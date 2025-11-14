Язык можно сломать: три самых длинных украинских слова

Вы узнаете:
- Как звучат самые длинные слова в украинском языке
- Из скольких букв они состоят
В Украине есть много интересных слов. Есть даже такие, произнести которые - настоящий вызов. Одно из них имеет 31 букву и занесено в Книгу рекордов Украины. Главред со ссылкой на Радио Трек собрал три самых длинных украинских слова, которые могут произнести не все.
В Книгу рекордов Украины официально внесено самое длинное слово, которое состоит из 31 буквы. Это сложный медицинский термин: "рентгеноелектрокардіографічного". Слово касается медицинской сферы и описывает процесс рентгенологического исследования электрической активности сердца.
Однако, этот термин - не единственный гигант в украинском языке. Например, есть еще слово, которое состоит из 30 слов - "дихлордифенілтрихлорметилметан". За этим запутанным названием на самом деле стоит химическое вещество, известное нам как ДДТ, или же просто "дуст", который применяли для уничтожения паразитов, в частности, против комаров, вредителей хлопчатника, соевых бобов, арахиса, пишет Википедия.
Еще одно слово - "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". Термин состоит из 38 букв с дефисами и употребляется в химически-научных источниках.
Самая длинная аббревиатура в Украине
В украинском языке есть еще аббревиатура-рекордсмен. Она состоит из 11 букв - "ЦНДІІТЕДМТП".
Расшифровывается этот гигант так: Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по материально-техническому снабжению.
Кстати, ранее мы рассказывали, как звучит самое длинное имя в мире. Оказывается, чтобы позвать мужчину с самым длинным в мире именем, нужно около 20 минут.
Кроме этого, недавно Главред писал об украинской фамилии, которая звучит как ругательство. Эту забавную фамилию носят менее 10 человек в Украине.
Также в Украине есть фамилии, которые указывают на состоятельных предков. Известно, что их носили только богачи.
Читайте также:
- "Кутья" - не украинское слово: как предки когда-то называли праздничное блюдо
- Перестаньте говорить "приторный": названы реальные украинские синонимы к слову
- Слово "принимать" ошибочно употребляют чуть ли не каждый день - как правильно
Об источнике: Википедия
Wikipedia - общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия, которой занимается неприбыльная организация "Фонд Викимедиа". Название образовано от слов "вики" (технологии для создания сайтов) и "энциклопедия". Основателями Википедии являются Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред