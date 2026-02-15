Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

Главное:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Россияне продвинулись на Покровском направлении
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись на Покровском направлении.
О ситуации на фронте аналитический портал DeepState сообщил в воскресенье, 15 февраля.
Отмечается, что армия РФ продвинулась возле села Новониколаевка Удачненской поселковой громады Покровского района Донецкой области
Интерфакс-Украина уточняет , что согласно картам проекта, площадь территорий под контролем оккупантов на Покровском направлении увеличилась на 6,1 кв. км за счет "зоны проникновения".
В агентстве добавляют, что на прошлой неделе россияне увеличивали площадь контроля в среднем на 7,4 кв. км в сутки, а "серая зона" увеличивалась ежесуточно в среднем на 7,2 кв. км.
Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году - оценка военного
Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили заявил, что россияне не смогут полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей до конца 2026 года.
"Уверен, что Россия этого сделать не сможет, но пытаться будет", - рассказал военный.
Как писал Главред, оккупанты заявляют о своем присутствии в городе Константиновка, который находится в Донецкой области. Также враг сообщает о контроле над разрушенным железнодорожным вокзалом. Однако в 19-м армейском корпусе опровергли эту информацию и подчеркнули, что Константиновку контролируют украинские защитники.
Напомним, Силы обороны начали контрнаступление на линии фронта после того, как оккупантам запретили использовать терминалы Starlink.
Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что локальные и ситуативные контратаки осуществляются украинскими бойцами вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
