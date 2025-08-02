Имели 2-летнего сыночка и ждали второго ребенка: ракета убила целую молодую семью в Киеве

Никита и София Ламеховы жили в Славянске в момент, когда началось полномасштабное вторжение. Они переехали в Киев, надеясь, что там они будут в безопасности.

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Россияне в Киеве убили всю семью Ламеховых / Коллаж: Главред, фото: Славянская ГОА

Что известно:

Россияне ударили ракетой по дому в Киеве

В результате атаки погибла молодая семья Ламеховых

София Ламехова была беременна вторым ребенком

Россияне жестоко ударили ракетой по жилому дому в Киеве. В результате атаки погибла целая семья, которая убегала от войны. Молодые супруги приехали в Киев из Славянска. Об этом сообщает Славянская МВА.

В одной из квартир разрушенного дома жили 23-летний Никита Ламехов, его любимая жена София и 2-летний сынишка Лев. Семья ждала рождения еще одного ребенка - София была беременна.

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Никита и София уехали из Славянска еще летом 2022 года. Девушка сначала уехала в Германию, но впоследствии вернулась в Украину. В Киеве влюбленные поженились, после чего у них родился сын.

"Никита и София были сверстниками. Они родились в Славянске в 2002 году. Оба учились в 17 школе, закончили сельскохозяйственный техникум ... София была в декрете, Никита работал охранником в магазине сети АТБ", - говорится в сообщении.

Семья жила в квартире на 5-м этаже. Именно в их подъезд попала российская ракета. Взрыв был такой силы, что часть дома буквально сложилась. Их тела удалось найти под завалами только через сутки. К сожалению, супруги и мальчик погибли.

Их тела привезут в родной Славянск, там и похоронят. Известно, что у Софии остались родители, три младших брата и две бабушки. У Никиты остались родители, бабушка и младшая сестра.

Удар РФ по Киеву 31 июля - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по столице Украины. Одной из целей стала жилая многоэтажка, куда ракета попала прямо в подъезд девятиэтажного дома. Последствия атаки стали трагическими - десятки жителей погибли или получили ранения.

Из-за российского удара погиб шестилетний мальчик по имени Матвей. Его достали живым, врачи боролись за его жизнь около двух часов, но, к сожалению, сердце ребенка остановилось.

Еще одной жертвой стала патрульная полицейская Лилия Степанчук. Вражеская ракета попала в ее многоэтажку в Святошинском районе. В момент атаки Лилия находилась дома вместе с отцом. К сожалению, оба погибли.

Кроме этого, в результате российского удара по многоэтажке в Святошинском районе Киева погибла воспитательница Иванковичевского лицея Наталья Гаева, ее два сына (17 и 22 года) и родной брат. Мать Натальи и еще один брат выжили.

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