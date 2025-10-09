Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

Посол США при НАТО отметил, войну России против Украины невозможно остановить "одним звонком" и отметил усиление давления на страну-агрессора.

Почему Путин отказывается от мирных переговоров

Поставка ракет Tomahawk Украине может изменить расчеты Путина, но глава Кремля пока не готов к мирным переговорам, поскольку не хочет демонстрировать слабость. Об этом сообщил глава представительства США при НАТО Мэттью Уитакер во время Рижской конференции, передает Укринформ.

"У нас есть средства, которые пока не разворачиваются в Украине, которые на самом деле являются страшными и мощными, и которые буквально нанесут серьезный ущерб в том месте в то время, которое мы выберем. Некоторые потенциально будут перемещаться в Украину для дальнейшего использования, и это может изменить расчеты (Путина - ред.)", - сказал посол. видео дня

Уитакер отметил, что Кремль пока не достиг момента, когда Путин признает необходимость переговоров, поскольку ему сложно проявить слабость, даже если он сам по сути является уязвимым. В этом контексте посол вспомнил реакцию российских чиновников на слова Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром", после чего они настаивали, что на самом деле являются "медведями", отвергая аналогию президента США.

Уитакер отметил, что точнее всего об этом высказался генсек НАТО Марк Рютте, подчеркнув, что настоящему медведю не нужно доказывать свою силу - он просто является медведем.

Объясняя слабость российской армии, посол США при НАТО добавил, что если бы "улитка" двинулась от границы России с Украиной три с половиной года назад, она уже добралась бы до Польши, а россияне не захватили даже 20% территории, что свидетельствует о низкой эффективности и некомпетентности их войск на поле боя.

Относительно готовности США поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, Уитакер уточнил, что не будет делать заявлений до официального объявления Белого дома по этому вопросу.

"Очевидно, что возможность доставлять большие заряды на более длинное расстояние может изменить расчеты Путина",- сказал Уитакер

Уитакер отметил, что среди мер также применяют санкции против теневого флота и других структур.

Он подчеркнул, что ускоренные поставки Украине американского оружия, приобретенного за средства союзников по НАТО, демонстрирует решимость Альянса в поддержке Украины. Пакеты помощи включают не только средства противовоздушной обороны, но и другие ударные средства.

Посол добавил, что давление на РФ усиливается с единственной целью - заставить Кремль сесть за стол переговоров для прекращения войны. В то же время он признал, что достичь мира в Украине невозможно "единственным звонком" Трампа из-за сложности конфликта, поэтому необходимо продолжать давление на Россию.

США меняют позицию по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, в Вашингтоне все чаще говорят о возможном изменении подхода США к войне в Украине. Впрочем, чтобы понять, стоят ли за этими словами реальные планы, необходимо увидеть конкретные шаги. Об этом заявил бывший российский дипломат Борис Бондарев.

"Хотят ли они (США, - ред.) победить в этой войне ради самих себя, или просто пытаются от нее избавиться. Если второе - значит, они ее проиграют. И тогда последствия будут гораздо более печальными. Им нужно ответить для себя на этот главный вопрос. Пока же они пытаются избежать его, уклониться, но он все равно снова и снова появляется", - резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и в дальнейшем будет укреплять защиту своей энергосистемы. Для этого уже разработано несколько сценариев действий, заявил президент Владимир Зеленский.

Тем временем Россия готовит новое наступление на Днепропетровскую область, перебрасывая войска из района Покровска, сообщил OSINT-аналитик Unit Observer.

Также Зеленский отметил, что во время контрнаступления Сил обороны на Добропольском направлении враг понес значительные потери.

О персоне: Борис Бондарев Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, который решился на такой шаг. 23 мая 2022 года Бондарев объявил об увольнении с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов". После отставки с должности советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

