"Кинжалы" не достигли целей: силы ПВО обезвредили более 330 дронов и ракет врага

Основным направлением вражеского удара был Староконстантинов в Хмельницкой области.

https://glavred.info/war/kinzhaly-ne-dostigli-celey-sily-pvo-obezvredili-bolee-330-dronov-i-raket-vraga-10685042.html Ссылка скопирована

311 воздушных целей были сбиты/подавлены / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

Кратко:

Оккупанты запустили по Украине более 300 воздушных целей

Основным направлением удара был Староконстантинов

В ночь на 28 июля российская оккупационная армия атаковала Украину с помощью 331-го средства воздушного нападения. В частности, враг применил 324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, 311 воздушных целей были сбиты/подавлены.

Основным направлением вражеского удара был Староконстантинов в Хмельницкой области.

видео дня

Отмечается, что оккупанты запустили по Украине 324 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов, четыре крылатые ракеты Х-101, три аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:

309 ударных БпЛА;

2 крылатые ракеты Х-101.

Зафиксировано попадание двух ракет разных типов и 15 ударных БпЛА на трех локациях, а также падение обломков – на нескольких локациях.

"Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей", - добавили в ВС ВСУ.

Отчет сил ВС ВСУ / подавлены / t.me/kpszsu

Воздушная атака на Украину 28 июля - что известно

Как писал Главред, вечером 27 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Сигнал опасности начали включать с 21:37 - сначала в Броварском районе, впоследствии к тревоге присоединились Бориспольский, Обуховский, Бучанский и другие районы региона.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате вражеской атаки пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Четырех пострадавших медики госпитализировали.

"Все они - жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи. Все службы работают на месте", - говорится в сообщении.

В Кировоградской области вспыхнул пожар после ночной вражеской атаки. Предварительно, погибших или травмированных в результате атаки в регионе нет. В Кропивницком взрывной волной повреждено помещение областной филармонии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред