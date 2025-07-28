"Весь подъезд в крови, стекло перебило вены": жители поврежденного дома в Киеве описали атаку

В результате удара РФ в 25-этажке в Киеве выбило окна с 3 по 11 этаж. 8 человек ранены. Четырех из них, в том числе 3-летнюю девочку, забрали в больницу.

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Жители поврежденного дома в Киеве описали атаку/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, скрин с видео

Кратко:

Российские оккупанты в ночь на 28 июля ударили по Киеву дронами В результате удара повреждена 25-этажка, 8 человек ранены, 4 из них в больнице Очевидец рассказал об ударе по Киеву

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 28 июля, ударили по Украине ракетами и дронами. Многие вражеские дроны были направлены, в частности, на Киев. В результате удара в столице нашего государства была повреждена 25-этажка. Вследствие атаки выбиты окна и повреждено остекление балконов с 3 по 11 этаж в одном из подъездов многоэтажки. Отдельно окна повылетали и в других частях дома. Пострадал двор и припаркованные рядом с домом автомобили.

В результате атаки на Киев были ранены восемь человек. Четырех из них госпитализировали, среди них 3-летняя девочка.

видео дня

Один из жителей поврежденного дома рассказал об атаке. Он сообщил, что его сосед получил серьезное ранение и сейчас находится в больнице.

"Было слышно сначала звук "Шахеда", потом, очевидно, сбивание его. И после этого я услышал, как минуты через две сосед постучал мне в дверь. Мы с женой открыли, увидели, что у него сильное кровотечение, весь подъезд в крови, потому что ему стеклом или чем-то перебило вены. И поэтому быстро надо было затянуть ремнем руку. У него из руки вытекло много крови", - рассказал очевидец.

После этого вышла из своей квартиры еще одна соседка. У нее был турникет, которым они смогли перетянуть руку пострадавшего.

"Жена с ним была до приезда скорой. Было аварийное отключение лифтов, поэтому приехала полиция сначала, потом скорая. Потом мы его выносили вместе с полицией физически по лестнице в скорую помощь. Единственная проблема, что каждый раз говорим соседям, чтобы они не закрывали проезд для скорой. И вот этот случай как раз произошел, поэтому пришлось его выносить именно на улицу. А так как человек истекал кровью, это критические минуты для него. Поэтому надеюсь, что с ним будет все хорошо, он сейчас в больнице", - добавил очевидец.

Удар по Киеву/ скрин

Смотрите видео с комментарием очевидца:

Как ранее сообщал Главред, в результате ночного обстрела Киева ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребенка. В Дарницком районе выбило окна в жилой многоэтажке. Повреждены автомобили рядом с жилым домом.

Один человек находится в тяжелом состоянии.

"Среди пострадавших - ребенок 3 лет с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы", - рассказал глава КГВА Тимур Ткаченко.

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