'Времени осталось немного': Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

На Ставке обсудили состояние энергосистемы, безопасность громад и готовность регионов к зиме, приняв решение о поддержке областей, указал Зеленский.

https://glavred.info/war/vremeni-ostalos-nemnogo-zelenskiy-soobshchil-o-reshenii-po-svetu-v-regionah-10704371.html Ссылка скопирована

Зеленский сообщил о решениях по свету в регионах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube/Офис президента Украины

О чем говорится в материале:

Чиновники будут работать в регионах, чтобы составить список мер для поддержки населения

Зеленский дал задание по ситуации с энергетикой и газом

Нидерланды и Норвегия поддержат Украину

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведения Ставки назвал ключевые задачи по обеспечению электроэнергией и газом. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения, передает Офис президента Украины.

Зеленский сообщил, что на Ставке обсуждали реальную ситуацию в областях и громадах, на энергетических объектах и в городах - от Славутича до Запорожья, а также Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Полтавскую, центральные и западные регионы и юг страны.

видео дня

Отдельно рассмотрели вызовы для Николаева и Одессы, вопросы развертывания ПВО и дополнительных возможностей, комплексной защиты и доклады военных руководителей. Была также подробно обсуждена защита конкретных энергообъектов и громад, и отмечено, что для адекватного ответа на каждую проблему нужны дополнительные ресурсы.

"Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой областей. Запросы по финансам, по помощи", - указывает он.

Зеленский сообщил, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе с другими чиновниками посетила Шостку на Сумщине и несколько городов восточных регионов, где ситуация особенно сложная, и предоставила отчеты о решениях для поддержки населения. Представители правительства продолжают работать в регионах.

Вице-премьер Алексей Кулеба уже проверил ситуацию в Одессе, также были доклады министра внутренних дел, министра энергетики, руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

"Дал четкие задачи по электричеству, по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования, четкие задачи есть, и по газу", - сказал он.

Зеленский добавил, что вопрос помощи Украине обсуждается с международными партнерами - уже есть готовность премьера Нидерландов и правительства Норвегии поддержать страну, за что он выразил благодарность.

"К сожалению, не везде есть эффективная местная власть, и если руководители на местах не хотят или не могут решать критические проблемы самостоятельно, будут решения центральной власти по ним. Сделал сейчас поручение и правительству, и нашим военным. Времени до зимы немного", - подчеркнул глава государства.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Что ждет украинцев зимой - мнение эксперта

Как писал Главред, страна-агрессор Россия, вероятно, снова попытается осуществить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, такими действиями Кремль может стремиться компенсировать потери, которые понесла российская нефтеперерабатывающая отрасль в результате украинских атак.

"Не хочу нагнетать, но эта зима может быть непростой. Я не говорю, что будет "караул-караул" - сейчас нет таких предпосылок, но должны понимать, что может быть тяжеловато", - отметил он в эфире Радио NV.

Удары по энергообъектам Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 октября Владимир Зеленский поручил проверить достоверность отчетов из регионов, пострадавших в результате массированной атаки России, и определить реальные потребности местных общин. Об этом говорится в заявлении главы государства.

В последнее время государство-агрессор возобновило удары по энергетической системе Украины. В связи с этим генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал граждан быть готовыми к любым сценариям развития событий.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что ситуация с отключениями электроэнергии остается критической, особенно на Черниговщине и в прифронтовых областях.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред