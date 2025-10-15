Харьковские власти расширили зону обязательной эвакуации: список громад

Кратко:
- Принудительно эвакуируют семьи с детьми из-за обострения ситуации
- Эвакуация охватывает более 40 населенных пунктов Харьковской области
- Планируют вывезти 601 ребенка и 409 семей в более безопасные места
14 октября на заседании Совета обороны Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Эвакуация будет касаться 27 населенных пунктов Великобурлукской, 6 - Ольховатской и 7 - Шевченковской территориальных громад. По словам Синегубова: "В целом должны вывезти в более безопасные места 601 ребенка - это 409 семей."
Такие меры приняты из-за обострения ситуации с безопасностью на Купянском направлении. Председатель ОВА добавил: "Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и выехать из опасных территорий."
Уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания. Эвакуированные семьи получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к выплатам и гуманитарной помощи.
"Мы продолжаем работать скоординировано со всеми службами, чтобы обеспечить защиту каждой семье", - отметил Синегубов.
Ситуация в Купянске
Как писал Главред, российские оккупанты активно пытаются продвинуться в направлении Купянска, однако город к этому фактически не был готов. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" подчеркивает, что организация обороны в городе отсутствует, что создает критическую ситуацию.
"По Купянску ситуация остается тяжелой из-за полного отсутствия организованной обороны города и это факт. Купянск абсолютно не был готов к обороне ... В этом хаосе уже больше переживаю не за город, который фактически уничтожается боями, а за группировку наших войск к югу от города на левом берегу Оскола, потому что там ситуация может сильно осложниться, если мы еще больше просядем в Купянске и на его окраинах," - отметил лейтенант.
По его словам, хотя на окраинах города местами есть успехи, они не меняют общей критической картины. Такая оценка эксперта свидетельствует о значительных рисках для обороны региона и подчеркивает необходимость срочного укрепления позиций ВСУ в Купянске и его окрестностях.
Воздушные атаки РФ в Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 14 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате вражеских авиаударов по городу есть разрушения, вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.
Также в ночь на 11 октября российские оккупационные войска снова осуществили массированную атаку на украинские города. Под удар попали Одесса и область, Черниговщина и Чугуев Харьковской области. Враг бил по энергетической инфраструктуре. Гремело множество взрывов. Фиксировались проблемы с электроснабжением.
В ночь на 10 октября российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.
Читайте также:
- Зеленский назвал "последний ход Путина" и рассказал, как завершить войну в Украине
- Харьков под ударами КАБ: повреждена больница, есть пострадавшие
- "Достаточно одного звонка": Сикорский объяснил, как можно завершить войну в Украине
О персоне: Олег Синегубов
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред