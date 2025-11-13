Слово 'принимать' ошибочно употребляют чуть ли не каждый день - как правильно

Нередко в разговорной речи украинцев можно услышать ошибочные конструкции со словом "принимать".

Как правильно заменить слово "принимать" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, freepik.com

Вы узнаете:

Какой правильный вариант вместо "принимать участие"

Какие конструкции со словом "принимать" часто используют неправильно

Какой вариант следует употреблять вместо "не принимай близко к сердцу"

В ежедневном общении украинцы часто допускают языковые ошибки, даже не осознавая этого. Одной из таких ошибок является неправильное использование слова "принимать".

Автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний в своем TikTok обратила внимание на одну из распространенных языковых ошибок. Она напомнила, что конструкция "принимать участие" неправильная. Правильный вариант - "брати участь".

Багний также отметила, что со словом "принимать" часто путают другие конструкции. Например, вместо "принимать закон" следует говорить "ухвалить закон". Кроме этого, вместо "не принимай близко к сердцу" лучше сказать "не бери близко к сердцу".

Смотрите видео о том, как правильно заменить конструкции со словом "принимать":

О персоне: Ольга Багний Ольга Багний - автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

