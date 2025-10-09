Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

Юрий Берендий
9 октября 2025, 19:03
437
Посол США при НАТО отметил, войну России против Украины невозможно остановить "одним звонком" и отметил усиление давления на страну-агрессора.
Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет
Почему Путин отказывается от мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Уитакер:

  • Tomahawk могут изменить планы Путина относительно войны
  • Путин отказывается от переговоров, ведь это будет проявлением слабости
  • Давление на Россию нужно усиливать

Поставка ракет Tomahawk Украине может изменить расчеты Путина, но глава Кремля пока не готов к мирным переговорам, поскольку не хочет демонстрировать слабость. Об этом сообщил глава представительства США при НАТО Мэттью Уитакер во время Рижской конференции, передает Укринформ.

"У нас есть средства, которые пока не разворачиваются в Украине, которые на самом деле являются страшными и мощными, и которые буквально нанесут серьезный ущерб в том месте в то время, которое мы выберем. Некоторые потенциально будут перемещаться в Украину для дальнейшего использования, и это может изменить расчеты (Путина - ред.)", - сказал посол.

видео дня

Уитакер отметил, что Кремль пока не достиг момента, когда Путин признает необходимость переговоров, поскольку ему сложно проявить слабость, даже если он сам по сути является уязвимым. В этом контексте посол вспомнил реакцию российских чиновников на слова Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром", после чего они настаивали, что на самом деле являются "медведями", отвергая аналогию президента США.

Уитакер отметил, что точнее всего об этом высказался генсек НАТО Марк Рютте, подчеркнув, что настоящему медведю не нужно доказывать свою силу - он просто является медведем.

Объясняя слабость российской армии, посол США при НАТО добавил, что если бы "улитка" двинулась от границы России с Украиной три с половиной года назад, она уже добралась бы до Польши, а россияне не захватили даже 20% территории, что свидетельствует о низкой эффективности и некомпетентности их войск на поле боя.

Относительно готовности США поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, Уитакер уточнил, что не будет делать заявлений до официального объявления Белого дома по этому вопросу.

"Очевидно, что возможность доставлять большие заряды на более длинное расстояние может изменить расчеты Путина",- сказал Уитакер

Уитакер отметил, что среди мер также применяют санкции против теневого флота и других структур.

Он подчеркнул, что ускоренные поставки Украине американского оружия, приобретенного за средства союзников по НАТО, демонстрирует решимость Альянса в поддержке Украины. Пакеты помощи включают не только средства противовоздушной обороны, но и другие ударные средства.

Посол добавил, что давление на РФ усиливается с единственной целью - заставить Кремль сесть за стол переговоров для прекращения войны. В то же время он признал, что достичь мира в Украине невозможно "единственным звонком" Трампа из-за сложности конфликта, поэтому необходимо продолжать давление на Россию.

Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет
Tomahawk / Инфографика: Главред

США меняют позицию по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, в Вашингтоне все чаще говорят о возможном изменении подхода США к войне в Украине. Впрочем, чтобы понять, стоят ли за этими словами реальные планы, необходимо увидеть конкретные шаги. Об этом заявил бывший российский дипломат Борис Бондарев.

"Хотят ли они (США, - ред.) победить в этой войне ради самих себя, или просто пытаются от нее избавиться. Если второе - значит, они ее проиграют. И тогда последствия будут гораздо более печальными. Им нужно ответить для себя на этот главный вопрос. Пока же они пытаются избежать его, уклониться, но он все равно снова и снова появляется", - резюмирует он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и в дальнейшем будет укреплять защиту своей энергосистемы. Для этого уже разработано несколько сценариев действий, заявил президент Владимир Зеленский.

Тем временем Россия готовит новое наступление на Днепропетровскую область, перебрасывая войска из района Покровска, сообщил OSINT-аналитик Unit Observer.

Также Зеленский отметил, что во время контрнаступления Сил обороны на Добропольском направлении враг понес значительные потери.

