"Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

Юрий Берендий
6 октября 2025, 21:01
На Ставке обсудили состояние энергосистемы, безопасность громад и готовность регионов к зиме, приняв решение о поддержке областей, указал Зеленский.
Зеленский сообщил о решениях по свету в регионах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube/Офис президента Украины

О чем говорится в материале:

  • Чиновники будут работать в регионах, чтобы составить список мер для поддержки населения
  • Зеленский дал задание по ситуации с энергетикой и газом
  • Нидерланды и Норвегия поддержат Украину

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведения Ставки назвал ключевые задачи по обеспечению электроэнергией и газом. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения, передает Офис президента Украины.

Зеленский сообщил, что на Ставке обсуждали реальную ситуацию в областях и громадах, на энергетических объектах и в городах - от Славутича до Запорожья, а также Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Полтавскую, центральные и западные регионы и юг страны.

Отдельно рассмотрели вызовы для Николаева и Одессы, вопросы развертывания ПВО и дополнительных возможностей, комплексной защиты и доклады военных руководителей. Была также подробно обсуждена защита конкретных энергообъектов и громад, и отмечено, что для адекватного ответа на каждую проблему нужны дополнительные ресурсы.

"Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой областей. Запросы по финансам, по помощи", - указывает он.

Зеленский сообщил, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе с другими чиновниками посетила Шостку на Сумщине и несколько городов восточных регионов, где ситуация особенно сложная, и предоставила отчеты о решениях для поддержки населения. Представители правительства продолжают работать в регионах.

Вице-премьер Алексей Кулеба уже проверил ситуацию в Одессе, также были доклады министра внутренних дел, министра энергетики, руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

"Дал четкие задачи по электричеству, по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования, четкие задачи есть, и по газу", - сказал он.

Зеленский добавил, что вопрос помощи Украине обсуждается с международными партнерами - уже есть готовность премьера Нидерландов и правительства Норвегии поддержать страну, за что он выразил благодарность.

"К сожалению, не везде есть эффективная местная власть, и если руководители на местах не хотят или не могут решать критические проблемы самостоятельно, будут решения центральной власти по ним. Сделал сейчас поручение и правительству, и нашим военным. Времени до зимы немного", - подчеркнул глава государства.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Что ждет украинцев зимой - мнение эксперта

Как писал Главред, страна-агрессор Россия, вероятно, снова попытается осуществить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, такими действиями Кремль может стремиться компенсировать потери, которые понесла российская нефтеперерабатывающая отрасль в результате украинских атак.

"Не хочу нагнетать, но эта зима может быть непростой. Я не говорю, что будет "караул-караул" - сейчас нет таких предпосылок, но должны понимать, что может быть тяжеловато", - отметил он в эфире Радио NV.

Удары по энергообъектам Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 октября Владимир Зеленский поручил проверить достоверность отчетов из регионов, пострадавших в результате массированной атаки России, и определить реальные потребности местных общин. Об этом говорится в заявлении главы государства.

В последнее время государство-агрессор возобновило удары по энергетической системе Украины. В связи с этим генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал граждан быть готовыми к любым сценариям развития событий.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что ситуация с отключениями электроэнергии остается критической, особенно на Черниговщине и в прифронтовых областях.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

18:40

Изменение позиции США по Украине - дипломат указал на интересный нюансВидео

18:21

В Украине вводят "налог на OLX": кому и сколько придется платить

17:57

Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны

17:46

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медведя с медом за 33 секунды

17:28

Война может завершиться дипломатически через два месяца - глава Николаевской ОВА

17:02

"Наехали пьяные люди": родственница известного блогера погибла в ДТП

16:56

Для ряда регионов особая угроза: Россия определила новую цель в войне, чего ждать

16:39

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

16:25

Угроза, а не защита: свет ночью на крыльце может серьезно навредитьВидео

15:56

Люди, родившиеся в эти три месяца, обладают невероятной аурой

15:31

Почему на логотипе Subaru изображены шесть звезд: найден скрытый символ

15:29

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

15:02

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

14:59

Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит затраты на отоплениеВидео

14:53

Гороскоп на завтра 7 октября: Близнецам - неожиданные новости, Девам - поездка

14:50

Почему 7 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

14:29

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

14:27

Какие народы были предками украинцев - некоторые из них сохранились до сих порВидео

14:11

Слово "ширинка" имеет совсем другое значение: какую ошибку совершают украинцыВидео

14:02

ГПСУ ответила на упреки Касьянова в роспуске роты ударных БпЛА: детали скандала

13:50

В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

13:39

Цифровизация боевого опыта: как создать базу лидерства в ВСУмнение

13:39

Максим Галкин принял важнейшее решение - детали

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорыв или тот же 16-й в новом корпусе? новости компании

13:09

Меркель оскандалилась обвинением Польши и стран Балтии в войне РФ с УкраинойВидео

13:05

"Уже сил нет": предательница Лолита Милявская оказалась на грани

12:57

"Мое первое предложение": известная украинская актриса второй раз выходит замуж

12:52

Горько молодым: Даша Квиткова намекнула на свадьбу с Владимиром Бражко

12:38

"Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"Видео

