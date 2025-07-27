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"На войне чудес не бывает": Залужный рассказал, как победа может разделить союзников

Руслан Иваненко
27 июля 2025, 18:37
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Залужный объясняет, как война подчиняется древним и новым законам, которые определяют ее ход и последствия.
'На войне чудес не бывает': Залужный рассказал, как победа может разделить союзников
Он подчеркивает, что Украина ежедневно держит безопасность Европы, несмотря на недостаток ресурсов и большое давление. / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 1 отдельная танковая Северская бригада, t.me/Zaluzhnui

О главном:

  • Победа возможна только с учетом реалий, а не чудес
  • Самый дорогой ресурс войны - это люди, особенно ментально
  • Украина стала основой безопасности Европы благодаря инновациям

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поделился своими размышлениями о войне и победе в колонке для Vogue. В публикации он подытожил ключевые уроки, которые Украина вынесла за годы полномасштабной войны с Россией.

Залужный отметил, что в войне не стоит полагаться на чудеса - ее ход определяется только определенными законами, которые существуют тысячелетиями или формируются в реальном времени.

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"Некоторым законам, по которым идет война, много тысячелетий, некоторые возникают прямо сейчас. Только они влияют на ход войны. Иногда, чтобы понять это, нужно заплатить сверхвысокую цену. Незнание этих законов не защищает от поражения", - написал он.

Посол также отметил, что путь к победе может оказаться одиноким.

"Думая о победе, нужно быть готовым остаться в одиночестве, мол, не всегда твоя победа выгодна твоим союзникам", - отметил Залужный.

В тексте он обратил внимание и на моральные и практические аспекты современной войны. По его словам, каждый участник имеет свою мотивацию, а эффективность оружия определяется не только техническими характеристиками.

"У тех, кто не бьется ради жизни, всегда есть своя выгода. И еще: оружие, которое не приносит выгоды, не применяют. Что это за оружие, говорить не буду", - говорится в колонке.

Отдельно Залужный подчеркнул ценность человеческого ресурса на фронте. По его словам, самое важное - это не только количество личного состава, а его психологическая устойчивость.

"Самый дорогой ресурс войны - это люди, и не только потому, что его невозможно быстро восстановить, а еще и потому, что его можно потерять ментально и сделать непригодным. Враг постоянно работает над этим, и не только на поле боя", - предостерегает он.

В публикации Залужный также призвал четко формулировать цели победы - как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Сражаясь с большим врагом наедине, думай: какую победу ты хочешь и можешь получить сейчас, а какую - в будущем. Решения имеют свое время. Это не всегда сейчас", - подчеркнул он.

Бывший главнокомандующий сравнил каждый день войны с жестким экзаменом:

"Каждый день в войне - это или новый урок, или смерть, и лучше усваивать эти уроки без войны, иначе придется изучать их на опыте тех, кто смог их пережить".

Он отметил уникальную роль Украины в современном мире:

"В мире, который необратимо изменился, именно мы, Украина, ежедневно даем шанс нашим соседям, Европе, спасти свою безопасность и своих граждан. Именно на наших с вами плечах держится мир в Европе. Именно нам, оставленным в одиночестве в нехватке снарядов и пушек, удалось сдвинуть колесо научно-технического прогресса", - отметил Залужный.

Валерий Залужный
Валерий Залужный / Главред - инфографика

По его мнению, технологии, которые создает Украина, способны изменить представление о безопасности и даже предотвратить глобальные угрозы:

"Мы открыты к тем, кто не оставил нас. Сегодня мы имеем самую большую и самую боеспособную армию на Европейском континенте. Поэтому именно вокруг нас, нашего мужества, героизма и инновационности возможно сформировать новую архитектуру безопасности в Европе".

Заявления Залужного о войне - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине с 2024 года продолжается новый этап войны, в котором традиционные методы больше не дают результата. Если украинцы не позаботятся о долгосрочной безопасности, конфликт может затянуться на годы - вплоть до 2034-го. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он подчеркнул, что НАТО, несмотря на модернизацию армий стран-членов, до сих пор не адаптировало свою военную доктрину к современным условиям и не готово к масштабной войне. Альянс остается стратегическим ориентиром для Украины, но сам нуждается в глубоких реформах.

Кроме того, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что войны будущего будут определяться скоростью внедрения новых технологий и способностью эффективно и оперативно их использовать. При этом вооружение должно быть не только действенным, но и максимально дешевым.

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О персоне: Валерий Залужный

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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