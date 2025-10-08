Добропольская операция ВСУ: Зеленский раскрыл реальные цифры потерь оккупантов

Президент акцентировал на успехах контрнаступления Сил обороны вблизи Покровска и Доброполья.

https://glavred.info/front/dobropolskaya-operaciya-vsu-zelenskiy-raskryl-realnye-cifry-poter-okkupantov-10704944.html Ссылка скопирована

Сырский доложил Зеленскому о состоянии фронта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О главном:

Контрнаступление на Добропольском направлении имеет заметные результаты

Президент поблагодарил воинов за стойкость на сложных участках фронта

СБУ согласованы новые "асимметричные" планы действий против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных потерях российских оккупантов в ходе контрнаступательной операции Сил обороны на Добропольском направлении. Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении.

По словам Зеленского, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации на всех направлениях фронта, подготовке украинских бригад и обеспечении войск.

видео дня

"Особое внимание сейчас, конечно, Добропольской операции, контрнаступательной операции. С ее начала и по сегодняшний день россияне имеют уже более 12 тысяч потерь, и это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, именно за время с 21 августа. Из этих 12 тысяч у них более 7200 - безвозвратные потери", - подчеркнул президент.

Благодарность украинским защитникам на других направлениях

Зеленский также поблагодарил украинских защитников, которые держат оборону на других направлениях.

"Купянск - я хочу поблагодарить каждого нашего воина, которые воюют сейчас в городе и в окрестностях. Новопавловское направление тоже непростое, и там продолжаются наши активные оборонительные действия, есть действительно неплохие результаты", - сказал глава государства.

Кроме того, президент сообщил, что заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка.

"И относительно наших операций - я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну", - отметил Зеленский.

Доброполье / Инфографика: Главред

Экспертная оценка: стратегическая ценность Донетчины

Военно-политический эксперт, сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев считает, что нынешняя активность российских войск в Донецкой области имеет экономическую, а не идеологическую подоплеку. Москва стремится установить контроль не столько над населенными пунктами или территориями, сколько над месторождениями стратегических полезных ископаемых.

По словам Снегирева, ожесточенные бои в Покровском районе непосредственно связаны с попытками российских оккупантов захватить ключевые ресурсы региона.

"В селе Шевченково расположены крупнейшие в Европе запасы лития - металла, имеющего критическое значение для производства аккумуляторов и современной техники. А вблизи села Котлино находится крупнейшее на континенте месторождение коксующегося угля, необходимого для металлургии", - пояснил эксперт.

Снегирев отмечает, что контроль над этими ресурсами позволяет Кремлю влиять на стратегические отрасли не только Украины, но и всей Европы. Именно поэтому, по его оценке, Донецкая область стала главным направлением российских наступательных действий, несмотря на большие потери и ограниченные тактические успехи.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись в Сумской и Запорожской областях. Врагу удалось достичь улучшить свое положение в районах шести населенных пунктов.

Кроме того, воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Напомним, что командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута заявил, что Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред