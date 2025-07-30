Киев в огне, летят "табуны" Шахедов: жуткие последствия атаки на столицу

Российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях уже слышны взрывы.
Оккупанты также пытаются ударить по Киеву. В столице уже раздаются мощные взрывы - работают силы ПВО. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"В столице продолжается работа ПВО. Вражеские БПЛА заходят на город с разных направлений. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он.
Известно, что "Шахеды" было слышно практически во всех районах столицы. Группы БПЛА залетают как со стороны левого, так и со стороны правого берега.
"г. Киев - ударные БпЛА в направлении города с юга, севера и востока", - пишут Воздушные силы ВСУ.
Мониторинговые каналы предупреждают о том, что есть серьезная угроза применения баллистического оружия.
Последствия ударов по Киеву
Первые последствия российской атаки на столицу были зафиксированы в Соломенском районе города.
"На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших", - написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Позже он уточнил, что в Соломенском районе зафиксированы последствия ударов на 5 локациях. Поднялся пожар в образовательном учреждении, также горят автомобили. Зафиксировано падение обломков на 9 этаж жилого дома.
"В Соломенском районе горит квартира на 5 этаже. Информация о пострадавших устанавливается", - добавил он.
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