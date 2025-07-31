Пролетела девять этажей и выжила: девушка чудом уцелела во время атаки на Киев

Девушка по имени Вероника вылетела с 9-го этажа во время российской атаки на Киев.

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Киевлянка Вероника чудом уцелела во время ночной атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ГСЧС Украины

Что известно:

Девушка по имени Вероника вылетела с 9-го этажа во время атаки РФ

Она находится в больнице с переломом ноги

Девушка предполагает, что падение смягчила кровать

В ночь на 31 июля, когда Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны России, девушка по имени Вероника вылетела с девятого этажа и чудом осталась жива. Сейчас она находится в больнице. Об этом сообщили в ТСН.

По словам Вероники, она почти ничего не успела осознать. Девушка предполагает, что ее отбросило вместе с кроватью в момент удара. Благодаря этому падение было частично смягчено, что спасло ей жизнь.

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"С девятого этажа вылетела просто. Сломана нога и зуб отвалился. Я была в сознании. Я просто была сонная и не понимала, что происходит. Я слышала взрыв - и через секунду я на земле. Я не знаю, как это вообще. Как можно было пролететь девять этажей и остаться просто со сломанной ногой? Скорее всего, я сидела на кровати и просто упала вместе с ней, и поэтому я не ударилась, потому что кровать мягкая", - рассказала Вероника.

Девушка также сообщила, что до сих пор не знает, что произошло с ее родителями. Где именно они и живы ли - пока неизвестно.

"Я не знаю, что с отцом, что с матерью. Не знаю, где они, что с ними", - поделилась Вероника.

Смотрите видео о девушке, которая родилась в рубашке:

Девушка пережила падение с 9-го этажа в Киеве / Фото: скриншот

Какие последствия атаки по Киеву

По данным ГСЧС Украины, в результате российской атаки на Киев известно уже о десяти погибших, среди них - ребенок. Пострадали 93 человека, из них - 11 детей.

К ликвидации последствий обстрела привлечено более 1200 полицейских и спасателей. По состоянию на 15:30 вблизи разрушенных многоэтажек продолжаются поисково-спасательные работы.

Спасатели уже вывезли около 500 тонн строительных обломков, убрали 36 уничтоженных автомобилей. К поиску людей под завалами привлечено 4 кинологических расчета. Психологи полиции и ГСЧС оказали помощь почти сотне пострадавших.

Полиция получила около 2000 обращений граждан, в частности о повреждении имущества. На месте работают следователи, которые принимают заявления.

Также в районах обстрелов действуют мобильные центры миграционной службы и сервисные центры МВД. Люди, которые потеряли документы, уже оформили не менее 4 ID-карты и одно водительское удостоверение. Предоставлены десятки консультаций по восстановлению документов.

Атака РФ по Киеву - последние новости

Напомним, в ночь на 31 июля россияне атаковали Киев ракетами и дронами-камикадзе "Шахед". Попадания и обломки были зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах. Есть масштабные разрушения, людей приходится вытаскивать из-под завалов.

Также в Киеве произошел "прилет" в жилой дом - сложился целый подъезд, под завалами остаются люди. По информации КГВА, в столице десятки пострадавших.

Россияне ударили прямой наводкой по 9-этажке. Последствия комбинированной атаки РФ зафиксированы более чем на 27 локациях, особенно сильно пострадал Соломенский район.

Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля Россия выпустила по Украине 317 воздушных целей: 309 дронов и 8 крылатых ракет. Силы ПВО сбили или подавили 291 цель.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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