Залужный озвучил сценарий войны - как изменится фронт и чего ждать украинцам

Война войдет в новую фазу / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

О чем сказал Залужный:

Украина и Россия смогут восстановить паритет на фронте

Стоит ожидать возобновления наступательных действий

Обе страны будут сталкиваться с рядом трудностей

В ближайшие два года следует ожидать восстановления паритета Украины и России в обороне и наступлении и возобновления эффективных наступательных действий на поле боя. Однако для этого должны быть выполнены определенные условия. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Вооруженных сил, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, пишет "Украинская правда".

В течение следующих двух лет Украина может достичь военного паритета с Россией как в обороне, так и в наступлении, что позволит возобновить эффективные наступательные действия. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий, считает посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Среди ключевых факторов он выделяет снижение эффективности вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) благодаря переходу на альтернативные способы связи и навигации вне радиочастотного спектра - например, через лазерную связь, оптические и автономные системы наведения. Дополнительно на ситуацию повлияет развитие средств для уничтожения самих систем РЭБ, что существенно ограничит их применение.

Вторым важным элементом является уничтожение средств визуальной разведки врага, включая разведывательные дроны и оптические комплексы, с помощью перехватчиков и лазерных технологий.

Третьим и ключевым фактором станет массовое производство, удешевление, расширение радиуса действия и повышение автономности высокоточных ударных дронов.

"Это (ред.) позволит дистанционно истреблять личный состав, вооружение и военную технику противника в опорных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения, срывать логистические цепи и обеспечивать эффективную логистическую блокаду, чтобы сначала "выжимать" противника из районов обороны, а затем занимать фактически пустые позиции", - отмечает экс-главаря.

По мнению Валерия Залужного, сейчас возобновление активных наступательных действий с обеих сторон маловероятно по двум ключевым причинам.

Первая - это ограниченный мобилизационный потенциал. По мнению посла Украины в Великобритании, ведение наступления требует значительных человеческих резервов, на которые сейчас не может рассчитывать ни Украина, ни Россия, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Более того, демографическая ситуация в обоих государствах будет только ухудшаться с продолжением войны, что сделает человеческий ресурс дефицитным и чрезвычайно ценным.

Вторая причина - экономические и материально-технические ограничения. Залужный отметил, что условия паритета заставляют стороны аккумулировать значительно большие объемы ресурсов для наступления, чем для обороны, что требует больших затрат и запасов. При этом человеческие потери в таком случае будет трудно или невозможно компенсировать.

"И Украина, и Россия, вероятно, будут сталкиваться с растущими экономическими трудностями, ограничивающими их способность нарастить и сконцентрировать потенциал для классических в нашем понимании наступательных действий оперативного и стратегического уровней", - резюмирует Залужный.

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Валерий Залужный / Инфографика: Главред

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Между тем Германия имеет возможность поставлять ракеты к американским ЗРК Patriot, поскольку недавно запустила собственное производство этого типа вооружения. Об этом рассказал генерал-майор Кристиан Фройдинг, координатор штаба помощи Украине в Минобороны ФРГ.

В то же время в МИД Украины сообщили, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским только в случае полной капитуляции Украины. Такую позицию Кремля озвучил заместитель главы МИД Сергей Кислица.

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О персоне: Валерий Залужный Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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