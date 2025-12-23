Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Вы узнаете:
- Действует ли на Святвечер пост
- Можно ли в этот день пить алкоголь
Святвечер накануне Рождества является временем духовной подготовки к празднику. Это торжественный день, полный семейного единения. В частности, мало кто знает, допустимо ли употреблять алкоголь в этот день.
Главред решил разобраться, можно ли пить алкоголь в Святвечер.
Нужно ли соблюдать пост в Святвечер
Священник УПЦ Владимир в своем видео рассказал, что в Святвечер действует строгий пост.
В это время следует соблюдать воздержание в еде и напитках, чтобы сконцентрироваться на духовном.
Разрешено ли церковью в Святвечер пить алкоголь
Священник также отметил, что в Святвечер нельзя пить алкоголь, даже в малом количестве.
"В Святвечер строгий пост. В Святвечер никто алкоголь не пьет. Все привыкли, что когда выносят ужин, то пьют алкоголь. Но нет, на самом деле пить алкоголь нельзя", - отметил он.
Что думает священник об алкоголе в Святвечер - видео:
О персоне: священник Владимир
Священник Владимир - это священник Украинской православной церкви. Он снимает видео в TikTok и Instagram, в которых отвечает на различные вопросы людей. За ним следит более 200 тысяч пользователей.
