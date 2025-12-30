Несчастливы вместе: известный российский актер 6 лет издевался над женой

Жена Виктора Логинова обвинила его в изменах и побоях.

Виктор Логинов – жена обвинила актера в побоях / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Жена известного российского актера Виктора Логинова, прославившегося благодаря ситкому "Счастливы вместе", обвинила мужа в изменах, побоях и моральных издевательствах, сообщают росСМИ. По словам 27-летней Марии Гуськовой, ее 50-летний супруг довел ее до физического и эмоционального истощения.

Девушка записала серию видео в соцсетях, где рассказала всю правду о жизни с российской звездой. По ее словам, Логинов регулярно поднимал на нее руку, изменял и унижал на протяжении шести лет брака. Из-за постоянных издевательств Гуськова экстремально похудела — сейчас она весит всего 38 килограммов. Мария призналась, что должна была раньше обратить внимание на "красные флаги" в поведении актера. Виктор, как утверждает жена, систематически оскорблял своих бывших супруг.

Виктор Логинов - "Счастливы вместе" / фото: imdb.com

"Я была рядом 24/7 с человеком, который был на финансовом и моральном дне в свое время, и не замечала, как я тону по всем фронтам, а он растет, хорошеет, набирается сил и параллельно творит гадкие поступки. И я считаю, что после всего, что я сделала ради семьи, имела право просить вернуть мне мои возможности, но меня сочли меркантильной. Я должна была довольствоваться тем, что есть, ведь мне кинули "мир под ноги" (который потом же забрали). Я молчу про рукоприкладство и все остальное, через что прошли женщины, в том числе и я", — написала Гуськова.

Как утверждает девушка, Логинов отказывается подавать заявление о разводе, хотя уже состоит в новых отношениях с 23-летней Анастасией. Сам актер, для которого это уже четвертый брак, ответил в привычной для себя манере, назвав жену неуравновешенной.

Виктор Логинов - развод / фото: imdb.com

"Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно", — заявил Логинов.

Виктор Логинов про войну

Российский актер Виктор Логинов поддерживает политику Кремля и террористическое вторжение РФ в Украину. Более того, он публично заявлял о своей готовности поехать в Донбасс и принять участие в войне. Актер высказывал мнение, что его самый известный герой, Гена Букин, в нынешних реалиях "обязательно пошел бы на СВО".

О персоне: Виктор Логинов Виктор Александрович Логинов — российский киноактер и телеведущий, сообщает Википедия. До актерской карьеры работал машинистом подземных установок на шахте "Березовская", шахтером, спасателем, экскурсоводом в Горной Шории, ди-джеем на радио, артдиректором ночного клуба, телеведущим. Прославился своей ролью в сериале "Счастливы вместе".

