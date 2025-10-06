'Времени осталось немного': Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

О чем говорится в материале:
- Чиновники будут работать в регионах, чтобы составить список мер для поддержки населения
- Зеленский дал задание по ситуации с энергетикой и газом
- Нидерланды и Норвегия поддержат Украину
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведения Ставки назвал ключевые задачи по обеспечению электроэнергией и газом. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения, передает Офис президента Украины.
Зеленский сообщил, что на Ставке обсуждали реальную ситуацию в областях и громадах, на энергетических объектах и в городах - от Славутича до Запорожья, а также Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Полтавскую, центральные и западные регионы и юг страны.
Отдельно рассмотрели вызовы для Николаева и Одессы, вопросы развертывания ПВО и дополнительных возможностей, комплексной защиты и доклады военных руководителей. Была также подробно обсуждена защита конкретных энергообъектов и громад, и отмечено, что для адекватного ответа на каждую проблему нужны дополнительные ресурсы.
"Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой областей. Запросы по финансам, по помощи", - указывает он.
Зеленский сообщил, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе с другими чиновниками посетила Шостку на Сумщине и несколько городов восточных регионов, где ситуация особенно сложная, и предоставила отчеты о решениях для поддержки населения. Представители правительства продолжают работать в регионах.
Вице-премьер Алексей Кулеба уже проверил ситуацию в Одессе, также были доклады министра внутренних дел, министра энергетики, руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго".
"Дал четкие задачи по электричеству, по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования, четкие задачи есть, и по газу", - сказал он.
Зеленский добавил, что вопрос помощи Украине обсуждается с международными партнерами - уже есть готовность премьера Нидерландов и правительства Норвегии поддержать страну, за что он выразил благодарность.
"К сожалению, не везде есть эффективная местная власть, и если руководители на местах не хотят или не могут решать критические проблемы самостоятельно, будут решения центральной власти по ним. Сделал сейчас поручение и правительству, и нашим военным. Времени до зимы немного", - подчеркнул глава государства.
Что ждет украинцев зимой - мнение эксперта
Как писал Главред, страна-агрессор Россия, вероятно, снова попытается осуществить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, такими действиями Кремль может стремиться компенсировать потери, которые понесла российская нефтеперерабатывающая отрасль в результате украинских атак.
"Не хочу нагнетать, но эта зима может быть непростой. Я не говорю, что будет "караул-караул" - сейчас нет таких предпосылок, но должны понимать, что может быть тяжеловато", - отметил он в эфире Радио NV.
Удары по энергообъектам Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 октября Владимир Зеленский поручил проверить достоверность отчетов из регионов, пострадавших в результате массированной атаки России, и определить реальные потребности местных общин. Об этом говорится в заявлении главы государства.
В последнее время государство-агрессор возобновило удары по энергетической системе Украины. В связи с этим генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал граждан быть готовыми к любым сценариям развития событий.
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что ситуация с отключениями электроэнергии остается критической, особенно на Черниговщине и в прифронтовых областях.
