Поздравления с Рождеством: теплые словам и красивые картинки

Привітання з Різдвом / Фото: Главред

​Рождество — это время света, надежды и искреннего тепла. Главред собрал красивые рождественские поздравления, душевные слова и уютные открытки, которые помогут поздравить родных, друзей и коллег от всего сердца.

Пусть эти слова принесут мир, радость и немного рождественского чуда в каждый дом.

Поздравления с Рождеством стихи

Рождество — чудесный праздник,

Волшебством наполнен он,

Пусть сбываются надежды,

Все мечты сегодня в нем!

Поздравления с Рождеством картинки / Фото: Главред

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

Поздравления с Рождеством открытки / Фото: Главред

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Поздравления с Рожеством в прозе

Поздравляю с светлой радостью, с волшебным Рождеством! Пусть в душе всегда живет надежда, пусть любовь торжествует, а вера не покидает никогда! Желаю, чтобы жизнь не испытывала на прочность и подкладывала только крутые сюрпризы.

***

Пусть Рождество подарит тебе устойчивые, искренние и счастливые отношения. Пусть сбудутся твои самые смелые мечты и смелые планы. Будь весела и счастлива, энергична и здорова!

Поздравления с Рождеством красивые / Фото: Главред

С светлым праздником Рождества! Пусть в вашем доме царит уют, достаток и благополучие, а в семье никогда не случается разногласий и споров. Пусть новый год приносит только радость и счастье.

***

Желаю на Рождество теплого пламени у камина, любви и уюта в домашней атмосфере, когда из пламени прыгают мелкие яркие искорки надежды, когда теплые ладони родных вселяют веру в счастливое будущее, а сверху Господь благословляет счастьем!

Поздравления с Рождеством своими словами / Фото: Главред

