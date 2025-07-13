Запасы резко сократились: в ГУР сказали, сколько ракет осталось в России

Коротко:
- Россия имеет около 300 баллистических ракет
- Они есть отечественного и северокорейского производства
На начало июля 2025 года страна-агрессор Россия имеет около 300 баллистических ракет, как отечественного, так и северокорейского производства. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины в ответе на запрос LIGA.net.
По данным разведки, сейчас у оккупантов более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23.
"В настоящее время оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать такие ракеты", - добавили в ГУР.
Что интересно, два месяца назад украинская военная разведка сообщала, что в арсенале оккупантов есть около 580 баллистических ракет. Тогда же стало известно, что Россия за год увеличила производство ракет в полтора раза и сейчас может изготавливать 60 ракет в месяц.
Российские ракеты и дроны - что известно
Как сообщал Главред, политолог и бывший инженер КБ Южное Александр Кочетков рассказал, что РФ бьет новой бомбой-ракетой Гром-1. Ее разработали для повышения точности и увеличения дальности действия российских корректируемых авиационных боеприпасов.
Военный аналитик Олег Жданов рассказал, что Россия применяет дроны, которые значительно дороже обычных "Герани" из-за наличия технологий искусственного интеллекта (в частности, машинного зрения) и системы радиоуправления.
В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия может накапливать ракеты не только для атак по Украине, но и с прицелом на возможную эскалацию в Балтийском регионе в перспективе 4-6 лет.
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Об источнике: ГУР
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