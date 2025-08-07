Укр
Дефицит газа зимой: украинцам сказали, стоит ли готовиться к худшему

Мария Николишин
7 августа 2025, 09:33
213
Известно, может ли Украина обеспечить минимально необходимые объемы газа.
Дефицит газа зимой: украинцам сказали, стоит ли готовиться к худшему
Запасы газа в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления экс-главы ГТС Украины:

  • Сейчас Украина активно импортирует газ
  • В прошлом году импорта практически не было
  • Из-за этого дефицит газа Украине не грозит

Сейчас Украина активно импортирует газ. Это поможет перекрыть дефицит газа, который был в прошлом сезоне. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон.

Он напомнил, что в прошлом году импорта практически не было - это было ошибочным решением предыдущего руководства "Нафтогаза", которое привело почти к коллапсу нашей энергетической системы.

видео дня

"Мы закончили зиму с пустыми подземными хранилищами, и поэтому сейчас вынуждены так много импортировать. Если импорт будет продолжаться такими же темпами, то, по моим оценкам, к 1 ноября мы выйдем на 13 миллиардов кубометров - это минимально необходимые объемы, которые хотя бы в какой-то степени гарантируют относительно спокойную зиму", - подчеркнул эксперт.

Макогон также добавил, понятно, что в течение зимы придется докупать еще небольшие объемы, но это нормально.

"Главное - сейчас эти поставки сразу же законтрактовать, чтобы не покупать зимой по дорогим спотовым ценам", - отметил он.

Откуда идет импорт газа в Украину

По его словам, импорт сейчас идет в основном через Венгрию, Польшу, Словакию, а также по трансбалканскому газопроводу.

"Объемы поставок из Азербайджана пока что очень малы - скорее всего, это тестовые поставки. Новый маршрут, и, вероятно, "Нафтогаз" его просто тестирует. С другой стороны, если есть более дешевые альтернативы, например, газ в Польше, разумно будет покупать там. В любом случае хорошо иметь несколько маршрутов - тогда есть выбор, возможность торговаться, и можно снижать цену закупок", - отмечает экс-глава ГТС Украины.

По его мнению, самое главное то, что импорт идет планово, а не в авральном режиме, как в прошлом сезоне, когда закупали все подряд по любым ценам.

"Сейчас "Нафтогаз" ищет более выгодные предложения - это профессиональный и правильный подход", - подытожил Макогон.

Смотрите видео интервью Сергея Макогона Главреду о поставках газа из Азербайджана в Украину:

Газ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорил, что для населения цены на газ не будут повышаться до завершения войны. Кубометр газа будет стоить 7,96 грн.

Также известно, что украинцы имеют законное право требовать компенсацию, если выяснится, что в их дома поставляют некачественный или "разбавленный" газ. Поставщик, то есть оператор газораспределительной сети (ГРМ), несет ответственность за качество топлива и обязан компенсировать убытки, если результаты экспертизы подтвердят отклонения от установленных стандартов.

Читайте также:

О персоне: Сергей Макогон

Сергей Макогон - украинский энергетический эксперт, бывший генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), занимавший эту должность с мая 2019 по сентябрь 2022 года. Во время его руководства оператор ГТС прошел ключевую реформу: выделение из структуры "Нафтогаза", создание независимого сертифицированного в ЕС оператора системы газотранспорта - Централизованного оператора ГТС Украины.

Макогон - выпускник Национального технического университета "Киевский политехнический институт" (прикладная математика, 1999) и магистр делового администрирования (MBA) из California State Polytechnic University (2005). До работы в ГТС участвовал в реформе украинского газового рынка, занимался стратегическим развитием в "Укртрансгазе", а также работал в Deloitte и Microsoft Ukraine.

Сейчас работает старшим научным сотрудником (Senior Fellow) в Center for European Policy Analysis (CEPA), занимается аналитикой вопросов газового рынка и европейской энергетической безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пошлины Трампа в 25%: Индия по горячим следам заключила новую сделку с Россией

19:13

Не "Артемсолью" единой: где в Украине добывают соль и хватает ли ее

