У путинистки Валерии умер ребенок - что случилось

Кратко:
- Валерия рассказала о поздней беременности
- Из-за чего она потеряла ребенка
Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, пережила серьезную потерю.
Как рассказала артистка российским пропагандистам, она забеременела в 47 лет, но потеряла ребенка.
"В 47 лет я забеременела. Я не знала об этом. Я жутко заболела – подхватила вирус, лежала с температурой 40 и принимала жуткие антибиотики лошадиными дозами. И мне не удалось сохранить ребенка", — поделилась путинистка.
Валерия призналась, что она ждала этого ребенка и даже придумала имя ему.
"Был месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось", — добавила артистка.
Оказалось, дети Валерии узнали о ее беременности из СМИ, ведь она пыталась скрыть информацию.
"Какие-то медработники на уровне медсестер, санитарок эту информацию слили", — подытожила любительница диктатора Путина.
Отметим, как сообщал Главред, кума и подруга украинского известного певца Дзидзьо – певица Оля Цибульская – высказалась о слухах о том, что артист стал отцом. В комментарии Цибульская решила не раскрывать подробности личной жизни друга и отметила, что о таком нужно спрашивать у самого Дзидзьо.
А также певец Олег Винник, который сбежал жить за границу в начале полномасштабной войны в Украине, недавно попал в новый скандал, призвав простить российских оккупантов.
О персоне: Валерия
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
