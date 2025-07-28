"Кинжалы" не достигли целей: силы ПВО обезвредили более 330 дронов и ракет врага

Кратко:
- Оккупанты запустили по Украине более 300 воздушных целей
- Основным направлением удара был Староконстантинов
В ночь на 28 июля российская оккупационная армия атаковала Украину с помощью 331-го средства воздушного нападения. В частности, враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, 311 воздушных целей были сбиты/подавлены.
Основным направлением вражеского удара был Староконстантинов в Хмельницкой области.
Отмечается, что оккупанты запустили по Украине 324 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов, четыре крылатые ракеты Х-101, три аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:
- 309 ударных БпЛА;
- 2 крылатые ракеты Х-101.
Зафиксировано попадание двух ракет разных типов и 15 ударных БпЛА на трех локациях, а также падение обломков – на нескольких локациях.
"Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей", - добавили в ВС ВСУ.
Воздушная атака на Украину 28 июля - что известно
Как писал Главред, вечером 27 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Сигнал опасности начали включать с 21:37 - сначала в Броварском районе, впоследствии к тревоге присоединились Бориспольский, Обуховский, Бучанский и другие районы региона.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате вражеской атаки пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Четырех пострадавших медики госпитализировали.
"Все они - жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи. Все службы работают на месте", - говорится в сообщении.
В Кировоградской области вспыхнул пожар после ночной вражеской атаки. Предварительно, погибших или травмированных в результате атаки в регионе нет. В Кропивницком взрывной волной повреждено помещение областной филармонии.
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