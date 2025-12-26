Любимица поклонников 'Холостяка': Цымбалюк неожиданно отправил участницу домой

Тарас Цымбалюк удивил своим решением в десятом эфире "Холостяка".

"Холостяк" - финальный выпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Украинский известный актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой участницу Ирочку.

В финальном выпуске проекта Тарас встретился с каждой девушкой на индивидуальном свидании, после чего признался, что ему было очень трудно сделать выбор.

Все же шоу покинула модель Ирочка, которую очень полюбили поклонники проекта.

"Просто мне показалось, что мы с тобой немножко застряли на каком-то одном уровне. Но ты очень классная девушка. Спасибо тебе огромное", - сказал актер Ирочке.

Участница Ирочка / фото: instagram.com, "Холостяк"

Девушка же призналась, что ей очень трудно, поскольку у нее уже были чувства к Цымбалюку.

"Мне было хорошо с ним рядом. Невероятный опыт. Эта история была классной. Я была счастлива", - отметила модель.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

