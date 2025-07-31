'Ее жизнь оборвалась очень рано': из-за вражеского удара в Киеве погибла полицейская

Лилия Степанчук служила в полиции с 2017 года, работала инспектором на левом берегу Киева.

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Российская ракета унесла жизнь полицейской / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Что известно:

Из-за атаки РФ в Киеве погибла полицейская Лилия Степанчук

Лилия служила в полиции с 2017 года

Спасатели достали тело Лилии из-под завалов, ее отца еще ищут

В ночь на 31 июля во время ракетного удара России по столице Украины погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук. Она находилась в собственном доме вместе с отцом, когда вражеская ракета попала в многоэтажный дом. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский.

"(Россия - Главред) целенаправленно убивает мирное население, бьет по домам украинцев и беспощадно уносит жизни... К сожалению, во время ракетного удара в Святошинском районе Киева погибла наша коллега - патрульная полицейская Лилия Степанчук", - сообщил он. видео дня

Ракета попала прямо в жилой дом, где жила Лилия с семьей.

"До последней минуты родные и близкие надеялись на чудо... Но чуда, к сожалению, не произошло", - говорится в сообщении.

Спасатели достали тело Лилии из-под обломков. Ее отец до сих пор может оставаться под завалами. Поисковые работы продолжаются.

Что известно о Лилии Степанчук

Лилия присоединилась к рядам патрульной полиции в 2017 году. Она работала инспектором взвода №2, роты №3 батальона №1 полка №2 управления патрульной полиции Киева (левый берег). На протяжении всей службы Лилия была примером достоинства, самоотверженности и честности.

"Она была верной присяге, надежной напарницей и настоящим примером преданности своему делу. Светлая, добрая, всегда готовая помочь - именно такой мы запомним Лилию. Ее жизнь оборвалась очень рано, из-за (российской - Главред) ракеты, которая безжалостно попала в многоэтажку. Мы будем вечно помнить и никогда не простим. Наша память о ней - в сердцах навсегда", - отметили в патрульной полиции Киева.

Глава Национальной полиции Иван Выговский подчеркнул, что Лилия служила украинскому народу с достоинством, защищала мирных граждан и никогда не изменяла долгу.

"Всегда искренняя, доброжелательная и преданная своему делу - такой запомнит Лилию Степанчук вся полицейская семья. Она была светлым человеком, который искренне служил украинскому народу, защищал людей и оставался верным присяге до последнего вздоха. Ее самоотверженность и человечность оставят глубокий след в сердцах всех, кто ее знал. Ее жизнь оборвалась в мирном городе, от вражеской ракеты ... Мы скорбим вместе с семьей, друзьями, коллегами. Мои искренние соболезнования родным. Ваша боль - наша общая боль", - написал Выговский.

Последствия атаки на Киев

После массированного ракетного удара по Киеву 1 августа в столице объявлен днем траура. По словам руководителя ГВА Тимура Ткаченко, по состоянию на 21:40 уже подтверждено 16 погибших (среди них - двое детей) и 159 раненых, пострадали 14 детей. Количество обращений к медикам продолжает расти.

В четырех районах Киева развернуто 6 штабов для помощи и координации восстановительных работ. В Соломенском районе столицы поврежден 101 дом, выбито 2822 окна.

В Святошинском районе Киева ракета уничтожила подъезд многоэтажки. Есть повреждения и на других локациях. Также выбито почти 5600 окон.

В Шевченковском районе больше всего пострадал дом на ул. В. Макуха. Там полностью разрушена крыша площадью 870 м², выбито более 175 окон. В районе временно отключено газоснабжение, холодная вода есть в 80% квартир.

В Голосеевском районе повреждены 44 дома и 4 образовательных учреждения. Сейчас профильные службы восстанавливают газоснабжение.

Атака РФ по Киеву 31 июля - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российские войска совершили масштабную атаку на Киев, применив дроны-камикадзе типа "Шахед" и крылатые ракеты. Попадания и обломки были зафиксированы в четырех районах столицы - Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском. Повреждены десятки объектов, есть масштабные разрушения, людей приходится вытаскивать из-под завалов.

В одном из жилых домов из-за прямого попадания полностью обвалился подъезд - под завалами остаются люди. Спасатели продолжают поисковые работы.

В течение ночи Россия выпустила по Украине 317 воздушных целей - 309 дронов и 8 крылатых ракет. Силы ПВО сбили или подавили 291 цель.

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О персоне: Иван Выговский Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980, Житомирская область) - украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга. С 20 января 2023 года - и.о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен Председателем Национальной полиции Украины.

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