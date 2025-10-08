Укр
Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

Юрий Берендий
8 октября 2025, 16:50
696
Россия изменила тактику ударов по энергообъектам Украины - эксперты раскрыли, для каких городов и регионов государства угроза блэкаута самая высокая.
Какие города могут быть без отопления и света зимой, список/ Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • Какие регионы и города могут оказаться без света и отопления из-за ударов РФ
  • Какую новую тактику обстрелов применяет Россия
  • Возможен ли общегосударственный блэкаут

Октябрь 2025 года стал одним из самых жестких месяцев в войне с точки зрения ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Российские войска сосредоточились на энергообъектах, газовой и тепловой генерации, разрушив несколько ключевых станций и подстанций.

В результате этой стратегии — зафиксировано отключение света в ряде регионов, в частности, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Главред собрал главное, что стоит знать об атаках РФ на объекты энергетики и каким регионам Украины грозит блэкаут.

Россия применяет новую тактику ударов по энергетике

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что в последнее время российские войска изменили тактику и теперь наносят массированные удары не по всей энергосистеме Украины, а по ее отдельным объектам в регионах.

На большинстве подстанций уже сооружены защитные укрытия, эффективность которых подтверждена десятками случаев, когда оборудование оставалось неповрежденным после атак. Работы по укреплению продолжаются, и "Укрэнерго" финансирует их за счет грантов и кредитов. Зайченко также проинформировал дипломатов стран G7 о готовности энергосистемы к отопительному сезону, отметив, что сеть способна обеспечить транспортировку увеличенных объемов электроэнергии зимой.

"Но риски, обусловленные российскими обстрелами, остаются очень высокими. Для усиления устойчивости нашей энергосистемы, способности быстро ее восстанавливать после обстрелов - нам нужно продолжать накапливать запас дефицитного оборудования. Без международной поддержки - это очень сложно", - указывает он.

G 7 Инфографика
G-7 / Инфографика: Главред

Какие области под основным прицелом врага

За последние сутки российские войска совершили более 26 атак на энергетические объекты Украины, под постоянными обстрелами остаются несколько областей. Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, отметив, что под вражеским прицелом ежедневно находятся Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Полтавская области.

Украина сейчас больше всего нуждается в дополнительных системах ПВО, средствах радиоэлектронной борьбы и усилении физической защиты энергообъектов.

Гринчук также призвала международных партнеров помочь с заменой поврежденного оборудования и подчеркнула важность накопления запасов газа из-за постоянных атак России на газовую инфраструктуру.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что с прошлой недели масштабные отключения электроэнергии уже пережили Чернигов, Нежин, Шостка и Славутич. Самая сложная ситуация остается в Шостке, где введены графики подачи света и воды, продолжается восстановление газоснабжения и мобильной связи, а спасатели обустроили "пункты несокрушимости" и обеспечивают людей горячим питанием.

Что готовит Россия

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что с октября Россия может усилить обстрелы Украины, в частности ее инфраструктурных объектов.

В своем видеообращении он отметил, что с 10 октября ожидается рост количества атак и призвал граждан быть внимательными во время воздушных тревог и подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.

"Дай Бог, чтобы их (отключений - ред.) не было, но видим опыт других городов, что враг бьет по инфраструктуре. Я думаю, что количество ударов будет расти, особенно с 10 октября по всей Украине и для нашей общины тоже есть большие угрозы", - заявил городской голова в видео в Facebook.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Для каких двух городов наибольшая вероятность блэкаута

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для Укринформа отметил, что наибольшие проблемы с электроснабжением сейчас наблюдаются в крупных городах и регионах, удаленных от фронта.

"Худшей ситуации с точки зрения возможного прерывания электричества, чем в Одессе и Киеве, нет. Это два очень дефицитных энергорегиона", - указывает он.

Какова вероятность общегосударственного блэкаута

Он подчеркнул, что пока нет оснований говорить об угрозе масштабного блэкаута зимой, однако в некоторых областях возможны локальные отключения электроэнергии, а также существуют определенные риски для системы теплоснабжения.

"Может ли несколько сконцентрированных волн атак на, прежде всего, тепловую генерацию привести к неприятным для нас последствиям? Может. Одновременно не вижу никаких оснований говорить о каких-то национальных блэкаутах", - сказал Харченко.

Эксперт обратил внимание на возможность локальных отключений электроэнергии в отдельных регионах из-за ударов по конкретным энергетическим объектам. В то же время энергетикам удается восстанавливать поставки уже через несколько часов, поэтому на общегосударственном уровне такие перебои почти незаметны.

Какие города могут остаться без отопления

Харченко подчеркнул, что наибольшую опасность представляют возможные удары по объектам теплоснабжения, особенно в городах, расположенных вблизи линии фронта.

