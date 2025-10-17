"Меня Сеня бьет": невестка Валерии сделала заявление о муже

Кратко:
- Какими словами удивила невестка Валерии
- Что она рассказала о муже
Невестка российской певицы Валерии, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сделала резкое заявление относительно сына путинистки - Арсения.
Уже давно по сети гуляют слухи о том, что сын Валерии распускает руки, точно так же, как это делал его отец - Александр Шульгин.
По информации российских пропагандистов, невестка Валерии Лиана ответила на комментарий одной из подписчиц, которая снова предположила, что ее бьет Арсений Шульгин.
"То мои родители скрытые миллиардеры, то я жертва абъюза и меня Сеня бьет, то у Сени есть любовница, о которой я знаю. Ну не смешно", - отвлекает от подозрений своих пользователей невестка путинистки.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Иосиф Пригожин и Валерия - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
Вас может заинтересовать:
- Дочь Валерия Меладзе разыскивают в РФ - детали
- Спонсирует ВСУ: Валерий Меладзе на грани потери гражданства РФ
- В Турции Валерию и Пригожина ограбил таксист: путинистов лишили огромной суммы
О персоне: Валерия
Кто такая певица Валерия?
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред