Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Казаки боялись этого больше, чем смерти: каким было самое позорное наказание на Сечи

Руслана Заклинская
22 октября 2025, 19:43
180
В Запорожской Сечи честь казака была важнее жизни, а символом чести был "оселедец".
Казаки боялись этого больше, чем смерти: каким было самое позорное наказание на Сечи
Самое позорное наказание у казаков / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Что означал "оселедец" у казаков
  • Какое было символическое значение чуприны
  • Каким было самое позорное наказание среди казаков

Казачество - это не только военная сила, но и глубокая культурная традиция, сформировавшая уникальную идентичность украинского народа. Одним из самых интересных атрибутов украинского казачества был "оселедец" - чуб на голове, который носили казаки.

Почему казаки носили "оселедец"

Для казаков "оселедец" был не просто элементом внешности, а символом мужества, опыта и прохождения всех испытаний, говорится в видео на YouTube-канале "Історичні Відкриття Українською". Казак мог носить "оселедец" только после того, как доказал свою преданность, храбрость и мастерство в боях.

видео дня

Считалось, что "оселедец" дает казаку шанс попасть в рай. Согласно верованиям, если казак погибнет в бою, Бог вытащит его из ада за чуб и отнесет на небеса. Сами казаки часто говорили: "Как на войне погибну - меня ангел понесет в небо за чуб".

Важнейшая деталь, подтверждающая военно-иерархическое значение чуба, заключается в способе его ношения. Чуб всегда закручивали за левое ухо. Эта традиция имела прямую аналогию с ношением наград или военного оружия, которые также традиционно размещались слева.

Смотрите видео о том, почему казаки носили оселедец:

Каким было самое позорное наказание казаков

Самым позорным наказанием среди казаков было именно отрезание чуба. Эта кара была настолько суровой, что осужденный практически терял честь в глазах собратьев и не мог больше называться настоящим казаком.

Кто еще носил "оселедец"

Чуб был распространен среди евразийских кочевников и народов, выводивших от них свое происхождение. В средневековье ее носили тюрки и татары. В раннем новом времени чуб оставался популярным среди татар, турок, русинов и поляков.

В Османской империи чуб стал характерной прической янычар. В Речи Посполитой она стала атрибутом "сарматской моды" и распространилась среди шляхты и казаков.

Тюрки-кизилбаши сбривали бороды и отпускали длинные азербайджанские усы, оставляя чуб на бритой голове. По наблюдениям агента Московской компании Лайонеля Племтри (1568-1574 гг.), длина чуба кызылбашей могла достигать 2 футов (около 61 см). Они верили, что с помощью чуба душа легче поднимется на небо после смерти.

На территории Восточной Европы дольше всего эта прическа сохранилась в Украине. До конца XVIII века ее носили сечевые казаки как признак принадлежности к Запорожской Сечи. До 1-й половины XIX века чуб оставался популярным среди украинских мещан как символ казацкого происхождения.

Когда появился "оселедец" в Украине

Одни из самых первых сведений о чубе содержатся в византийских описаниях князя Святослава Игоревича. Эта прическа рассматривалась как признак знатного происхождения. Известный византийский историк-хронист Лев Диакон описывает киевского князя так:
"...среднего роста, не слишком высокого и не очень низкого, бровастый, со светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми волосами над верхней губой. Голова была совсем голая, но с одной стороны ее свисала прядь волос - признак знатного рода..."

На территории Восточной Европы дольше всего эта прическа сохранилась в Украине. До конца XVIII века ее носили сечевые казаки как признак принадлежности к Запорожской Сечи. До 1-й половины XIX века чуб оставался популярным среди украинских мещан как символ казацкого происхождения.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Исторические Открытия на украинском"

Канал посвящен истории Украины и мира, освещению малоизвестных фактов, культурных традиций, военного дела и национального наследия. Основное внимание уделяется украинскому казачеству, партизанскому движению, национальным символам и историческим событиям. Канал создан 27 июня 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

казаки История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

21:30Война
"Минус 20 часов без света": эксперт предупредил о жесткой реальности этой зимой

"Минус 20 часов без света": эксперт предупредил о жесткой реальности этой зимой

21:07Украина
Объявлен план окончания войны - на какие уступки готова Украина и чего боится Россия

