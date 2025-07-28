"Весь подъезд в крови, стекло перебило вены": жители поврежденного дома в Киеве описали атаку

Кратко:
- Российские оккупанты в ночь на 28 июля ударили по Киеву дронами
- В результате удара повреждена 25-этажка, 8 человек ранены, 4 из них в больнице
- Очевидец рассказал об ударе по Киеву
Российские оккупанты в ночь на понедельник, 28 июля, ударили по Украине ракетами и дронами. Многие вражеские дроны были направлены, в частности, на Киев. В результате удара в столице нашего государства была повреждена 25-этажка. Вследствие атаки выбиты окна и повреждено остекление балконов с 3 по 11 этаж в одном из подъездов многоэтажки. Отдельно окна повылетали и в других частях дома. Пострадал двор и припаркованные рядом с домом автомобили.
В результате атаки на Киев были ранены восемь человек. Четырех из них госпитализировали, среди них 3-летняя девочка.
Один из жителей поврежденного дома рассказал об атаке. Он сообщил, что его сосед получил серьезное ранение и сейчас находится в больнице.
"Было слышно сначала звук "Шахеда", потом, очевидно, сбивание его. И после этого я услышал, как минуты через две сосед постучал мне в дверь. Мы с женой открыли, увидели, что у него сильное кровотечение, весь подъезд в крови, потому что ему стеклом или чем-то перебило вены. И поэтому быстро надо было затянуть ремнем руку. У него из руки вытекло много крови", - рассказал очевидец.
После этого вышла из своей квартиры еще одна соседка. У нее был турникет, которым они смогли перетянуть руку пострадавшего.
"Жена с ним была до приезда скорой. Было аварийное отключение лифтов, поэтому приехала полиция сначала, потом скорая. Потом мы его выносили вместе с полицией физически по лестнице в скорую помощь. Единственная проблема, что каждый раз говорим соседям, чтобы они не закрывали проезд для скорой. И вот этот случай как раз произошел, поэтому пришлось его выносить именно на улицу. А так как человек истекал кровью, это критические минуты для него. Поэтому надеюсь, что с ним будет все хорошо, он сейчас в больнице", - добавил очевидец.
Смотрите видео с комментарием очевидца:
Как ранее сообщал Главред, в результате ночного обстрела Киева ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребенка. В Дарницком районе выбило окна в жилой многоэтажке. Повреждены автомобили рядом с жилым домом.
Один человек находится в тяжелом состоянии.
"Среди пострадавших - ребенок 3 лет с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы", - рассказал глава КГВА Тимур Ткаченко.
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