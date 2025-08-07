Его завещание читал Зеленский: на фронте погиб молодой военный Максим Нагорный

Максим Нагорный был сиротой. Он пошел защищать страну и выполнял боевые задачи на Покровском направлении.

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На фронте погиб Максим Нагорный / Колаж: Главред, фото: Иванна Карпюк

Что известно:

На фронте погиб 20-летний Максим Нагорный

Максим Нагорный был сиротой

Владимир Зеленский в зале Рады читал завещание Максима Нагорного

На фронте погиб молодой украинский военный Максим Нагорный, завещание которого читал президент Украины Владимир Зеленский в зале Верховной Рады. Ему было всего 20 лет. Об этом сообщили его невеста Наталья Сюйва и сестра Иванна Карпюк.

Максим Нагорный - что о нем известно

Максим Нагорный родился в Луцке 12 августа 2004 года. У него была сестра Иванна. Общественному девушка рассказала, что их родители погибли. Максим попал в детский дом в возрасте 4 лет, его сестре тогда было 6 лет. Впоследствии его усыновила приемная семья, которая отдала его потом в интернат.

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Брат и сестра потеряли связь и восстановили ее только когда началось полномасштабное вторжение. Тогда Максим нашел своих родных - сестру и бабушку.

"Мы потерялись на 16 лет и начали общаться мы, когда началась война. Я его приглашала в Польшу, но он сказал, что хочет защищать Украину, это был его выбор", - рассказала Иванна.

Максим пошел на войну и защищал страну в составе 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан".

На фронте погиб Максим Нагорный / фото: Иванна Карпюк

Завещание Максима Нагорного

28 июня 2023 года Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде зачитал строки завещания Максим Нагорного, которые он написал после российского обстрела.

"Я хочу сейчас процитировать слова украинского солдата. Его зовут Максим Нагорный. Он родился в 2004 году. Он сирота. Служит Украине в 14 механизированной бригаде имени князя Романа Великого. Вот слова Максима: "Я был очевидцем ужасных вещей, о которых хочется забыть, не вспоминать, вычеркнуть из памяти, так же как и вчерашний день этой проклятой войны. Но что будет завтра? Отстраивать старую систему не надо - давайте создавать новую и гораздо лучшую Украину!" Эти слова украинского солдата Нагорного заслуживают, чтобы мы их поддержали", - сказал тогда Зеленский.

Гибель Максим Нагорного

Максим Нагорный выполнял боевые задачи на Покровском направлении. В какой-то момент связь с ним оборвалась. Его считали пропавшим без вести. Впоследствии стало известно, что он погиб.

"До последнего верила. До последнего молилась. До последнего надеялась, что ты жив... Что ты в плену... Но чуда не произошло. Теперь ты навсегда с нами - в сердце, в памяти, в каждой слезе и каждом вздохе. Теперь ты - наш Герой. Теперь ты - ангел, охраняющий нас свыше", - написала его сестра.

Иванна сначала не могла забрать тело брата, потому что для проведения ДНК-экспертизы якобы нужен был родственник мужского пола. Однако у Максима не было такого родственника, ведь он круглый сирота.

Впоследствии родные сообщили, что Максима похоронят в родном Луцке 11 августа. Прощание с ним состоится за день до его Дня рождения. Максиму должен был исполниться 21 год.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

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