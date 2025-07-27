Ночное напряжение над Киевом: взрывы, атака "Шахедов" и взлет стратегической авиации

Кратко:
- Вечером 27 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных БпЛА
- Силы ПВО работали в столице, а Воздушные силы ВСУ подтвердили атаку на Киев
- Позже был зафиксирован взлет шести стратегических самолетов Ту-95МС
Вечером 27 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Сигнал опасности начали включать с 21:37 - сначала в Броварском районе, впоследствии к тревоге присоединились Бориспольский, Обуховский, Бучанский и другие районы региона.
"Тревога в столице из-за угрозы ударных БпЛА, может быть громко. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах до отбоя!" - сообщил Тимур Ткаченко.видео дня
Позже городской голова Киева Виталий Кличко подтвердил работу сил противовоздушной обороны: "В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!"
По состоянию на момент публикации тревога в Киеве и области продолжалась. Следите за официальными сообщениями и не игнорируйте сигналы тревоги.
В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении Киева движутся ударные беспилотники. В последнем сообщении в 22:33 военные подтвердили, что город находится под атакой и призвали киевлян оставаться в укрытиях.
По данным мониторинговых каналов, в 23:10 был зафиксирован взлет двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Количество самолетов уточняется.
Самолеты взяли курс на юго-восток в направлении Каспийского региона России.
Впоследствии сообщили о взлете еще четырех самолетов. Таким образом, в воздухе находилось уже шесть бортов стратегической авиации.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в воскресенье, 27 июля, в Одессе прогремели взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.
Днем ранее, 26 июля, россияне атаковали Сумы ударными дронами. Один из беспилотников попал в здание Сумской ОГА на площади Независимости.
Кроме того, в Сумском районе российские военные атаковали пассажирский автобус, применив беспилотник.
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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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