Другие новости:

О персоне: Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, который решился на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об увольнении с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с должности советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО новости США
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина будет "плавать": регионы накрывают затяжные дожди и пронизывающий ветер

Украина будет "плавать": регионы накрывают затяжные дожди и пронизывающий ветер

19:36Синоптик
Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

19:27Война
Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

19:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Последние новости

19:49

Почему коты нападают и кусают ноги: стала известна необычная причина

19:36

Украина будет "плавать": регионы накрывают затяжные дожди и пронизывающий ветер

19:34

"Большое сжатие": ученые раскрыли сценарий конца светаВидео

19:34

Днепр это "дымовая завеса": эксперт раскрыл куда враг готовит главный удар

19:27

Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - ЖмайлоВойна в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло
19:23

Оказывается, большинство делает не так: как правильно варить яйца

19:03

Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

19:00

Россия на финишной прямой: у Украины есть способ расшатать трон Путинамнение

18:52

Как избавиться от горечи в грибах: только самые опытные грибники знают один нюанс

Реклама
18:46

Суд вынес вердикт Алиеву: какое наказание понесет экс-игрок "Динамо"

18:25

Как сказать на украинском "брезговать" - правильные аналоги русскому словуВидео

18:06

Найти правильную чашку: школьная головоломка, которую решают только 1% людей

18:05

Ситуация хуже чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

17:38

Терпение лопнуло: жена предателя Джигана бросила его и назвала причину

17:26

Как кошка с собакой: хозяйка показала, как два пушистика копируют поведение друг другаВидео

17:11

Оккупантов громят в "котле": Сырский раскрыл новые детали Добропольской операции

17:06

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

16:59

Можно ли заваривать кофе дважды: стал известен неожиданный ответ

16:45

Секреты красоты Софи Лорен: как в 91 год сохранить молодость и шарм

16:30

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Реклама
16:16

Путин назвал виновных в сбитии азербайджанского гражданского самолета и упомянул Украину

15:52

Когда рождаются духовные проводники: нумерологи назвали ТОП-3 месяца в году

15:47

Нобелевский комитет назвал лауреата премии по литературе: кто им стал

15:31

Глава Генштаба РФ анонсировал новые массированные удары по Украине и назвал цели

15:28

Его используют единицы: как найти тайный замок на дверях в автоВидео

15:13

Победителей Евровидения увидели на улицах Киева: какой сюрприз ждет украинцевВидео

14:33

Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

14:32

Переезд, свадьба или повышение: каких ТОП-4 знаков ждет новый этап жизни

14:24

"Можем идти дальше": Елена Мозговая появилась с дочкой в новой стране

13:57

Больше не тайна: Квиткова призналась, с чего начался ее роман с Бражко

13:52

Россияне ударили по поезду на Черниговщине, проводится эвакуация - деталиВидео

13:45

Нардепы разрешили бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

13:43

Дмитрий Комаров в новом сезоне "Мир наизнанку. Украина" покажет эксклюзивные кадры борьбы за украинское небо

13:35

"Даст каждому второе дыхание": Святослав Вакарчук посоветовал знаковый фильм

13:27

Новый исторический максимум: любимый напиток украинцев безумно подорожал

13:25

Пролоббированные одним из производителей изменения привели к росту цен на лекарства и сокращению налоговых поступлений - эксперт

13:01

"Я тогда замерла": Подкопаева призналась, кто раскрыл сыну тайну усыновления

12:56

Подруга молчуньи Яны Клочковой раскрыла правду о ней - детали

12:40

В Украину идут дожди и резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября

12:31

Почему нельзя говорить "кардиограмма сердца": все делают одну серьезную ошибкуВидео

Реклама
12:01

"Сложный период": предательница Наташа Королева высказалась о разводе

11:57

Что посадить на зиму, чтобы весной собрать первый урожай: лучшие овощи и зеленьВидео

11:55

"Молитвами оберегаем": сын известного актера ушел добровольцем в ВСУ

11:34

"Любой ценой": русским поставлена задача срочно взять Покровск - Зеленский

11:31

Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом

11:24

Tomahawk против Кремля: Жданов сказал, как Украина могла бы обрушить энергетику РФ

11:13

Китайский гороскоп на завтра 10 октября: Тиграм - срывы, Кроликам - жертвы

10:53

Страны НАТО обсуждают вооруженный ответ на провокации Путина в Европе - FT

10:50

Нежность, понимание и страсть: 5 знаков зодиака, которые становятся лучшими женами

10:40

Кадры из скорой: известная певица Lida Lee попала в серьезное ДТП

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять