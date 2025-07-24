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В НАТО допустили роковую ошибку: Залужный оценил готовность альянса к войне

Андрей Ганчук
24 июля 2025, 19:58
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Североатлантический альянс – единственный ориентир для Украины, но блок нуждается в перестройке, считает Валерий Залужный.
Залужный, НАТО
НАТО нужно не перевооружаться, а менять военную доктрину - Залужный / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, nato.int

Кратко:

  • НАТО не готово к следующей войне
  • НАТО нужно не перевооружаться, а менять военную доктрину
  • Украина может помочь НАТО с новой доктриной

НАТО не готово к войне, поскольку блок лишь обновляет армии своих стран современным вооружением, но не меняет доктрины. Альянс остается единственным ориентиром Украины, однако он нуждается в изменениях и перестройке. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный.

Перевооружение – не "волшебная палочка"

В интервью Левому берегу он рассказал, что НАТО ошибочно считает перевооружение решением всевозможных проблем.

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"Новое вооружение влечет новую тактику, новые формы и способы применения, новые структуры, в которых оно используется, и, как следствие, потребность в новой доктрине применения. Как следствие — потребность в новой системе подготовки, новом финансировании", - объяснил Залужный.

Процесс перехода на новую концепцию для любой страны НАТО может занять примерно 5 лет, считает дипломат.

Что не так с доктриной НАТО

Как полагает Залужный, существующая сегодня военная доктрина НАТО уже не отвечает новым технологиям на современном поле боя. Между заявлениями политических лидеров и реальными действиями в обороне – серьезный разрыв.

"Пять лет (займет переход на новую концепцию, - ред.) — это если сегодня они присоединятся к процессу. Но я наблюдаю, пожалуй, полтора года минимум, как это „сегодня" должно наступить, но оно еще не наступило", - говорит посол.

Украина может помочь НАТО

Украина, благодаря опыту ведения современной войны и наличия мощных технологий, может оказать помощь Альянсу.

"Нам нужно помочь странам НАТО всем этим овладеть, построить эффективные платформы. И к этому уже нужно привлекать их систему подготовки, чтобы они видели, как это оружие меняет ландшафт боевых действий, меняет тактику", - добавил Залужный.

Валерий Залужный
Кратко о Валерии Залужном / Инфографика: Главред

НАТО нуждается в перестройке

Залужный подтвердил позицию Украины: НАТО – единственный ориентир Киева, поскольку является мощнейшим силовым блоком. Но коллективный блок безопасности Запада нуждается в переосмыслении и перестройке.

"И, вероятнее всего, если бы его нужно было сохранять, то нужно было бы отвергнуть все эти политические амбиции и прежде всего подумать о безопасности, а значит об Украине", - сказал Валерий Залужный и подчеркнул впоследствии можно будет думать об идее крупного объединения безопасности. Для его формирования нужно остановить войну, и "разобраться, кто кому виноват и что делать дальше".

Заявления Залужного о войне России против Украины – новости:

Как сообщал Главред, ранее Валерий Залужный заявил, что при определенных условиях в ближайшие 2 года Украина и РФ достигнут паритета в оборонном и наступательном потенциалах. Украинское государство должно предпринять ряд шагов, чтобы усилить свои позиции.

Если Украина пойдет на прекращение огня, не позаботившись о своей защите, война может затянуться до 2034 года, предположил Валерий Залужный. Война старого образца закончилась примерно в декабре 2023-го, а с 2024 года началась война на истощение.

Война входит в новую фазу, в которой технологии будут играть ключевую роль, говорил Залужный. Акцент будет смещаться с захвата территорий на истощение ресурсов и дестабилизации противника.

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О персоне: Валерий Залужный

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.

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