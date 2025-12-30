Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

Главное:
- Жителей Днепропетровской и Черниговской областей вывозят из-за угрозы боевых действий
- На Днепропетровщине эвакуация охватывает Покровское и 44 села, на Черниговщине - 14 приграничных населенных пунктов
- Процесс продлится 30 дней
В Украине начались новые волны обязательной эвакуации гражданского населения из-за усиления угрозы от российской агрессии. Под решение попали сразу два региона - Днепропетровская и Черниговская области. Об этом сообщают в Покровской территориальной общине и в Черниговской областной государственной администрации.
Днепропетровская область
С 29 декабря 2025 года в Синельниковском районе стартовал 30-дневный процесс эвакуации жителей Покровской громады. В перечень вошел поселок Покровское и еще 44 населенных пункта. Местные власти отмечают: территория отнесена к зоне активных боевых действий, а пребывание там представляет прямую угрозу для жизни.
После завершения эвакуации будет прекращено предоставление медицинских, социальных и административных услуг, а также части коммунальных сервисов. Помощь с выездом предоставляется бесплатно. Транзитным пунктом определено село Волосское (Днепровский район). Для жителей действуют горячие линии и контакты гуманитарных организаций, в частности миссии "Пролиска", ОО "Десятое апреля", фондов "Роккада" и "Дети нового поколения".
Черниговская область
Параллельно решением Совета обороны объявлена обязательная эвакуация жителей 14 приграничных сел Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общин. Приграничье находится под ежедневными обстрелами, несмотря на что там до сих пор остаются около 300 человек.
Организацию процесса обеспечивают областная и районные военные администрации вместе с громадами. Жителей проинформируют о местах сбора и маршрутах, предоставят транспорт, временное жилье и сопровождение необходимых служб. Эвакуационные мероприятия также планируют завершить в течение 30 дней.
Ситуация на фронте: прогноз генерала ВСУ
Военный аналитик, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что стремление захватить крупные областные центры остается для России постоянной целью. По его мнению, такие города, как Днепр и Запорожье, представляют для Москвы особый интерес. При этом эксперт подчеркнул, что сейчас у российских войск недостаточно ресурсов для их взятия.
Эвакуация украинцев - последние новости
Ранее Главред рассказывал, что оккупационная армия страны-агрессора России принудительно вывезла более 50 гражданских граждан из села Грабовское на Сумщине.
Также украинцев ранее предупредили об угрозе эвакуации из городов из-за риска отключения отопления. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сказал, если в Киеве в зимний период будут отключены ТЭЦ, и в течение трех дней при температуре минус 10°C и ниже не будет перспективы их восстановления, то в городе должны объявлять эвакуацию.
Кроме этого, Харьковская власть расширила зону обязательной эвакуации. Эвакуация охватывает более 40 населенных пунктов региона, планируют вывезти 601 ребенка и 409 семей в более безопасные места.
О персоне: Игорь Романенко

