Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Святвечер - особое время накануне Рождества, которое имеет свои правила.

Можно ли пить алкоголь на Святвечер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Действует ли на Святвечер пост

Можно ли в этот день пить алкоголь

Святвечер накануне Рождества является временем духовной подготовки к празднику. Это торжественный день, полный семейного единения. В частности, мало кто знает, допустимо ли употреблять алкоголь в этот день.

Нужно ли соблюдать пост в Святвечер

Священник УПЦ Владимир в своем видео рассказал, что в Святвечер действует строгий пост.

В это время следует соблюдать воздержание в еде и напитках, чтобы сконцентрироваться на духовном.

Разрешено ли церковью в Святвечер пить алкоголь

Священник также отметил, что в Святвечер нельзя пить алкоголь, даже в малом количестве.

"В Святвечер строгий пост. В Святвечер никто алкоголь не пьет. Все привыкли, что когда выносят ужин, то пьют алкоголь. Но нет, на самом деле пить алкоголь нельзя", - отметил он.

12 блюд на Святвечер / Инфографика: Главред

Что думает священник об алкоголе в Святвечер - видео:

О персоне: священник Владимир Священник Владимир - это священник Украинской православной церкви. Он снимает видео в TikTok и Instagram, в которых отвечает на различные вопросы людей. За ним следит более 200 тысяч пользователей.