По его мнению, местные органы власти уже сейчас должны позаботиться о резервном энергопитании для тепловых предприятий и разработать альтернативные схемы подачи тепла на случай чрезвычайных ситуаций.

Эксперт также назвал города, где существует повышенный риск проблем во время отопительного сезона. В частности, в Кривом Роге возможны перебои с теплоснабжением даже без атак со стороны России. К группе риска он отнес также Сумы, Харьков, Николаев и Одессу.

Харченко добавил, что определенные риски сохраняются и для Киева, который остается энергодефицитным городом и зависит от стабильной работы собственных теплоэлектроцентралей.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что такое очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Каким регионам грозит блэкаут

Глава Центра "Стратегия ХХI" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду прокомментировал удары России по энергетике, отметив, что ничего принципиально нового ожидать не следует - Москва продолжит то, что делала с 10 октября 2022 года.

"Россия несколько изменила тактику: три года назад она пыталась накрыть крупные подстанции энергосистемы по всей территории Украины, чтобы вызвать блэкаут и заставить народ выйти на улицы для сноса власти, но этого не произошло; летом 2024 года, на пике жары, Россия попыталась повторить это, но тоже ничего не получилось; и теперь РФ изменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье", - указывает он.

По его словам, россияне изменили тактику, потому что объекты "Укрэнерго" относительно надежно укреплены и многие повреждения уже восстановлены. Они поняли, что волной ударов достичь эффекта трудно, поэтому начали поражать слабо защищенные подстанции и сети облэнерго.

"Запас ракет и дронов у России не безграничен. Она хотела достичь этого и в 2023 году, но не получилось, и в 2024-м, но тоже не получилось. Конечно, для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но ведь это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", - отмечает он.

Для чего Россия атакует атомную энергетику

1 октября в результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в Славутиче на объектах Чернобыльской АЭС произошел блэкаут, который длился более трех часов. Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Радио НВ" отметил, что российские войска начали целенаправленно атаковать украинскую атомную энергетику, чего раньше не наблюдалось.

"Прогнозов того, что в ближайшее время изменится ситуация к лучшему, нет. Потому что россияне сейчас атакуют уже то, что не атаковали в 2022-м. Я имею в виду инфраструктуру атомной энергетики. В 2022-2023-м они фактически выбили тепловую электроэнергетику", - подчеркнул эксперт.

Что известно о Чернобыльской АЭС
Что известно о Чернобыльской АЭС / Инфографика: Главред

Он отметил, что несмотря на уничтожение Украиной около 38% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов, это не решает критических проблем с энергоснабжением в прифронтовых регионах. По его словам, трудности с топливом в России нельзя сравнивать с тем, что сотни тысяч украинцев остаются без света. Жирохов отметил, что ситуация на прифронтовых территориях накануне отопительного сезона может стать катастрофической, ведь сейчас около 570 тысяч человек на Черниговщине, Харьковщине и Сумщине остаются без электроэнергии.

Возможен ли блэкаут в Украине - позиция Минэнерго

В Украине подготовлено несколько сценариев прохождения отопительного сезона с учетом всех возможных рисков. В то же время пока преждевременно делать прогнозы относительно длительных отключений электроэнергии или газа. Об этом во время брифинга 7 октября сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

"Говорить о том, что у нас будут долговременные отключения света, рано. Мы держим ситуацию под контролем и стараемся делать все необходимое, чтобы этого избежать", - сказала руководительница Минэнерго, передает ТСН.

Она напомнила, что прошлые годы показали - ситуация может меняться ежедневно, поэтому министерство готово к любым, даже самым сложным сценариям. В то же время есть надежда, что благодаря слаженной работе удастся сохранить стабильность энергосистемы и избежать длительных перебоев с электроснабжением.

Гринчук также отметила, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от интенсивности российских атак и темпов восстановительных работ.

"Я не буду, как большинство экспертов перед зимой, прогнозировать, что у нас будет по 10-12-20 часов без света. Мы это слышим постоянно", - акцентировала министр.

Способна ли Россия погрузить Украину в блэкаут

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду подчеркнул, именно РФ пытается навязать мысль, что якобы ответит на наши удары по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре - однако на самом деле все происходит наоборот. По его словам Украина лишь защищается и дает ответ.

"Думаю, если бы Россия могла погрузить нас в блэкаут, она бы давно уже это сделала. Но, в отличие от нас, Россия или совсем не может восстановить какие-то пораженные объекты, или не может сделать этого быстро. Так, например, объекты нефтепереработки восстановить без западного оборудования РФ не может, например, ректификационные колонны НПЗ - такую колонну и в мирное время нужно восстанавливать где-то год, а во время войны и в условиях санкций это вообще невозможно. А у Украины есть возможности восстанавливать энергетику, в частности с помощью наших западных партнеров", - резюмировал он.

блэкаут инфографика
Мировые случаи блэкаутов / Инфографика: Главред

