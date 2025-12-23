Укр
Не нужно "ухаживать" за девушкой - украинский вариант русского слова

Мария Николишин
23 декабря 2025, 15:37
В украинском языке есть выражения, которые передают точный смысл слова "ухаживать".
Не нужно 'ухаживать' за девушкой - украинский вариант русского слова
Иногда у людей возникают трудности при переводе русских слов или выражений на украинский язык. В частности, многие не понимают, как правильно заменить слово "ухаживать", чтобы сохранить его смысл.

Главред решил разобраться, как сказать на украинском "ухаживать".

Украинский перевод слова "ухаживать"

Филолог Лариса Чемерис в своем видео рассказала, что классическая украинская форма русского слова "ухаживает" - "залицяється".

По ее словам, кто-то может сказать, что оно не отражает значение русского слова, но в толковом словаре отмечается, что слово "залицятися" - это о чувстве симпатии, любви, проявление знаков внимания.

"Слово залицятися полностью отражает значение русского слова ухаживает", - подчеркнула филолог.

Украинские соответствия к слову "ухаживать"

Лариса Чемерис говорит, что кроме слова "залицяється", также можно сказать:

  • женихається;
  • увивається біля дівчини;
  • впадає за дівчиною.

Кроме того, можно использовать колоритные украинские фразеологизмы:

  • підбивати клинці;
  • топтати стежку;
  • стелити містки;
  • смалити халявки.

О персоне: Лариса Чемерис

Лариса Чемерис - филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.

