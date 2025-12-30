Укр
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

Дарья Пшеничник
30 декабря 2025, 16:27
По официальным сообщениям громад, процесс продлится 30 дней.
Массовая эвакуация в двух областях Украины

Главное:

  • Жителей Днепропетровской и Черниговской областей вывозят из-за угрозы боевых действий
  • На Днепропетровщине эвакуация охватывает Покровское и 44 села, на Черниговщине - 14 приграничных населенных пунктов
  • Процесс продлится 30 дней

В Украине начались новые волны обязательной эвакуации гражданского населения из-за усиления угрозы от российской агрессии. Под решение попали сразу два региона - Днепропетровская и Черниговская области. Об этом сообщают в Покровской территориальной общине и в Черниговской областной государственной администрации.

Днепропетровская область

С 29 декабря 2025 года в Синельниковском районе стартовал 30-дневный процесс эвакуации жителей Покровской громады. В перечень вошел поселок Покровское и еще 44 населенных пункта. Местные власти отмечают: территория отнесена к зоне активных боевых действий, а пребывание там представляет прямую угрозу для жизни.

После завершения эвакуации будет прекращено предоставление медицинских, социальных и административных услуг, а также части коммунальных сервисов. Помощь с выездом предоставляется бесплатно. Транзитным пунктом определено село Волосское (Днепровский район). Для жителей действуют горячие линии и контакты гуманитарных организаций, в частности миссии "Пролиска", ОО "Десятое апреля", фондов "Роккада" и "Дети нового поколения".

Черниговская область

Параллельно решением Совета обороны объявлена обязательная эвакуация жителей 14 приграничных сел Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общин. Приграничье находится под ежедневными обстрелами, несмотря на что там до сих пор остаются около 300 человек.

Организацию процесса обеспечивают областная и районные военные администрации вместе с громадами. Жителей проинформируют о местах сбора и маршрутах, предоставят транспорт, временное жилье и сопровождение необходимых служб. Эвакуационные мероприятия также планируют завершить в течение 30 дней.

Ситуация на фронте: прогноз генерала ВСУ

Военный аналитик, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что стремление захватить крупные областные центры остается для России постоянной целью. По его мнению, такие города, как Днепр и Запорожье, представляют для Москвы особый интерес. При этом эксперт подчеркнул, что сейчас у российских войск недостаточно ресурсов для их взятия.

Эвакуация украинцев - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что оккупационная армия страны-агрессора России принудительно вывезла более 50 гражданских граждан из села Грабовское на Сумщине.

Также украинцев ранее предупредили об угрозе эвакуации из городов из-за риска отключения отопления. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сказал, если в Киеве в зимний период будут отключены ТЭЦ, и в течение трех дней при температуре минус 10°C и ниже не будет перспективы их восстановления, то в городе должны объявлять эвакуацию.

Кроме этого, Харьковская власть расширила зону обязательной эвакуации. Эвакуация охватывает более 40 населенных пунктов региона, планируют вывезти 601 ребенка и 409 семей в более безопасные места.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

"Это за пределами закона": Зеленский назвал самый сложный пункт мирных переговоровВидео

