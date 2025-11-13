Укр
Слово "принимать" ошибочно употребляют чуть ли не каждый день - как правильно

Руслана Заклинская
13 ноября 2025, 13:02
Нередко в разговорной речи украинцев можно услышать ошибочные конструкции со словом "принимать".
Как правильно заменить слово "принимать"

В ежедневном общении украинцы часто допускают языковые ошибки, даже не осознавая этого. Одной из таких ошибок является неправильное использование слова "принимать".

Автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний в своем TikTok обратила внимание на одну из распространенных языковых ошибок. Она напомнила, что конструкция "принимать участие" неправильная. Правильный вариант - "брати участь".

Багний также отметила, что со словом "принимать" часто путают другие конструкции. Например, вместо "принимать закон" следует говорить "ухвалить закон". Кроме этого, вместо "не принимай близко к сердцу" лучше сказать "не бери близко к сердцу".

Смотрите видео о том, как правильно заменить конструкции со словом "принимать":

Напомним, Национальный банк Украины планирует изменить название разменной монеты: вместо "копейки" украинцы получат "шаг". Слово "копейка" считается символом московской оккупации, тогда как "шаг" использовался еще с VII века.

Также русское выражение "строить глазки" означает "заигрывать". Дословный перевод как "строить глаза" звучит странно, а вариант "стрелять глазами" распространен, но некорректен.

Как сообщал Главред, слово "приторный", которое часто употребляют в повседневной речи, является русизмом. Музыкант, журналист Рами Аль Шаер назвал украинские соответствия.

О персоне: Ольга Багний

Ольга Багний - автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Отключение света в Украине — графики на 13 ноября (обновляется)

