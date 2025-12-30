Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

По официальным сообщениям громад, процесс продлится 30 дней.

https://glavred.info/war/ostavatsya-opasno-v-dvuh-oblastyah-ukrainy-obyavili-obyazatelnuyu-evakuaciyu-10728248.html Ссылка скопирована

Массовая эвакуация в двух областях Украины / Коллаж: Главред, фото: Черниговская ОГА

Главное:

Жителей Днепропетровской и Черниговской областей вывозят из-за угрозы боевых действий

На Днепропетровщине эвакуация охватывает Покровское и 44 села, на Черниговщине - 14 приграничных населенных пунктов

Процесс продлится 30 дней

В Украине начались новые волны обязательной эвакуации гражданского населения из-за усиления угрозы от российской агрессии. Под решение попали сразу два региона - Днепропетровская и Черниговская области. Об этом сообщают в Покровской территориальной общине и в Черниговской областной государственной администрации.

Днепропетровская область

видео дня

С 29 декабря 2025 года в Синельниковском районе стартовал 30-дневный процесс эвакуации жителей Покровской громады. В перечень вошел поселок Покровское и еще 44 населенных пункта. Местные власти отмечают: территория отнесена к зоне активных боевых действий, а пребывание там представляет прямую угрозу для жизни.

После завершения эвакуации будет прекращено предоставление медицинских, социальных и административных услуг, а также части коммунальных сервисов. Помощь с выездом предоставляется бесплатно. Транзитным пунктом определено село Волосское (Днепровский район). Для жителей действуют горячие линии и контакты гуманитарных организаций, в частности миссии "Пролиска", ОО "Десятое апреля", фондов "Роккада" и "Дети нового поколения".

Черниговская область

Параллельно решением Совета обороны объявлена обязательная эвакуация жителей 14 приграничных сел Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общин. Приграничье находится под ежедневными обстрелами, несмотря на что там до сих пор остаются около 300 человек.

Организацию процесса обеспечивают областная и районные военные администрации вместе с громадами. Жителей проинформируют о местах сбора и маршрутах, предоставят транспорт, временное жилье и сопровождение необходимых служб. Эвакуационные мероприятия также планируют завершить в течение 30 дней.

Ситуация на фронте: прогноз генерала ВСУ

Военный аналитик, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что стремление захватить крупные областные центры остается для России постоянной целью. По его мнению, такие города, как Днепр и Запорожье, представляют для Москвы особый интерес. При этом эксперт подчеркнул, что сейчас у российских войск недостаточно ресурсов для их взятия.

Эвакуация украинцев - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что оккупационная армия страны-агрессора России принудительно вывезла более 50 гражданских граждан из села Грабовское на Сумщине.

Также украинцев ранее предупредили об угрозе эвакуации из городов из-за риска отключения отопления. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сказал, если в Киеве в зимний период будут отключены ТЭЦ, и в течение трех дней при температуре минус 10°C и ниже не будет перспективы их восстановления, то в городе должны объявлять эвакуацию.

Кроме этого, Харьковская власть расширила зону обязательной эвакуации. Эвакуация охватывает более 40 населенных пунктов региона, планируют вывезти 601 ребенка и 409 семей в более безопасные места.

Также рекомендуем ознакомиться:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред