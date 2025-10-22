Могла обойтись в целое состояние: какие штрафы платили казаки за ругань

Главные тезисы:
- В XVIII веке ругань могла стоить, как современное авто
- Законы Гетманщины строго наказывали за оскорбление шляхтича или священника
- За оскорбительные слова давали час, чтобы "очистить" их перед судом
В XVIII веке украинское слово имело вес - и цену. Во времена Гетманщины неосторожная ругань могла обернуться потерей целого состояния.
Как рассказал историк Александр Алферов на своем YouTube-канале, законы того времени предусматривали суровое наказание за оскорбительные высказывания.
Слово - не воробей
Согласно тогдашним нормам, если шляхтич оскорблял другого и не мог доказать правоту своих слов, он должен был уплатить штраф в размере 40 коп. Одна копа равнялась 60 серебряным монетам, поэтому общая сумма составляла 2400 монет - эквивалент стоимости современного авто.
Двойная цена за оскорбление духовенства
Если ругань касалась священника из благородного рода, штраф удваивался. Кроме того, оскорбительные слова нужно было "очистить" перед судом - и сделать это в течение часа.
"Вот так, друзья, был и закон, и была чистая и красивая речь", - подытожил Алферов, подчеркивая высокую культурную ценность слова в украинской истории.
Кто такие казаки и что на самом деле означала серьга в их ухе
Казачество имеет богатую историю, которая берет свое начало в XVI веке. Образ отважного воина-казака воспевали писатели и поэты, а его культура отличалась самобытностью и разнообразием.
Главред ранее рассказывал, почему казаки носили серьги в ухе и что именно они символизировали.
По словам автора видео на канале Cossacks, традиция мужских сережек уходит корнями в глубокую древность. Еще в Древнем Египте наличие сережки у мужчины свидетельствовало о его высоком положении и богатстве. В Римской империи военные центурионы украшали себя сережкой только после получения боевых заслуг.
Для запорожцев она была не просто модным аксессуаром, а весомым военным символом, который могли носить только избранные. Считалось, что такое украшение свидетельствует об особом мужестве воина и его значимой роли в обществе.
