Как родились казаки: что скрывают самые известные исторические гипотезы

Происхождение казаков - одна из самых интересных загадок истории. Одни ученые считают их потомками хазар, другие - беглецами из городов. Какая из теорий самая правдоподобная?

Теории происхождения казачества

Какая из теорий является наиболее вероятной

Вопрос о возникновении украинского казачества является одним из самых запутанных и дискуссионных в отечественной исторической науке. Еще с XVII века ученые и летописцы начали выдвигать собственные гипотезы относительно его происхождения, и к нашему времени их накопилось около десяти. Главред расскажет более подробно.

Ни одна из этих теорий не дает абсолютно исчерпывающего ответа, однако все вместе они раскрывают сложный процесс формирования казачества на "ничейных" степных землях - в пограничье между христианскими и мусульманскими государствами.

Условно все гипотезы можно разделить на этнические, социальные и военно-служебные.

Этнические и внешние теории происхождения казачества

Часть исследователей связывает появление казаков с влиянием соседних народов, прежде всего тюркского мира.

Лингвистическая теория сосредотачивается на происхождении самого слова "казак" (тюрк. qazaq - "свободный человек", "бродяга"). В источниках XIV века оно означало часового, наемника или человека, оставившего свой род.

сосредотачивается на происхождении самого слова (тюрк. - "свободный человек", "бродяга"). В источниках XIV века оно означало часового, наемника или человека, оставившего свой род. Татарская теория , которую поддерживал Дмитрий Яворницкий, утверждает, что сначала существовали татарские казаки - отдельное военное сословие в Крыму, которое занималось наемничеством и разбоем, а уже потом на их основе возникли украинские казаки.

, которую поддерживал Дмитрий Яворницкий, утверждает, что сначала существовали - отдельное военное сословие в Крыму, которое занималось наемничеством и разбоем, а уже потом на их основе возникли украинские казаки. Хазарская теория , появившаяся еще в XVII веке, выводит казаков от воинственных хазар.

, появившаяся еще в XVII веке, выводит казаков от воинственных хазар. Черкасская теория связывает казачество с народом чи (черкесами), которые жили в Приазовье. Согласно одной из версий, даже название города Черкассы происходит от этого этнонима.

связывает казачество с народом (черкесами), которые жили в Приазовье. Согласно одной из версий, даже название города Черкассы происходит от этого этнонима. Скифо-сарматская теория трактует казачество как продолжение боевых традиций древних степных народов - скифов, сарматов и черных клобуков (тюркских племен-союзников Киевской Руси).

Социальные и внутренние теории формирования казачества

Другая группа теорий объясняет возникновение казачества внутренними социальными процессами в украинском обществе.

Теория уходников (одна из основных в советской историографии) утверждает, что казачество возникло из промысловых ватаг, которые отправлялись на сезонные промыслы - охота, рыболовство, бортничество - в причерноморские степи. Для защиты от татар уходники объединялись в вооруженные отряды.

(одна из основных в советской историографии) утверждает, что казачество возникло из промысловых ватаг, которые отправлялись на сезонные промыслы - охота, рыболовство, бортничество - в причерноморские степи. Для защиты от татар уходники объединялись в вооруженные отряды. Социальная теория , также популярная в советский период, объясняет появление казачества бегством крестьян от экономического и религиозного гнета на свободные земли. Там они самоорганизовывались в сообщества. В то же время ряд историков, в частности Сергей Лепявко, отмечают, что до конца XVI века крестьянство оставалось малоподвижным и не могло быть основной силой, которая сформировала казачество.

, также популярная в советский период, объясняет появление казачества бегством крестьян от экономического и религиозного гнета на свободные земли. Там они самоорганизовывались в сообщества. В то же время ряд историков, в частности Сергей Лепявко, отмечают, что до конца XVI века крестьянство оставалось малоподвижным и не могло быть основной силой, которая сформировала казачество. Теория защиты (оборонительная) видит причину возникновения казачества в необходимости защищаться от постоянных татарских набегов. Казаки, согласно этой версии, появились из военных отрядов, которые формировались литовской властью для охраны южных границ.

(оборонительная) видит причину возникновения казачества в необходимости защищаться от постоянных татарских набегов. Казаки, согласно этой версии, появились из военных отрядов, которые формировались литовской властью для охраны южных границ. Теория бродников связывает казачество со славяно-тюркскими сообществами XI-XIII веков, которые жили в низовьях Днепра и Дуная и занимались охраной переправ и торговых путей.

Комплексная теория современных историков

Сегодня большинство исследователей придерживается комплексного подхода. Согласно ему, украинское казачество возникло под влиянием нескольких факторов:

развития военного ремесла,

сочетание промышленных и оборонных функций,

социальной мобильности населения,

этнокультурной самоидентификации православного населения как наследников традиций Руси.

Таким образом, казачество стало уникальным явлением, соединившим в себе черты военного братства, социальной общности и культурного символа украинской нации.

