Слово 'принимать' ошибочно употребляют чуть ли не каждый день - как правильно

Вы узнаете:
- Какой правильный вариант вместо "принимать участие"
- Какие конструкции со словом "принимать" часто используют неправильно
- Какой вариант следует употреблять вместо "не принимай близко к сердцу"
В ежедневном общении украинцы часто допускают языковые ошибки, даже не осознавая этого. Одной из таких ошибок является неправильное использование слова "принимать".
Автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний в своем TikTok обратила внимание на одну из распространенных языковых ошибок. Она напомнила, что конструкция "принимать участие" неправильная. Правильный вариант - "брати участь".
Багний также отметила, что со словом "принимать" часто путают другие конструкции. Например, вместо "принимать закон" следует говорить "ухвалить закон". Кроме этого, вместо "не принимай близко к сердцу" лучше сказать "не бери близко к сердцу".

@sametak1064 Приймати, брати... Что еще не так? #правильноукраїнською
Какправильно говорить на украинском - материалы по теме
Напомним, Национальный банк Украины планирует изменить название разменной монеты: вместо "копейки" украинцы получат "шаг". Слово "копейка" считается символом московской оккупации, тогда как "шаг" использовался еще с VII века.
Также русское выражение "строить глазки" означает "заигрывать". Дословный перевод как "строить глаза" звучит странно, а вариант "стрелять глазами" распространен, но некорректен.
Как сообщал Главред, слово "приторный", которое часто употребляют в повседневной речи, является русизмом. Музыкант, журналист Рами Аль Шаер назвал украинские соответствия.
О персоне: Ольга Багний
Ольга Багний - автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
