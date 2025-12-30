Лунный календарь на январь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Январь — месяц планирования, обновления и закладки целей на весь год. Лунный календарь на январь 2026 помогает выбрать удачные даты для важных дел, отдыха, ухода за домом и собой, а также подсказывает, когда лучше снизить активность и не принимать судьбоносных решений.
Лунный календарь на январь 2026: общие тенденции месяца
Первый месяц года проходит под знаком переосмысления и подготовки. Энергия Луны в январе подходит для:
- планирования дел и финансов;
- постепенного возвращения к рабочему ритму;
- ухода за здоровьем и восстановительных процедур;
- домашних дел и наведения порядка.
Используя лунный календарь на январь, можно избежать лишнего стресса и направить силы в наиболее продуктивное русло.
Лунный календарь на январь 2026: благоприятные дни
Считается, что в благоприятные лунные дни любые начинания даются легче, а принятые решения приносят стабильный результат.
Лунный календарь благоприятные дни в январе 2026:
- 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января
В эти даты рекомендуется:
- начинать новые проекты и дела;
- планировать покупки и финансовые операции;
- заниматься саморазвитием и обучением;
- проводить уборку и обновление пространства;
- уделять время здоровью и красоте.
Лунный календарь на январь 2026: неблагоприятные дни
Неблагоприятные дни связаны с нестабильной лунной энергией. В такие периоды лучше избегать резких шагов и важных решений.
Лунный календарь неблагоприятные дни в январе 2026:
- 8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 и 30 января
В эти даты не рекомендуется:
- начинать новые дела;
- выяснять отношения;
- брать кредиты или делать крупные покупки;
- проводить хирургические и агрессивные косметические процедуры;
- перегружать себя физически и эмоционально.
Лучше посвятить эти дни отдыху, анализу и завершению старых задач.
Как использовать лунный календарь на январь 2026 с пользой
Чтобы лунный календарь на январь 2026 благоприятные и неблагоприятные дни действительно работал:
- планируйте важные события на удачные даты;
- в сложные дни снижайте темп и избегайте конфликтов;
- сочетайте лунные рекомендации с реальными обстоятельствами;
- используйте январь как время мягкого старта, а не резких перемен.
Как понять лунный календарь?
Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.
