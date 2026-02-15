Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

Оккупационная армия РФ имеет территориальные успехи на горячем участке фронта.

Россияне продвинулись на Покровском направлении - DeepState/ Коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот

Главное:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Россияне продвинулись на Покровском направлении

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись на Покровском направлении.

О ситуации на фронте аналитический портал DeepState сообщил в воскресенье, 15 февраля.

Отмечается, что армия РФ продвинулась возле села Новониколаевка Удачненской поселковой громады Покровского района Донецкой области

Интерфакс-Украина уточняет , что согласно картам проекта, площадь территорий под контролем оккупантов на Покровском направлении увеличилась на 6,1 кв. км за счет "зоны проникновения".

В агентстве добавляют, что на прошлой неделе россияне увеличивали площадь контроля в среднем на 7,4 кв. км в сутки, а "серая зона" увеличивалась ежесуточно в среднем на 7,2 кв. км.

Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году - оценка военного

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили заявил, что россияне не смогут полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей до конца 2026 года.

"Уверен, что Россия этого сделать не сможет, но пытаться будет", - рассказал военный.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, оккупанты заявляют о своем присутствии в городе Константиновка, который находится в Донецкой области. Также враг сообщает о контроле над разрушенным железнодорожным вокзалом. Однако в 19-м армейском корпусе опровергли эту информацию и подчеркнули, что Константиновку контролируют украинские защитники.

Напомним, Силы обороны начали контрнаступление на линии фронта после того, как оккупантам запретили использовать терминалы Starlink.

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что локальные и ситуативные контратаки осуществляются украинскими бойцами вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

