Киев в огне, летят "табуны" Шахедов: жуткие последствия атаки на столицу

Есть серьезная угроза применения врагом баллистического оружия.

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РФ бьет Шахедами по Киеву и другим областям / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях уже слышны взрывы.

Оккупанты также пытаются ударить по Киеву. В столице уже раздаются мощные взрывы - работают силы ПВО. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице продолжается работа ПВО. Вражеские БПЛА заходят на город с разных направлений. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он.

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Известно, что "Шахеды" было слышно практически во всех районах столицы. Группы БПЛА залетают как со стороны левого, так и со стороны правого берега.

"г. Киев - ударные БпЛА в направлении города с юга, севера и востока", - пишут Воздушные силы ВСУ.

Мониторинговые каналы предупреждают о том, что есть серьезная угроза применения баллистического оружия.

Последствия ударов по Киеву

Первые последствия российской атаки на столицу были зафиксированы в Соломенском районе города.

"На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших", - написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Позже он уточнил, что в Соломенском районе зафиксированы последствия ударов на 5 локациях. Поднялся пожар в образовательном учреждении, также горят автомобили. Зафиксировано падение обломков на 9 этаж жилого дома.

"В Соломенском районе горит квартира на 5 этаже. Информация о пострадавших устанавливается", - добавил он.

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