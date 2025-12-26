Любимица поклонников 'Холостяка': Цымбалюк неожиданно отправил участницу домой

Вы узнаете:
- Как проходит финальный выпуск "Холостяка"
- Кто из девушек уже покинул проект
Украинский известный актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой участницу Ирочку.
В финальном выпуске проекта Тарас встретился с каждой девушкой на индивидуальном свидании, после чего признался, что ему было очень трудно сделать выбор.
Все же шоу покинула модель Ирочка, которую очень полюбили поклонники проекта.
"Просто мне показалось, что мы с тобой немножко застряли на каком-то одном уровне. Но ты очень классная девушка. Спасибо тебе огромное", - сказал актер Ирочке.
Девушка же призналась, что ей очень трудно, поскольку у нее уже были чувства к Цымбалюку.
"Мне было хорошо с ним рядом. Невероятный опыт. Эта история была классной. Я была счастлива", - отметила модель.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, известная певица Оля Цибульская заговорила о второй беременности. В комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" Оля отметила, что хочет стать мамой во второй раз. Артистка уже сделала чекап организма, но у нее есть тревожность в связи с войной.
А также певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, пережила серьезную потерю. Как рассказала артистка российским пропагандистам, она забеременела в 47 лет, но потеряла ребенка.
Вас может заинтересовать:
- "К тому маразму": Олег Винник накинулся на журналистов после своей выходки
- "Открыл мне любовь": Денисенко сделала откровенное признание о партнере на "Танцах"
- Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред