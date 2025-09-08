Укр
"Худшей ситуации нет": два областных центра, которые могут остаться без тепла и света

Ангелина Подвысоцкая
8 сентября 2025, 18:54
Александр Харченко убежден, что ситуация может быть сложной из-за вражеских атак.
Что известно:

  • РФ может продолжить удары по энергообъектам Украины
  • В Украине могут начаться проблемы со светом и теплом
  • Худшая ситуация наблюдается в двух областных центрах

Некоторые города Украины могут оказаться без отопления и электричества в случае ракетно-дронных атак. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Наибольший дефицит возможен в крупных городах и регионах вне фронтовой полосы.

"Худшей ситуации с точки зрения возможного прерывания электричества, чем в Одессе и Киеве, нет. Это два очень дефицитных энергорегиона", - сказал Харченко.

Также без тепла могут оказаться отдельные города в прифронтовых регионах из-за российских ударов по тепловой генерации.

"Единственная часть энергосистемы, которая меня сегодня волнует, - это тепловая генерация в отдельных городах. Там варвары могут реально зимой решить лишить города тепла. А это самая большая опасность", - добавил Харченко.

В то же время директор центра отметил, что Украина подготовилась к прохождению зимы без масштабных блэкаутов - есть достаточные запасы газа, угля и нефтепродуктов. В топливном секторе страна защищена благодаря децентрализованной системе снабжения и доступу к европейским и мировым рынкам.

"Мы можем торговать с колес и обеспечивать всю Украину и бензином, и дизелем, и всем, что надо", - подытожил Харченко.

Ситуация с отоплением зимой - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что сейчас Украина активно импортирует газ. Это поможет перекрыть дефицит газа, который был в прошлом сезоне.

В то же время глава Минэнерго Герман Галущенко заявлял, что зимой 2025-2026 года, по предварительным прогнозам, украинцы не замерзнут и не останутся без света. Хотя ситуация в энергетике сложная из-за ударов страны-агрессора России.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, существует риск, что в некоторых регионах Украины зимой не будет отопления. Это может произойти из-за обстрелов, которые не прекращаются, и повреждения инфраструктуры.

"Особенно это касается прифронтовых регионов. Там постоянные обстрелы объектов энергетики. Также сложная ситуация в Кривом Роге, потому что россияне очень сильно обстреливали этот город и в целом регион. Харьковский регион тоже достаточно проблемный, Одесский", - подчеркнул он.

Читайте также:

Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине отопление вторжение России электроэнергия Александр Харченко Ракетная атака на Украину
