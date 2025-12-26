Укр
Любимица поклонников "Холостяка": Цымбалюк неожиданно отправил участницу домой

Элина Чигис
26 декабря 2025, 20:24
32
Тарас Цымбалюк удивил своим решением в десятом эфире "Холостяка".
Любимица поклонников 'Холостяка': Цымбалюк неожиданно отправил участницу домой
"Холостяк" - финальный выпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Вы узнаете:

  • Как проходит финальный выпуск "Холостяка"
  • Кто из девушек уже покинул проект

Украинский известный актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой участницу Ирочку.

В финальном выпуске проекта Тарас встретился с каждой девушкой на индивидуальном свидании, после чего признался, что ему было очень трудно сделать выбор.

видео дня

Все же шоу покинула модель Ирочка, которую очень полюбили поклонники проекта.

"Просто мне показалось, что мы с тобой немножко застряли на каком-то одном уровне. Но ты очень классная девушка. Спасибо тебе огромное", - сказал актер Ирочке.

Участница Ирочка
Участница Ирочка / фото: instagram.com, "Холостяк"

Девушка же призналась, что ей очень трудно, поскольку у нее уже были чувства к Цымбалюку.

"Мне было хорошо с ним рядом. Невероятный опыт. Эта история была классной. Я была счастлива", - отметила модель.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, известная певица Оля Цибульская заговорила о второй беременности. В комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" Оля отметила, что хочет стать мамой во второй раз. Артистка уже сделала чекап организма, но у нее есть тревожность в связи с войной.

А также певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, пережила серьезную потерю. Как рассказала артистка российским пропагандистам, она забеременела в 47 лет, но потеряла ребенка.

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