Объявлен план окончания войны - на какие уступки готова Украина и чего боится Россия

19:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Последние новости

21:43

"В сторону зависимостей": Андрей Фединчик сделал первое заявление после развода

21:30

Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

21:07

"Минус 20 часов без света": эксперт предупредил о жесткой реальности этой зимойВидео

21:01

Как заснуть за 2 минуты - ученые проанализировали популярный военный методВидео

20:53

Когда помощь Украине превращается в системную миссию: Взаимодействие Андрея Матюхи с благотворителями в Хорватии актуально

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальностьЮрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
20:50

Украинский актер снялся вместе с Ричардом Гиром - что он о нем рассказал

20:44

Блондинка, не похожа на маму: младшая дочь Заворотнюк отметила день рождения

20:34

Чем можно зарядить телефон, если нет света: очень хорошие и полезные советыВидео

20:25

Как восстановить плодородие почвы в теплице: простой ингредиент, который дает результатВидео

Реклама
20:02

Даже тереть не нужно: девушка рассказала, как вывести плесень из герметика

19:43

Казаки боялись этого больше, чем смерти: каким было самое позорное наказание на СечиВидео

19:21

Объявлен план окончания войны - на какие уступки готова Украина и чего боится Россия

19:00

Ворвутся мощные ливни и мороз: синоптики назвали дату ухудшения погоды

18:53

Где и насколько завтра будут выключать свет: подробности от "Укрэнерго"

18:39

Макароны по-королевски: занятые хозяйки оценят рецептВидео

18:04

ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен более 50 оккупантов - подробностиВидео

18:00

Как можно согреться без отопления: простой способ, о котором многие не знаютВидео

17:32

Цены резко рванули вверх: в Украине популярный овощ за неделю подорожал на 12%

17:19

Елена Мозговая обратилась к Земфире после массированной атаки РФ по Украине

17:15

Во Франции после ограбления Лувра произошел новый инцидент: какое сокровище исчезло из музея

Реклама
17:12

Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

16:52

Последний поцелуй: Карла Бруни трогательно проводила Саркози сидеть в тюрьме

16:42

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

16:39

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

16:37

Исчезает с тарелки мгновенно: гора вкусного печенья из яблок

16:36

Украина закупит целую армаду новейших истребителей Gripen: детали крупной сделки

16:26

Как сказать "изобилие" по-украински": правильный ответ мало кто знаетВидео

16:19

Путин запустил межконтинентальную баллистическую ракету в сторону СШАВидео

16:16

150 тонн картошки исчезли: странный пост в Сети лишил фермера урожая

16:09

Ураганное течение онкологии: Симоньян собралась умирать

15:41

Забудьте о "пока": красивые украинские варианты для прощания

15:37

Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин его не примет - Зеленский

15:32

Подорожал на ровном месте: в Украине резко подняли цены на базовый продукт

15:12

В дома украинцев залетают опасные насекомые: появились фото этих "гигантов"

15:08

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

14:57

На ослах не вывезешь: Плетенчук рассказал об ударах по нефтебазам в Крыму

14:44

"Ад какой-то": как украинские знаменитости пережили атаку на Украину

14:44

Способны преодолевать более 1500 км: СБУ показала модернизированные дроны Sea Baby (видео)

14:39

Город-миллионник может остаться без света на несколько дней: неутешительный прогноз

14:31

Свечки и фонарики не пригодятся: как можно сделать свет без электричестваВидео

Реклама
14:12

"Было прямое попадание": российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

14:00

Почти 50 детей оказались под ударом Шахедов: новые детали атаки на ХарьковФото

13:56

Неудобно получилось: на конкурсе красоты участница подумала, что попала в финалВидео

13:35

Китайский гороскоп на завтра 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

13:30

У Путина проблемы: ГУР сообщило о срыве набора контрактников в армию РФ

13:18

Украину накроют дожди и похолодание: где резко испортится погода

13:15

РФ запустила 405 дронов и 28 ракет: новые детали массированной атаки на Украину

13:14

Стоит ли запасаться уже сейчас: производители рассказали, сколько будет стоить картофель

13:09

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

12:46

Внимательно к тревогам: украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять