 года, они двигались через верхние слои атмосферы, что затрудняло их обнаружение украинскими системами противовоздушной обороны. Также они двигаются со скоростью в несколько тысяч километров в час, что, пишет издание, создает дополнительные проблемы для Украины.

"Поскольку эти баллистические ракеты теперь предоставлены Беларуси, это увеличит ударные возможности России в Украине", - пишет издание.

Минск расположен всего в 440 километрах от Киева, тогда как Москва - в 1500 километрах от столицы Украины. Учитывая такое географическое расположение, если Россия решит запускать "Орешник" с территории Беларуси, это сделает атаки на Украину более смертоносными.

"Россияне смогут быстрее нанести удары по критически важной инфраструктуре Украины. Это также даст Вооруженным силам Украины меньше времени для реагирования на потенциальное развертывание этих баллистических ракет", - отмечает Forbes.

РС-26 Рубеж, ракета Рубеж, время подлета ракеты Рубеж
Время подлета ракеты "Рубеж" / Инфографика: Главред

Можно ли сбить ракету "Орешник": мнение эксперта

Эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин солгал о том, что в мире якобы нет комплексов, которые могут сбивать ракеты "Орешник".

"Германия закупила в Израиле системы Arrow, которые способны бороться с такими ракетами", — сказал Романенко в эфире телемарафона.

Ракеты "Орешник" - последние новости

Как писал Главред, 1 ноября Лукашенко заявил, что белорусская армия планирует поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" уже в декабре. Комплекс Беларуси нужен, чтобы пугать соседние государства.

"Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом - ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь", - заявил он.

По его словам, наличие "страшного оружия" позволит Беларуси избежать "судьбы Украины".

31 октября глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Силы обороны Украины успешно уничтожили один из трех выстрелов гиперзвуковой ракеты "Орешник" на территории России. Операцию провели летом 2023 года. Операция тогда не афишировалась и информация о ней передавалась исключительно президенту Украины и нескольким президентам других стран.

