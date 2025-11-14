Язык можно сломать: три самых длинных украинских слова

Одно из самых длинных слов в украинском языке - "дихлордифенилтрихлорметилметан". Попробуйте произнести.

В Украине есть слова-гиганты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как звучат самые длинные слова в украинском языке

Из скольких букв они состоят

В Украине есть много интересных слов. Есть даже такие, произнести которые - настоящий вызов. Одно из них имеет 31 букву и занесено в Книгу рекордов Украины. Главред со ссылкой на Радио Трек собрал три самых длинных украинских слова, которые могут произнести не все.

В Книгу рекордов Украины официально внесено самое длинное слово, которое состоит из 31 буквы. Это сложный медицинский термин: "рентгеноелектрокардіографічного". Слово касается медицинской сферы и описывает процесс рентгенологического исследования электрической активности сердца.

Однако, этот термин - не единственный гигант в украинском языке. Например, есть еще слово, которое состоит из 30 слов - "дихлордифенілтрихлорметилметан". За этим запутанным названием на самом деле стоит химическое вещество, известное нам как ДДТ, или же просто "дуст", который применяли для уничтожения паразитов, в частности, против комаров, вредителей хлопчатника, соевых бобов, арахиса, пишет Википедия.

Еще одно слово - "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". Термин состоит из 38 букв с дефисами и употребляется в химически-научных источниках.

Самая длинная аббревиатура в Украине

В украинском языке есть еще аббревиатура-рекордсмен. Она состоит из 11 букв - "ЦНДІІТЕДМТП".

Расшифровывается этот гигант так: Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по материально-техническому снабжению.

