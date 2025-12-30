Лунный календарь на январь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

https://glavred.info/life/lunnyy-kalendar-na-yanvar-2025-blagopriyatnye-i-neblagopriyatnye-dni-mesyaca-10728155.html Ссылка скопирована

Лунный календарь на январь 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Январь — месяц планирования, обновления и закладки целей на весь год. Лунный календарь на январь 2026 помогает выбрать удачные даты для важных дел, отдыха, ухода за домом и собой, а также подсказывает, когда лучше снизить активность и не принимать судьбоносных решений.

Лунный календарь на январь 2026: общие тенденции месяца

Первый месяц года проходит под знаком переосмысления и подготовки. Энергия Луны в январе подходит для:

планирования дел и финансов;

постепенного возвращения к рабочему ритму;

ухода за здоровьем и восстановительных процедур;

домашних дел и наведения порядка.

Используя лунный календарь на январь, можно избежать лишнего стресса и направить силы в наиболее продуктивное русло.

видео дня

Полнолуние / Инфографика: Главред

Лунный календарь на январь 2026: благоприятные дни

Считается, что в благоприятные лунные дни любые начинания даются легче, а принятые решения приносят стабильный результат.

Лунный календарь благоприятные дни в январе 2026:

4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января

В эти даты рекомендуется:

начинать новые проекты и дела; планировать покупки и финансовые операции; заниматься саморазвитием и обучением; проводить уборку и обновление пространства; уделять время здоровью и красоте.

Лунный календарь на январь 2026: неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни связаны с нестабильной лунной энергией. В такие периоды лучше избегать резких шагов и важных решений.

Лунный календарь неблагоприятные дни в январе 2026:

8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 и 30 января

В эти даты не рекомендуется:

начинать новые дела; выяснять отношения; брать кредиты или делать крупные покупки; проводить хирургические и агрессивные косметические процедуры; перегружать себя физически и эмоционально.

Лучше посвятить эти дни отдыху, анализу и завершению старых задач.

Как использовать лунный календарь на январь 2026 с пользой

Чтобы лунный календарь на январь 2026 благоприятные и неблагоприятные дни действительно работал:

планируйте важные события на удачные даты; в сложные дни снижайте темп и избегайте конфликтов; сочетайте лунные рекомендации с реальными обстоятельствами; используйте январь как время мягкого старта, а не резких перемен.

Вам может быть интересно:

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред