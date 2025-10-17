"Меня Сеня бьет": невестка Валерии сделала заявление о муже

Невестка путинистки Валерии Лиана решила приоткрыть завесу личной жизни.

Невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала про мужа / Коллаж Главред, фото Instagram/lianashulginaa

Невестка российской певицы Валерии, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сделала резкое заявление относительно сына путинистки - Арсения.

Уже давно по сети гуляют слухи о том, что сын Валерии распускает руки, точно так же, как это делал его отец - Александр Шульгин.

По информации российских пропагандистов, невестка Валерии Лиана ответила на комментарий одной из подписчиц, которая снова предположила, что ее бьет Арсений Шульгин.

Путинистка Валерия вырастила 3 детей / фото: t.me, Валерия

"То мои родители скрытые миллиардеры, то я жертва абъюза и меня Сеня бьет, то у Сени есть любовница, о которой я знаю. Ну не смешно", - отвлекает от подозрений своих пользователей невестка путинистки.

