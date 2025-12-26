У путинистки Валерии умер ребенок - что случилось

Путинистка Валерия ждала позднего ребенка.

https://glavred.info/starnews/u-putinistki-valerii-umer-rebenok-chto-sluchilos-10727180.html Ссылка скопирована

Валерия поделилась личным / коллаж: Главред, фото: t.me, Валерия

Кратко:

Валерия рассказала о поздней беременности

Из-за чего она потеряла ребенка

Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, пережила серьезную потерю.

Как рассказала артистка российским пропагандистам, она забеременела в 47 лет, но потеряла ребенка.

видео дня

"В 47 лет я забеременела. Я не знала об этом. Я жутко заболела – подхватила вирус, лежала с температурой 40 и принимала жуткие антибиотики лошадиными дозами. И мне не удалось сохранить ребенка", — поделилась путинистка.

Валерия / фото: t.me, Валерия

Валерия призналась, что она ждала этого ребенка и даже придумала имя ему.

"Был месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось", — добавила артистка.

Валерия / фото: t.me, Валерия

Оказалось, дети Валерии узнали о ее беременности из СМИ, ведь она пыталась скрыть информацию.

"Какие-то медработники на уровне медсестер, санитарок эту информацию слили", — подытожила любительница диктатора Путина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, кума и подруга украинского известного певца Дзидзьо – певица Оля Цибульская – высказалась о слухах о том, что артист стал отцом. В комментарии Цибульская решила не раскрывать подробности личной жизни друга и отметила, что о таком нужно спрашивать у самого Дзидзьо.

А также певец Олег Винник, который сбежал жить за границу в начале полномасштабной войны в Украине, недавно попал в новый скандал, призвав простить российских оккупантов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Валерия Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред