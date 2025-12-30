Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лунный календарь на январь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Сергей Кущ
30 декабря 2025, 12:11
23
Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.
Лунный календарь на январь 2025
Лунный календарь на январь 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Январь — месяц планирования, обновления и закладки целей на весь год. Лунный календарь на январь 2026 помогает выбрать удачные даты для важных дел, отдыха, ухода за домом и собой, а также подсказывает, когда лучше снизить активность и не принимать судьбоносных решений.

Лунный календарь на январь 2026: общие тенденции месяца

Первый месяц года проходит под знаком переосмысления и подготовки. Энергия Луны в январе подходит для:

  • планирования дел и финансов;
  • постепенного возвращения к рабочему ритму;
  • ухода за здоровьем и восстановительных процедур;
  • домашних дел и наведения порядка.

Используя лунный календарь на январь, можно избежать лишнего стресса и направить силы в наиболее продуктивное русло.

видео дня
Полнолуние
Полнолуние / Инфографика: Главред

Лунный календарь на январь 2026: благоприятные дни

Считается, что в благоприятные лунные дни любые начинания даются легче, а принятые решения приносят стабильный результат.

Лунный календарь благоприятные дни в январе 2026:

  • 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января

В эти даты рекомендуется:

  1. начинать новые проекты и дела;
  2. планировать покупки и финансовые операции;
  3. заниматься саморазвитием и обучением;
  4. проводить уборку и обновление пространства;
  5. уделять время здоровью и красоте.

Лунный календарь на январь 2026: неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни связаны с нестабильной лунной энергией. В такие периоды лучше избегать резких шагов и важных решений.

Лунный календарь неблагоприятные дни в январе 2026:

  • 8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 и 30 января

В эти даты не рекомендуется:

  1. начинать новые дела;
  2. выяснять отношения;
  3. брать кредиты или делать крупные покупки;
  4. проводить хирургические и агрессивные косметические процедуры;
  5. перегружать себя физически и эмоционально.

Лучше посвятить эти дни отдыху, анализу и завершению старых задач.

Как использовать лунный календарь на январь 2026 с пользой

Чтобы лунный календарь на январь 2026 благоприятные и неблагоприятные дни действительно работал:

  1. планируйте важные события на удачные даты;
  2. в сложные дни снижайте темп и избегайте конфликтов;
  3. сочетайте лунные рекомендации с реальными обстоятельствами;
  4. используйте январь как время мягкого старта, а не резких перемен.

Вам может быть интересно:

Как понять лунный календарь?

Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лунный календарь интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

13:01Синоптик
Новый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко

12:00Интервью
Шахедов станет меньше: ВСУ разнесли важные объекты оккупантов, что известно

Шахедов станет меньше: ВСУ разнесли важные объекты оккупантов, что известно

11:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Последние новости

13:11

Начались морозы: садовод рассказал, что стоит сделать в саду и на огороде

13:01

Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

12:15

Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего

12:14

"Политику в сторону": Руслана высказалась про громкий скандал на Евровидении

12:11

Лунный календарь на январь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Графики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 годуГрафики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 году
12:07

"Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет

12:05

"Самое страшное": известный певец потерял голос прямо на концерте

12:03

Его обожали даже богачи из Европы: какой десерт был визитной карточкой Киева

12:00

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко

Реклама
11:55

Шахедов станет меньше: ВСУ разнесли важные объекты оккупантов, что известноВидео

11:34

Одни руины и сплошное опустошение: как выглядит Купянск сейчасФото

11:27

"Сплошное дно": известный музыкант жестко прошелся по Пригожину и Валерии

11:14

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

11:13

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

10:50

"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

10:44

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

10:41

Хлеб на закваске vs цельнозерновой: какой действительно полезнее для кишечника

10:38

Посевной календарь на январь 2026: лучшие дни для посева рассады

10:20

Несчастливы вместе: известный российский актер 6 лет издевался над женой

10:15

У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 годуВидео

Реклама
09:43

Перебои со светом и изменение движения поездов: последствия атаки на Черниговщину

09:41

Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу

09:31

Гороскоп на январь 2026: Девам - большие перемены, Скорпионам - встреча

09:17

"Света может не быть по несколько дней": названо условие увеличения отключений

09:08

Богатство Бейонсе вышло на новый уровень: ошеломительная сумма

08:55

Отключение света в Украине — графики на 30 декабря (обновляется)

08:51

Без поддержки США Украина не сможет выиграть войну - Зеленский

08:48

Как повесить больше лапши Трампу на ушимнение

08:34

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

Россияне атаковали Запорожье: возник масштабный пожар, есть пострадавшаяФото

08:07

Молчунья Надя Мейхер стала балериной и удивила растяжкой

07:42

"Это за пределами закона": Зеленский назвал самый сложный пункт мирных переговоровВидео

06:51

"Путин не хочет мира": Зеленский резко высказался о намерениях Кремля

06:10

Итог переговоров Зеленского и Трампамнение

06:00

"Страсть": известная актриса заговорила о романе с Цымбалюком

05:50

Каменских публично перешла на "язык" и сделала окончательный выбор - детали

04:40

Деньги польются рекой: какие знаки зодиака обогатятся в последние дни декабря

04:00

Сэкономит топливо и ресурс: самый быстрый способ прогреть дизель в морозы

03:30

"Не повод для отчаяния": эксперт развеял мифы о "крахе энергетики" после атак РФ

02:45

Счёт за климатический кризис ошарашил: экстремальная погода угробит миллиарды

Реклама
02:11

Будет как новая: как мгновенно убрать неприятный запах из деревянной доски

01:58

Муж Элины Свитолиной растрогал "финальным" фото с крошкой-дочерью

01:30

"Испытывал на прочность свою жизнь": Байдак едва не погиб во время отдыха

00:10

РФ выбрала новые цели и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

29 декабря, понедельник
23:31

Когда ждать "скачка" доллара: появился прогноз нового валютного курса

23:21

40-летняя звезда "Фабрики звезд" родила первенца

23:05

Wi-Fi начнёт летать: один простой приём мгновенно разгонит Интернет до максимумаВидео

22:24

ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

22:06

Водителей призывают положить чайные пакетики в авто до конца декабря: какая причина

22:00

Война продолжится, что бы мы ни делали: почему мирного соглашения не будетмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена Зеленская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять