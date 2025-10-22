Казаки боялись этого больше, чем смерти: каким было самое позорное наказание на Сечи

В Запорожской Сечи честь казака была важнее жизни, а символом чести был "оселедец".

https://glavred.info/culture/kazaki-boyalis-etogo-bolshe-chem-smerti-kakim-bylo-samoe-pozornoe-nakazanie-na-sechi-10708676.html Ссылка скопирована

Самое позорное наказание у казаков / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Что означал "оселедец" у казаков

Какое было символическое значение чуприны

Каким было самое позорное наказание среди казаков

Казачество - это не только военная сила, но и глубокая культурная традиция, сформировавшая уникальную идентичность украинского народа. Одним из самых интересных атрибутов украинского казачества был "оселедец" - чуб на голове, который носили казаки.

Почему казаки носили "оселедец"

Для казаков "оселедец" был не просто элементом внешности, а символом мужества, опыта и прохождения всех испытаний, говорится в видео на YouTube-канале "Історичні Відкриття Українською". Казак мог носить "оселедец" только после того, как доказал свою преданность, храбрость и мастерство в боях.

видео дня

Считалось, что "оселедец" дает казаку шанс попасть в рай. Согласно верованиям, если казак погибнет в бою, Бог вытащит его из ада за чуб и отнесет на небеса. Сами казаки часто говорили: "Как на войне погибну - меня ангел понесет в небо за чуб".

Важнейшая деталь, подтверждающая военно-иерархическое значение чуба, заключается в способе его ношения. Чуб всегда закручивали за левое ухо. Эта традиция имела прямую аналогию с ношением наград или военного оружия, которые также традиционно размещались слева.

Смотрите видео о том, почему казаки носили оселедец:

Каким было самое позорное наказание казаков

Самым позорным наказанием среди казаков было именно отрезание чуба. Эта кара была настолько суровой, что осужденный практически терял честь в глазах собратьев и не мог больше называться настоящим казаком.

Кто еще носил "оселедец"

Чуб был распространен среди евразийских кочевников и народов, выводивших от них свое происхождение. В средневековье ее носили тюрки и татары. В раннем новом времени чуб оставался популярным среди татар, турок, русинов и поляков.

В Османской империи чуб стал характерной прической янычар. В Речи Посполитой она стала атрибутом "сарматской моды" и распространилась среди шляхты и казаков.

Тюрки-кизилбаши сбривали бороды и отпускали длинные азербайджанские усы, оставляя чуб на бритой голове. По наблюдениям агента Московской компании Лайонеля Племтри (1568-1574 гг.), длина чуба кызылбашей могла достигать 2 футов (около 61 см). Они верили, что с помощью чуба душа легче поднимется на небо после смерти.

На территории Восточной Европы дольше всего эта прическа сохранилась в Украине. До конца XVIII века ее носили сечевые казаки как признак принадлежности к Запорожской Сечи. До 1-й половины XIX века чуб оставался популярным среди украинских мещан как символ казацкого происхождения.

Когда появился "оселедец" в Украине

Одни из самых первых сведений о чубе содержатся в византийских описаниях князя Святослава Игоревича. Эта прическа рассматривалась как признак знатного происхождения. Известный византийский историк-хронист Лев Диакон описывает киевского князя так:

"...среднего роста, не слишком высокого и не очень низкого, бровастый, со светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми волосами над верхней губой. Голова была совсем голая, но с одной стороны ее свисала прядь волос - признак знатного рода..."

На территории Восточной Европы дольше всего эта прическа сохранилась в Украине. До конца XVIII века ее носили сечевые казаки как признак принадлежности к Запорожской Сечи. До 1-й половины XIX века чуб оставался популярным среди украинских мещан как символ казацкого происхождения.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Исторические Открытия на украинском" Канал посвящен истории Украины и мира, освещению малоизвестных фактов, культурных традиций, военного дела и национального наследия. Основное внимание уделяется украинскому казачеству, партизанскому движению, национальным символам и историческим событиям. Канал создан 27 июня 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред