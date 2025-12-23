Не нужно 'ухаживать' за девушкой - украинский вариант русского слова

Вы узнаете:
- Как переводится слово "ухаживать"
- Какие украинские слова могут его заменить
Иногда у людей возникают трудности при переводе русских слов или выражений на украинский язык. В частности, многие не понимают, как правильно заменить слово "ухаживать", чтобы сохранить его смысл.
Главред решил разобраться, как сказать на украинском "ухаживать".
Украинский перевод слова "ухаживать"
Филолог Лариса Чемерис в своем видео рассказала, что классическая украинская форма русского слова "ухаживает" - "залицяється".
По ее словам, кто-то может сказать, что оно не отражает значение русского слова, но в толковом словаре отмечается, что слово "залицятися" - это о чувстве симпатии, любви, проявление знаков внимания.
"Слово залицятися полностью отражает значение русского слова ухаживает", - подчеркнула филолог.
Украинские соответствия к слову "ухаживать"
Лариса Чемерис говорит, что кроме слова "залицяється", также можно сказать:
- женихається;
- увивається біля дівчини;
- впадає за дівчиною.
Кроме того, можно использовать колоритные украинские фразеологизмы:
- підбивати клинці;
- топтати стежку;
- стелити містки;
- смалити халявки.
Как правильно сказать "ухаживать" на украинском - видео:
О персоне: Лариса Чемерис
Лариса Чемерис - филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.
