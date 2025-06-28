РФ бьет новой бомбой-ракетой Гром-1: какие города Украины под угрозой

В отличие от обычных авиабомб, которые падают вблизи места сброса и отличаются низкой точностью, управляемые бомбы оснащаются складывающимися крыльями.

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РФ бьет по Украине дальнобойными КАБами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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"Гром-1" разработали для повышения точности и увеличения дальности действия

Чем дальше от линии фронта может быть произведён сброс, тем меньше риск потерять самолет

Политолог и бывший инженер КБ Южное Александр Кочетков рассказал, что известно о новейшей российской ракете-бомбе Гром-1, которую Москва задействовала при попытке удара по Днепру.

Как сообщает Суспільне Дніпро, Кочетков пояснил, что Гром-1 разработали для повышения точности и увеличения дальности действия российских корректируемых авиационных боеприпасов.

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По словам эксперта, в отличие от обычных авиабомб, которые падают вблизи места сброса и отличаются низкой точностью, управляемые бомбы оснащаются складывающимися крыльями. Эти устройства раскрываются в воздухе и позволяют снаряду пролетать до 70 километров, в зависимости от высоты, а также корректироваться по GPS-навигации, что делает удар более точным.

Кочетков подчеркнул, что цель таких модернизаций — обезопасить самолёты: чем дальше от линии фронта может быть произведён сброс, тем меньше риск потерять бомбардировщик.

"Россия стремится увеличить расстояние и точность применения управляемых бомб, потому что их самолёты — легкая цель, если подлетают близко к передовой. Поэтому они ищут способы бить с дальнего расстояния", — пояснил он.

Эксперт также сообщил, что Гром-1 представляет собой гибрид авиабомбы и ракеты Х-38. Речь идёт о том, что к корпусу бомбы прикрепляют двигатель от новейшей ракеты "воздух-воздух" Х-38, которая имеет боевую часть весом около 250 кг. Это дополнение позволяет увеличить дальность полёта управляемой бомбы до 100–150 километров.

/ Инфографика: Главред

Кочетков напомнил, что Россия впервые применила Гром-1 в августе 2024 года при ударе по Константиновке. Недавно подобное устройство было сбито неподалёку от Днепра. Он отметил, что бомба летит медленно, и её можно перехватить средствами ПВО или истребителями, такими как украинские F-16.

По его словам, производство Гром-1 пока не носит массового характера.

"Пока таких бомб немного. Россия их тестирует, и вопрос о запуске массового производства остаётся открытым", — уточнил он.

Кочетков добавил, что на данном этапе постоянного риска применения Гром-1 по Днепру нет. Главную угрозу сейчас продолжают представлять баллистические ракеты Искандер-М и беспилотники-камикадзе Шахед.

"Россия постоянно модернизирует вооружение, но сейчас нет ничего настолько нового, с чем мы не могли бы справиться. Самая серьёзная опасность — это многочисленные шахеды и сложноперехватываемые ракеты типа Искандер-М", — подытожил эксперт.

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Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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