"Достаточно одного звонка": Сикорский объяснил, как можно завершить войну в Украине

Польский министр объясняет, почему завершить конфликт в Украине может быть проще, чем на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Польши указывает на роль экономического давления и санкций / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

Кратко:

Сикорский: завершение конфликта в Украине проще, чем на Ближнем Востоке

Польский министр заявил о возможности быстрого завершения войны по решению Путина

Украина 10 лет сдерживает Путина на Донбассе, что усложняет его победу

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что завершение конфликта в Украине может быть проще, чем урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Лондоне, сообщает Rmf24.

"Решение конфликта в Украине является более простым, чем завершение войны на Ближнем Востоке", - отметил Сикорский, подчеркнув, что в этом случае ключевую роль играет централизованное управление российской армией. видео дня

По его словам, "достаточно одного звонка Владимира Путина генералу армии Валерию Герасимову с приказом вывести войска".

Экономическое давление и санкции как инструмент сдерживания

Сикорский добавил, что вероятность такого звонка возрастает "когда российская экономика начинает буксовать", поскольку экономическое давление и санкции создают дополнительный стимул для Кремля к изменению стратегии.

Польский министр также отметил, что Украина в течение последних десяти лет сдерживает агрессию Путина на Донбассе, что демонстрирует способность страны сопротивляться и делает невозможным его победу.

"Нужно продемонстрировать, что мы готовы поддерживать Украину в среднесрочной перспективе и ввести наши западные санкции в отношении российской нефти, газа и технологий", - отметил Сикорский, подчеркнув важность стратегической поддержки и экономического давления на Россию.

Как может закончиться война - мнение эксперта

Дипломат и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду высказал мнение, что самым реалистичным сценарием завершения войны в Украине является ее замораживание на нынешней линии разграничения. По его словам, в таком случае каждая сторона будет продолжать хранить "нож за спиной".

"К сожалению, это циничная реальность. Посмотрите на пример Азербайджана: он держал "нож за спиной" 35 лет, а потом использовал его, чтобы восстановить территориальную целостность", - отметил Огрызко, демонстрируя, что даже длительное замораживание конфликта не исключает дальнейшего обострения.

Война России против Украины - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, и ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Они будут обсуждать не только поставки оружия, но и пути завершения войны. В то же время РФ до сих пор не хочет заниматься урегулированием конфликта и имитирует переговорный процесс с США. Об этом заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк.

Напомним, что передача Украине ракет Tomahawk способна изменить стратегию Путина, однако, по словам главы представительства США при НАТО Мэттью Уитакера, российский диктатор пока не готов к переговорам, поскольку боится выглядеть слабым.

О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

