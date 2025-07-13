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Запасы резко сократились: в ГУР сказали, сколько ракет осталось в России

Мария Николишин
13 июля 2025, 08:44обновлено 13 июля, 09:19
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Оккупанты развернули более 60 пусковых установок для ракет.
Запасы резко сократились: в ГУР сказали, сколько ракет осталось в России
Запасы ракет в РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Коротко:

  • Россия имеет около 300 баллистических ракет
  • Они есть отечественного и северокорейского производства

На начало июля 2025 года страна-агрессор Россия имеет около 300 баллистических ракет, как отечественного, так и северокорейского производства. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины в ответе на запрос LIGA.net.

По данным разведки, сейчас у оккупантов более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23.

видео дня

"В настоящее время оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать такие ракеты", - добавили в ГУР.

Что интересно, два месяца назад украинская военная разведка сообщала, что в арсенале оккупантов есть около 580 баллистических ракет. Тогда же стало известно, что Россия за год увеличила производство ракет в полтора раза и сейчас может изготавливать 60 ракет в месяц.

Запасы резко сократились: в ГУР сказали, сколько ракет осталось в России
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Российские ракеты и дроны - что известно

Как сообщал Главред, политолог и бывший инженер КБ Южное Александр Кочетков рассказал, что РФ бьет новой бомбой-ракетой Гром-1. Ее разработали для повышения точности и увеличения дальности действия российских корректируемых авиационных боеприпасов.

Военный аналитик Олег Жданов рассказал, что Россия применяет дроны, которые значительно дороже обычных "Герани" из-за наличия технологий искусственного интеллекта (в частности, машинного зрения) и системы радиоуправления.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия может накапливать ракеты не только для атак по Украине, но и с прицелом на возможную эскалацию в Балтийском регионе в перспективе 4-6 лет.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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война в Украине баллистические ракеты ГУР война России и Украины
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