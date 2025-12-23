Поздравления с Рождеством: теплые словам и красивые картинки

Рождество — это время света, надежды и искреннего тепла. Главред собрал красивые рождественские поздравления, душевные слова и уютные открытки, которые помогут поздравить родных, друзей и коллег от всего сердца.
Пусть эти слова принесут мир, радость и немного рождественского чуда в каждый дом.
Поздравления с Рождеством стихи
Рождество — чудесный праздник,
Волшебством наполнен он,
Пусть сбываются надежды,
Все мечты сегодня в нем!
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
Поздравления с Рожеством в прозе
Поздравляю с светлой радостью, с волшебным Рождеством! Пусть в душе всегда живет надежда, пусть любовь торжествует, а вера не покидает никогда! Желаю, чтобы жизнь не испытывала на прочность и подкладывала только крутые сюрпризы.
***
Пусть Рождество подарит тебе устойчивые, искренние и счастливые отношения. Пусть сбудутся твои самые смелые мечты и смелые планы. Будь весела и счастлива, энергична и здорова!
С светлым праздником Рождества! Пусть в вашем доме царит уют, достаток и благополучие, а в семье никогда не случается разногласий и споров. Пусть новый год приносит только радость и счастье.
***
Желаю на Рождество теплого пламени у камина, любви и уюта в домашней атмосфере, когда из пламени прыгают мелкие яркие искорки надежды, когда теплые ладони родных вселяют веру в счастливое будущее, а сверху Господь благословляет счастьем!
